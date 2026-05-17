Krishan Davis

Antoine Semenyo'nun sihirli anı kasvetli Wembley'i aydınlattı - ancak Xabi Alonso'nun göreve başlaması öncesinde Avrupa kupaları umutlarının sönmesiyle Chelsea'nin ufkunda daha da karanlık bir gelecek beliriyor: Manchester City'nin FA Cup finali zaferinden çıkan kazananlar ve kaybedenler

Antoine Semenyo, Cumartesi günü Wembley'de Manchester City'nin ulusal kupa dublesini tamamlamasını sağladı; maçın bitimine 18 dakika kala attığı muhteşem vuruş, Chelsea'yi mağlup ederek FA Kupası finalinin sonucunu belirledi. Buna karşılık, 1-0'lık yenilgi, Avrupa kupalarına katılma umutları artık ciddi tehlike altında olan Blues için bir başka kötü sezonun teyidi oldu.

Chelsea'nin oyun planı 72 dakika boyunca işe yaradı; geçici teknik direktör Calum McFarlane, City'nin hücum tehdidini etkisiz hale getirmek ve kontrataklarda ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek amacıyla sahaya Moises Caicedo'nun yanı sıra tam altı savunma oyuncusu yerleştirdi ve bir ara, favori olmayan takım beklenmedik bir galibiyet elde edebilecek gibi görünüyordu.

Ancak sonuçta, tam da geri çekilmeye başladıkları gibi göründüğü anda galibiyeti kaptan olan Pep Guardiola'nın takımı oldu. Büyük ölçüde unutulabilir bir 90 dakika, herhangi bir maçı kazanmaya layık dünya standartlarında bir anla son buldu; Semenyo, Erling Haaland'ın ortasından gelen topu olağanüstü bir topuk vuruşuyla ağlara gönderdi.

City, maçın dağınık geçen son dakikalarını atlatarak, Mart ayında Arsenal'i yenerek kazandığı Carabao Kupası'nın ardından sezonun ikinci kupa zaferini elde etti. Bu yenilgi ise, ligde sadece iki maç kalmışken, teknik direktörsüz Chelsea'nin Avrupa'ya gitme şansının tamamen kapandığını anlamına geliyor.

GOAL, Wembley'deki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • KAZANAN: Antoine Semenyo

    Bu maç, City taraftarları arasında haklı bir nedenden ötürü "Semenyo Finali" olarak hatırlanacak. Maçın uzatmalara doğru ilerlerken, her iki takımdan da kaliteli bir hareket ve galibiyet golü bekleniyordu; o sırada Chelsea aslında üstünlük kurmuştu.

    Bunu başaran ise Semenyo oldu - hem de fazlasıyla. İronik bir şekilde, o rakip takımda forma giyiyor olabilirdi, çünkü Blues, 2019'da Bristol City'de oynarken onu transfer etmeyi düşünmüştü.

    İkinci yarının başında büyük bir fırsatı kafayla kaçıran Semenyo, Haaland'ın akıllı geriye pasını Robert Sanchez'in çaresiz dalışının ötesine yönlendirmek için harika bir vuruşla kendini affettirdi. Pirouette yapıp topu arka topukla alt köşeye gönderdi ve deplasman tribünlerini coşturdu.

    Bu an, 26 yaşındaki oyuncunun Bournemouth ve City'de geçirdiği harika bir sezonun doruk noktası oldu. Ocak ayında Sky Blues'a katıldığından bu yana iki kupa kazanan Semenyo, 20 gol barajını da aştı.

    MAĞLUP: BlueCo

    Chelsea, FA Kupası finaline yükselmiş olabilir, ancak bu maç, zor günler geçiren kulüp sahipleri BlueCo için sonuçta bir başka hayal kırıklığına dönüştü. Bu önemli maç, kulübün sezonundan bir şeyler kurtarabilmesi için son şanstı ve bir başka başarısızlıkla sonuçlanan lig sezonunun ardından 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarına katılabilmenin potansiyel olarak tek umuduydu. Takım, ligin bitmesine iki maç kala Premier Lig'de dokuzuncu sırada bulunuyor.

    Blues taraftarlarının bir kısmı, maçın başlamasından önce Wembley Way'de kulüp yönetimine karşı protesto düzenledi ve stadyuma doğru ünlü yürüyüşlerini yaparken "BlueCo OUT! Chelsea'mizi geri istiyoruz" yazılı bir pankart taşıdılar. Bu durum, dört yıldır süregelen kötü yönetim, tartışmalı transferler ve teknik kadrodaki sürekli değişikliklerin bir sonucudur. Kulüp yönetimine karşı duyulan hoşnutsuzluk, Liam Rosenior'un talihsiz ve dört aydan kısa süren görev süresinin ardından yerine kimin kalıcı olarak geçeceği konusundaki kararı daha da zorlaştırmaktadır.

