Antonin Kinsky, Tottenham kalecisinin Atletico Madrid karşısında yaşadığı utanç verici yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki "rüya"nın "kabusa" dönüşmesinin ardından konuştu
Madrid'de bir kaleci kabusu
22 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid karşısında sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer aldı, ancak Metropolitano stadyumunda felaket bir başlangıç yaptı. 15 dakika içinde iki büyük hata yaptı ve Spurs'un 3-0 geride kalmasına neden oldu.
Kasım ayından bu yana ilk takımda forma giymeyen Kinsky, yanlış bir pasla ev sahibi takıma erken bir üstünlük sağladı. Ardından Atleti'nin üçüncü golünde tamamen dengesini kaybetti, takım arkadaşı Micky van de Ven ise ikinci golün hazırlık aşamasında kaydı. Kabus gibi bir performans sergilemesine rağmen, genç kaleci sosyal medyada düşüncelerini paylaştı ve 5-2'lik yenilgiyi tekrar izlerken çekilmiş bir fotoğrafını "Mesajlarınız için teşekkürler. Rüyadan kabusa, sonra tekrar rüyaya. Görüşürüz." başlığıyla paylaştı.
Yoğun ateş altında olan yönetici
Geçici teknik direktör Tudor, kaleci sahadan ağır adımlarla çıkarken onu görmezden geldiği için yaptığı oyuncu değişikliği nedeniyle büyük tepki gördü. Erken değişiklik kararını savunan Tudor, geçici olarak görevi devraldığından bu yana dört maçını da kaybetmiş durumda ve bunun gerekli bir hamle olduğunu ısrarla vurguladı. Hırvat teknik adam, "15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve bunu hiç yapmadım, ancak oyuncuyu ve takımı korumak için gerekliydi. İnanılmaz bir durumdu" dedi. Teknik direktör, saha kenarında soğuk bir karşılama olmasına rağmen, kendisiyle oyuncu arasında herhangi bir husumet olmadığını vurguladı. Tudor, "Maçtan önce, Guglielmo Vicario ve Toni'nin üzerinde baskı olduğu için bu doğru bir tercihti" diye açıkladı. "Bu olaydan sonra, elbette bunun doğru bir karar olmadığını söylemek kolay. Toni üzgündü, takım için bir mazeret uydurdu. O bunu anlıyor."
Takım sıkı sıkıya birleşik kalıyor
Koçluk ekibi oyuncu değişikliği sırasında mesafeli davranırken, Spurs kadrosunun kıdemli üyeleri genç takım arkadaşlarının yanına hemen koştu. Conor Gallagher, Joao Palhinha ve Dominic Solanke, Kinsky tünele doğru ilerlerken ona teselli sözleri söyledi. Bu jest, Londra kulübünün çalkantılı bir dönemden geçtiği bu dönemde oyuncuların empati kurduğunu gösterdi.
5-2'lik mağlubiyet Tottenham'ı sarsarken, kalecinin kamuoyuna yaptığı açıklama, bu utanç verici durumu geride bırakmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Düzenli olarak birinci kaleci olan Vicario'nun formu nedeniyle baskı altında olması, stadyumdaki durumun önemli bir tartışma konusu olmaya devam etmesine neden oluyor. Kulüp, felaketle sonuçlanan Avrupa gecesinin ardından sezonunu kurtarmaya çalışıyor.
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Pazar günü Anfield'da Liverpool ile oynanacak zorlu Premier Lig maçı öncesinde baskı doruk noktasına ulaşıyor. Kulüp, Aralık sonundan bu yana ligde galibiyet alamadı ve durum giderek daha umutsuz hale geliyor. Tudor, geçen ay Thomas Frank'ın yerine geçtikten sonra, tüm turnuvalarda dört maçlık felaket bir yenilgi serisi yaşadı ve takımı daha da derin bir krize sürükledi.
Tottenham, 29 maçın ardından 29 puanla ligde 16. sırada yer alıyor. Şu anda Nottingham Forest ve West Ham'ın sadece bir puan üzerinde bulunuyorlar ve West Ham, küme düşme bölgesinde korkunç 18. sırada yer alıyor. Birinci ligde kalma şansı ciddi şekilde tehlikeye giren Spurs, düşüşünü durdurmak için çaresizce bir yol bulmak zorunda.
