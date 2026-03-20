Vicario, fıtık sorunu nedeniyle ameliyat olmaya hazırlanıyor. İtalyan milli oyuncunun sakatlığı, bu hafta sonu küme düşme mücadelesinde hayati öneme sahip Nottingham Forest maçı öncesinde, kuzey Londra kulübü için son derece kritik bir zamanda geldi. Spurs, Premier Lig sıralamasında 16. sırada yer alıyor ve 18. sıradaki West Ham ile 17. sıradaki Forest’tan sadece bir puan farkla önde.

Kulüp, Vicario'nun bu hafta sonu kadroda yer alacağını doğruladı, ancak daha sonra ameliyat olacak. Fıtık ameliyatı için prognozlar genellikle dört ila altı hafta arasında değişiyor, bu da önemli maçları kaçıracağı anlamına geliyor. Tottenham, ameliyatı milli maç arası ile aynı zamana denk getirmeyi planladı ancak Vicario en azından Sunderland ve Brighton maçlarını kaçıracak. Eğer altı hafta sahalardan uzak kalırsa, Wolves ve Aston Villa maçlarını da kaçırabilir.

Spurs yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Guglielmo Vicario'nun önümüzdeki hafta fıtık ameliyatı olacağını teyit edebiliriz. İtalya milli takım kalecisi için yapılacak bu küçük ameliyat, sezonumuza mümkün olduğunca az etki edecek şekilde planlandı. Guglielmo, tıbbi ekibimizle birlikte hemen rehabilitasyona başlayacak ve önümüzdeki ay içinde sahalara dönebileceği umuluyor."