    Görünüşe göre bu kişi Xabi Alonso olacak ve bu durum kulübün üzerindeki kasvetli havayı dağıtabilir.

    KAZANAN: Levi Colwill

    Maçı kaybeden tarafta bitirmiş olsa da, Levi Colwill Wembley Kemeri'nin altında Chelsea formasıyla olağanüstü bir performans sergiledi; İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel ise tribünlerden onu yakından izledi. Sezonun büyük bir bölümünü kaçırmış bir oyuncuya hiç benzemiyordu bu merkez savunma oyuncusu; 2025-26 sezonundaki henüz üçüncü maçında savunmada son derece uyanık davranırken, bazı mükemmel hatları aşan paslarla Blues'un hücum oyununa yepyeni bir boyut kattı.

    Tuchel'in, Colwill'i Dünya Kupası için 55 kişilik geçici kadrosuna dahil etme konusunda olağanüstü bir karar verdiği bildirildi ve bu kanıtlara bakıldığında, Colwill'in Nisan ayında sezon öncesi hazırlık maçlarında yaşadığı ön çapraz bağ yırtığından yeni dönmüş olsa bile, bu seçime itiraz etmek zor. 23 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika'ya giden uçağa son anda binmiş olabilir.

    MAĞLUP: Omar Marmoush

    2025'te Crystal Palace'a yenildikleri maçta ilk yarıda penaltısını kurtaran kaleciyle karşı karşıya kalan Omar Marmoush için bu, unutulması gereken bir başka FA Cup finali oldu. City'nin Arsenal'i yakalamaya çalıştığı bu dönemde, forvetin Premier Lig'deki iyi formu sayesinde ilk 11'de yer almayı hak ettiğini söylemek mümkün; ancak Guardiola'nın böylesine önemli bir maçta onu Haaland'ın arkasında 10 numara pozisyonuna sıkıştırma kararı tartışmalıydı.

    Tahmin edilebileceği gibi, bu deneme işe yaramadı; City'nin hücum gücü ilk 45 dakikada Chelsea tarafından büyük ölçüde etkisiz hale getirildi ve Mısırlı oyuncu özellikle sessiz kaldı. Bu durum, teknik direktörünü devre arasında acımasız bir karar almaya zorladı ve Marmoush, bu pozisyona doğal olarak daha uygun olan ve anında daha etkili olan Rayan Cherki ile değiştirildi.

    Bu performans, Marmoush'un City'deki geleceği hakkında muhtemelen daha fazla soru işareti yaratacaktır.

    KAZANAN: Bernardo Silva

    City formasıyla son final maçına çıkan Bernardo Silva, orta sahada bir kez daha örnek bir performans sergiledi. Takıma gelen yeni oyuncuların akınıyla ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından, orta sahada yorulmak bilmeyen bir "box-to-box" oyuncusu olarak kendini yeniden keşfetti ve Cumartesi günü takımının başarısı için Wembley'de sonuna kadar koştu.

    Ayrıca, çok önemli olan galibiyet golünde de rol alması çok yerindeydi. Haaland'ın önüne tipik zekice bir pas attı ve forvet de topu Semenyo'ya geri çekerek, onun son derece cüretkar bir vuruşla golü atmasını sağladı. Bu, sözleşmesinin bitiminde kulüpten ayrılmaya hazırlanan Portekizli ustanın, kulüpte geçirdiği parlak dokuz yıl boyunca kazandığı 16. ve belki de son olmayacak büyük kupa oldu.

    MAĞLUP: Tarafsız

    Maçta, izleyicileri koltuklarının ucuna oturtan heyecan verici anlar ve bireysel yetenek gösterileri – özellikle de galibiyet golü – olsa da, tarafsız bir izleyici için uzun süre hafızalarda kalacak bir final maçı değildi. Chelsea’nin oyun planı, ilk yarıda City’yi boğmak ve kontrataklarda yakalayabildikleri her fırsatı değerlendirmekti; bu da büyük ölçüde bir yıpratma savaşına dönüşen 45 dakikaya yol açtı.

    İkinci yarı daha eğlenceliydi, çünkü Blues, belki de bir fırsat sezerek, skor eşitken kabuğundan çıktı ve City öne geçtikten sonra maç giderek daha açık ve dağınık bir hal aldı. Ancak, başka bir heyecan ya da bireysel parlaklık görülmedi ve maç muhtemelen sadece Semenyo'nun muhteşem golüyle hatırlanacak.