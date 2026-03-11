Antonin Kinsky, Tottenham kalecisinin Atletico Madrid karşısında yaşadığı utanç verici yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki "rüya"nın "kabusa" dönüşmesinin ardından konuştu

22 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid karşısında sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer aldı, ancak Metropolitano stadyumunda felaket bir başlangıç yaptı. 15 dakika içinde iki büyük hata yaptı ve Spurs'un 3-0 geride kalmasına neden oldu.

Kasım ayından bu yana ilk takımda forma giymeyen Kinsky, yanlış bir pasla ev sahibi takıma erken bir üstünlük sağladı. Ardından Atleti'nin üçüncü golünde tamamen dengesini kaybetti, takım arkadaşı Micky van de Ven ise ikinci golün hazırlık aşamasında kaydı. Kabus gibi bir performans sergilemesine rağmen, genç kaleci sosyal medyada düşüncelerini paylaştı ve 5-2'lik yenilgiyi tekrar izlerken çekilmiş bir fotoğrafını "Mesajlarınız için teşekkürler. Rüyadan kabusa, sonra tekrar rüyaya. Görüşürüz." başlığıyla paylaştı.