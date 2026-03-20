Antonin Kinsky, Şampiyonlar Ligi'ndeki fiyasko performansına rağmen Tottenham'ın ilk 11'ine muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanırken, Spurs ise Guglielmo Vicario'nun kabus gibi sakatlık haberiyle sarsıldı
Vicario sakatlandı
Vicario, fıtık sorunu nedeniyle ameliyat olmaya hazırlanıyor. İtalyan milli oyuncunun sakatlığı, bu hafta sonu küme düşme mücadelesinde hayati öneme sahip Nottingham Forest maçı öncesinde, kuzey Londra kulübü için son derece kritik bir zamanda geldi. Spurs, Premier Lig sıralamasında 16. sırada yer alıyor ve 18. sıradaki West Ham ile 17. sıradaki Forest’tan sadece bir puan farkla önde.
Kulüp, Vicario'nun bu hafta sonu kadroda yer alacağını doğruladı, ancak daha sonra ameliyat olacak. Fıtık ameliyatı için prognozlar genellikle dört ila altı hafta arasında değişiyor, bu da önemli maçları kaçıracağı anlamına geliyor. Tottenham, ameliyatı milli maç arası ile aynı zamana denk getirmeyi planladı ancak Vicario en azından Sunderland ve Brighton maçlarını kaçıracak. Eğer altı hafta sahalardan uzak kalırsa, Wolves ve Aston Villa maçlarını da kaçırabilir.
Spurs yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Guglielmo Vicario'nun önümüzdeki hafta fıtık ameliyatı olacağını teyit edebiliriz. İtalya milli takım kalecisi için yapılacak bu küçük ameliyat, sezonumuza mümkün olduğunca az etki edecek şekilde planlandı. Guglielmo, tıbbi ekibimizle birlikte hemen rehabilitasyona başlayacak ve önümüzdeki ay içinde sahalara dönebileceği umuluyor."
Kinsky'nin kurtuluşu mu?
Spurs'un ikinci kalecisi Kinsky'dir, ancak bu sezon sahada kalma süresi azaldı. Geçici teknik direktör Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atlético Madrid karşısında Kinsky'yi ilk 11'de sahaya sürdü; ancak Kinsky iki önemli hata yaptı ve 20 dakika içinde üç gol yedikten sonra acımasızca oyundan alındı. Tudor, Kinsky sahadan ağır adımlarla çıkarken ona bakmadı bile.
Tudor maçtan sonra kararını şöyle açıkladı: "15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve bunu hiç yapmamıştım, ancak oyuncuyu ve takımı korumak için gerekliydi. İnanılmaz bir durumdu.
"Maç öncesinde, Guglielmo Vicario üzerindeki baskı ve Toni'nin çok iyi bir kaleci olması nedeniyle bu doğru bir tercihti. Bu olaydan sonra elbette bunun doğru bir karar olmadığını söylemek kolay. Toni üzgündü, takım adına özür diledi. O bunu anlıyor."
Kinsky artık Sunderland maçında oynayabilir; diğer seçenek ise kulübün altyapısından yetişen kaleci Brandon Austin, ancak o kulüpte sadece üç kez ilk takımda forma giydi ve son maçı geçen sezon Elfsborg ile oynanan Avrupa Ligi grup aşaması karşılaşmasıydı, ancak 3-0 galibiyette kalesini gole kapattı.
Spurs'un sakatlık listesindeki oyuncular
Vicario bir süre sahalardan uzak kalacak olsa da Tudor, beyin sarsıntısı geçirdikten sonra sahalara dönmeye hazır olan Joao Palhinha, Dominic Solanke ve hatta sezon öncesi hazırlık döneminde geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından hâlâ iyileşmekte olan James Maddison hakkında daha olumlu haberler verdi.
Tudor gazetecilere şunları söyledi: "Dom (Cuma günü) antrenmana çıkmadı, ama muhtemelen yarın takımla antrenman yapacak ve oynayabilecek durumda olacak. Kalçasında bazı sorunlar var, ama bence iyi olacak."
Maddison ile ilgili olarak Tudor'a sezon bitmeden Spurs'ta oynayabileceği soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "Evet. Maddison da top ile ve sprintlerde şimdiden ilginç şeyler yapıyor. Onu gördüm. Kendisi olumlu."
Şimdi ne olacak?
Spurs, sezonun tartışmasız en önemli maçında Forest ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü West Ham’ın formdan düşmüş Aston Villa’yı yenmesi durumunda, bir mağlubiyet onları küme düşme hattına düşürebilir. Vicario, en azından şimdilik güçlü bir performansla veda etmeyi ve Spurs için ideal olanı, kalesini gole kapatmayı umuyor.
