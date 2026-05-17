Chelsea'nin oyun planı 72 dakika boyunca işe yaradı; geçici teknik direktör Calum McFarlane, City'nin hücum tehdidini etkisiz hale getirmek ve kontrataklarda ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek amacıyla sahaya Moises Caicedo'nun yanı sıra tam altı savunma oyuncusu yerleştirdi ve bir ara, favori olmayan takım beklenmedik bir galibiyet elde edebilecek gibi görünüyordu.

Ancak sonuçta, tam da geri çekilmeye başladıkları gibi göründüğü anda galibiyeti kaptan olan Pep Guardiola'nın takımı oldu. Büyük ölçüde unutulabilir bir 90 dakika, herhangi bir maçı kazanmaya layık dünya standartlarında bir anla son buldu; Semenyo, Erling Haaland'ın ortasından gelen topu olağanüstü bir topuk vuruşuyla ağlara gönderdi.

City, maçın dağınık geçen son dakikalarını atlatarak, Mart ayında Arsenal'i yenerek kazandığı Carabao Kupası'nın ardından sezonun ikinci kupa zaferini elde etti. Bu yenilgi ise, ligde sadece iki maç kalmışken, teknik direktörsüz Chelsea'nin Avrupa'ya gitme şansının tamamen kapandığını anlamına geliyor.

GOAL, Wembley'deki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...