Antonin Kinsky, Loris Karius ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötü kaleci performansları

Igor Tudor'un 22 yaşındaki oyuncuya böylesine önemli bir görevi emanet etmesi doğru muydu ve onu oyundan çıkarmakla doğru kararı mı verdi? Bu sorular sorulmaya devam edecek. Kinsky'nin hatalarının şüphesiz pahalıya mal olduğu belirtilmeli, ancak o gece Tottenham'da ayaklarını kaydıran tek oyuncu o değildi. Spurs 5-2'lik bir yenilgiye uğradı ve bu da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulübün havasını daha da kararttı.

Ayrıca, Kinsky'nin performansı gerçekten korkunç olsa da, en büyük sahnede boy gösteren ilk kaleci o değil. Yıllar boyunca birçok tanınmış isim, Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi geceler yaşamıştır...