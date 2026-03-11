Goal.com
Kinsky Karius Onana
Tom Maston

Çeviri:

Antonin Kinsky, Loris Karius ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötü kaleci performansları

Antonin Kinsky'nin adı, Tottenham ve Şampiyonlar Ligi'nde sonsuza kadar kötü şöhretle anılmaya devam edecek. Spurs'un kalecisi, Salı günü Atletico Madrid'de oynanan son 16 turu ilk maçında ilk 11'de yer aldı, ancak Diego Simeone'nin takımına iki gol hediye ettikten sonra sadece 17 dakika sahada kalabildi. Bu performans, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının tarihindeki en kötü kaleci performanslarından biri olarak hatırlanacak.

Igor Tudor'un 22 yaşındaki oyuncuya böylesine önemli bir görevi emanet etmesi doğru muydu ve onu oyundan çıkarmakla doğru kararı mı verdi? Bu sorular sorulmaya devam edecek. Kinsky'nin hatalarının şüphesiz pahalıya mal olduğu belirtilmeli, ancak o gece Tottenham'da ayaklarını kaydıran tek oyuncu o değildi. Spurs 5-2'lik bir yenilgiye uğradı ve bu da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulübün havasını daha da kararttı.

Ayrıca, Kinsky'nin performansı gerçekten korkunç olsa da, en büyük sahnede boy gösteren ilk kaleci o değil. Yıllar boyunca birçok tanınmış isim, Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi geceler yaşamıştır...

  • Real Madrid v Paris Saint-Germain: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Gigi Donnarumma (Real Madrid - Paris Saint-Germain, 2022)

    Şampiyonlar Ligi tarihinde kalecilerin daha kötü performansları olduğu şüphesizdir, ancak 2021-22 sezonunda Real Madrid'e karşı Gigi Donnarumma'nın yaptığı gibi, bir maçı ve hatta tüm turnuvayı değiştiren tek bir hata belki de olmamıştır.

    Evinde 1-0 kazandığı ilk maçın ardından, Kylian Mbappe'nin Bernabeu'da attığı gol, Paris Saint-Germain'i Los Blancos'u eleyip Fransız takımın ilk Avrupa Kupası'nı kazanma umutlarını sürdürmek için avantajlı bir konuma getirmişti. Ancak, maçın bitmesine 30 dakika kala, durum tersine döndü.

    Topla oynama becerisiyle tanınmayan Donnarumma, kendi ceza sahası çizgisinde topu elinde tutarken o kadar oyalanmıştı ki Karim Benzema tarafından topu kaptırdı. Top Vinicius Jr'a gitti ve o da Benzema'ya geri pas verdi. Benzema, maçın galibiyetini getiren hat-trick'in ilk golünü attı. Mbappe, Lionel Messi ve Neymar yaralarını sararken, Madrid, sonunda Ballon d'Or ödülünü kazanan Benzema'nın liderliğinde kupayı kaldırmak için destansı bir yolculuğa çıktı. Ancak Donnarumma'nın kendi ceza sahası içindeki kararsızlığı olmasaydı, bunların hiçbiri mümkün olmazdı.

  • Manchester City v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Joe Hart (Manchester City - Bayern Münih, 2013)

    Joe Hart, 2016 yılında Manchester City'ye transfer olur olmaz Pep Guardiola tarafından unutulmaz bir şekilde takımdan çıkarıldı ve belki de bu kararın alınmasında, kalecinin üç yıl önce Katalan teknik adamın Bayern Münih takımına karşı sergilediği performansın bir rolü vardı.

    City, grup aşamasında Bayern'i Etihad Stadyumu'nda ağırladığında, şu anda olduğu gibi Avrupa'nın güçlü takımlarından biri değildi, ancak yine de kendi sahasında Alman devini mağlup etme şansını değerlendirmek istiyordu. Ancak Hart'ın iki hatası, Manuel Pellegrini'nin takımının 3-1 mağlup olmasına neden oldu.

    Hart, önce Franck Ribery'nin uzak mesafeden attığı ve eliyle dokunduğu ancak engelleyemediği şutla, ardından da Bayern'in ikinci yarıda gol yağmuruna tuttuğu sırada Arjen Robben'in şutuyla iki kez yakın direğinden gol yedi. Maçın sonunda, Hart'ın performansı o kadar kötüydü ki, kendisine doğru gelen bir şutu tutabildiğinde City taraftarlarından ironik tezahüratlar duyuldu.

  • FC Porto v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Lukasz Fabianski (Porto - Arsenal, 2010)

    West Ham'ın kalecisi olarak güvenilir bir isim haline gelmeden önce, Lukasz Fabianski, çoğunlukla Arsenal'in yedek kulübesinde oturan, potansiyeli olan genç bir kalecidi. Ancak, ilk tercih olan Manuel Almunia'nın sakatlığı nedeniyle Fabianski, 2010 yılında Porto ile oynanan son 16 turu ilk maçında Arsenal'in kalesini korumakla görevlendirildi ve sonuç felaket oldu.

    Fabianski, 11. dakikada kontrolünü kaybetmeden önce bile gergin bir görüntü sergiliyordu ve Silvestre Varela'nın ortasını anlaşılmaz bir şekilde kendi kalesine yönlendirdi. Arsenal, Sol Campbell'ın golüyle kısa süre sonra eşitliği sağladı, ancak Fabianski, ikinci yarının başında Campbell'ın geri pasını alarak dolaylı bir serbest vuruşla pahalı bir hata yaptı.

    Açıkça sarsılan kaleci, Porto'nun hızlı bir şekilde serbest vuruşu kullanmasıyla savunmasını organize etmeye çalışırken yakalandı ve Radamel Falcao boş kaleye şutunu göndererek Portekiz ekibine 2-1'lik galibiyeti getirdi.

  • FC Bayern München v Manchester United: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Andre Onana (Bayern Münih - Manchester United, 2023)

    Manchester United, 2023 yazında uzun süredir 1 numara olan David de Gea ile yollarını ayırma cesur kararını aldı ve onun yerine, daha önce Ajax'ta Erik ten Hag'ın altında oynamış olan ve Inter'den 43,8 milyon sterline transfer edilen Andre Onana'yı kadrosuna kattı. Ancak, Kamerunlu milli oyuncunun Old Trafford'daki talihsiz serüveni, Red Devils'ın yeni sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında başladı.

    Avrupa kampanyasına Bayern Münih deplasmanında başlayarak zaten zor bir görevin önündeydi United, Onana'nın Leroy Sane'nin zayıf şutunu vücudunun altından geçmesine izin vererek geriye düştü ve Bundesliga devleri 4-3 galip geldi.

    Onana, maç sonrası TNT Sports'a "Takım bu hata yüzünden mağlup oldu" dedi. "Öğrenmem, güçlü olmam ve yoluma devam etmem gerekiyor, ancak bu kolay bir durum değil... Bugün oynadığım maç, en kötü maçlarımdan biriydi."

    Onana için ne yazık ki, bu muhtemelen grup aşamasındaki en kötü maçı bile değildi...

  • Andre Onana Manchester United 2023-24Getty Images

    Andre Onana (Galatasaray - Manchester United, 2023)

    Onana, Bayern maçındaki hatasının ardından ikinci maçta Galatasaray karşısında birbaşka hata daha yaptı. Old Trafford'da 3-2 yenildikleri maçta, arka alandan yaptığı kötü pas Casemiro'nun kırmızı kart görmesine neden oldu. Birkaç hafta sonra, Kopenhag karşısında son dakikada penaltı kurtararak 1-0'lık galibiyeti korudu, ancak United'ın Danimarka'da aldığı yenilgi, Kasım ayı sonunda İstanbul'a yapacakları seyahat öncesinde ilerleme umutlarını pamuk ipliğine bağladı.

    Bu baskıya rağmen Ten Hag'ın takımı Galatasaray karşısında erken 2-0 öne geçti, ancak Onana pozisyonunu tamamen yanlış alarak Hakim Ziyech'e serbest vuruştan bir gol hediye etti. Scott McTominay kısa süre sonra skoru 3-1'e getirdi, ancak Onana'nın kabusu bitmemişti, çünkü Ziyech'in zayıf bir serbest vuruşunu yine de engelleyemedi ve şutun gücünün yetersiz olmasına rağmen Faslı oyuncunun düşük vuruşunu kendi kalesine gönderdi.

    Galatasaray, Onana'nın hataları sayesinde sonunda 3-3'lük bir beraberlik elde etti ve United, iki hafta sonra altıncı maç gününde Bayern'i yenemediği için turnuvadan elendi.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Loris Karius (Liverpool - Real Madrid, 2018)

    Kinsky ona çok yaklaşmış olabilir, ancak Loris Karius'un 2018 Şampiyonlar Ligi finalindeki performansı, Avrupa'nın en büyük sahnesinde kaleci çöküşleri söz konusu olduğunda altın standart olmaya devam ediyor. Daha sonra, Alman oyuncunun ikinci yarının başında Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ile çarpışmasının ardından beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı. Bu, en azından Kiev'deki berbat performansını bir ölçüde açıklıyor, ancak Liverpool taraftarları onu o kadar kolay affetmeyecek.

    Karius'un kabusu ikinci yarının altıncı dakikasında başladı. Geri çekilen Karim Benzema'nın sırtına tuhaf bir şekilde topu attı ve topun yanından geçip ağlara gitmesini çaresizce izlemek zorunda kaldı. Ardından, Sadio Mane'nin kısa süreliğine skoru eşitledikten sonra Gareth Bale'in muhteşem ters vuruşunu engelleyemeyen Karius, 30 metreden Bale'in iyimser bir şutunu elinden kaçırdı ve skor 3-1 oldu ve Los Blancos'un zaferi kesinleşti.

    Maçın sonunda Reds'in kalecisi gözyaşlarına boğuldu ve bir daha Liverpool için oynamadı.

