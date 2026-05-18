Antoine Griezmann, son iç saha maçının ardından Barcelona'ya transferiyle ilgili "hatası" nedeniyle Atlético Madrid taraftarlarından özür diledi
Metropolitano'ya içten bir özür
Atlético'nun Girona'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen duygusal törende Griezmann, mikrofonu eline alarak iki farklı dönemde kendisine destek veren taraftarlara seslendi. Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasına rağmen, 35 yaşındaki futbolcu yedi yıl önce Camp Nou'ya yaptığı 120 milyon avroluk tartışmalı transferiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunma gereği duydu.
"Hepinize destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bu harika bir şey," dedi Fransız oyuncu. "Bu önemli. Birçoğunuzun bunu çoktan affettiğini biliyorum, bazıları ise henüz affetmedi, ama [Barcelona'ya transfer olduğum için] tekrar özür diliyorum. Burada ne kadar sevildiğimin farkında değildim. Çok gençtim ve bir hata yaptım. Aklım başıma geldi ve burada hayatın tadını tekrar çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık."
Atleti efsanesi için kupalardan çok aşk
Griezmann’ın kupa koleksiyonunda Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Fransa milli takımıyla kazandığı Dünya Kupası yer alsa da, Atleti formasıyla La Liga şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi kupası kazanamamış olması hâlâ gündemde. Ancak tecrübeli forvet, Colchoneros’la kurduğu bağın, İspanya’daki kariyeri boyunca kaçırmış olabileceği kupalardan daha değerli olduğunu vurguladı.
"La Liga şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi kupasını eve getiremedim, ama bu sevgi daha değerli," diye ekledi Griezmann, stadyumda yaptığı son konuşmasında. "Bunu hayatımın geri kalanında da yanımda taşıyacağım." Onun bu duygusal sözleri, efsanevi kariyeri boyunca kulüp için 100 asist kaydeden oyuncuyu izleyen kalabalıktan coşkulu alkışlarla karşılandı.
Simeone ve Oblak'tan övgüler
Atlético teknik direktörü Diego Simeone, takımdan ayrılan yıldız oyuncusuna övgüler yağdırarak onu "muhtemelen burada sahip olduğumuz en iyi oyuncu" olarak nitelendirdi. Griezmann da bu övgüyü hemen karşılık verdi ve Metropolitano'da birlikte geçirdikleri süre zarfında futbolun en seçkin oyuncularından biri haline gelmesinde Arjantinli teknik direktörün payını vurguladı.
Griezmann, "Sizin sayenizde [Simeone] bu stadyumda büyük bir heyecan var" dedi. "Sizin sayenizde dünya şampiyonu oldum ve kendimi dünyanın en iyisi gibi hissettim. Size çok şey borçluyum ve sizin için mücadele etmek benim için bir onurdu."
Perde kapanıyor ve MLS'e geçiş
Griezmann'ın vedası, kulüpteki 500. maçına denk geldi; bu maçta Ademola Lookman'ın galibiyet golüne asist yaptı. Bu, Real Sociedad'da sıska bir kanat oyuncusu olarak başladığı ve Atletico Madrid'in efsanevi tarihindeki en golcü oyuncu haline geldiği yurt içi kariyerine yakışır bir son oldu.
Fransız oyuncu, Orlando City'ye bedelsiz transfer olmayı kabul ettikten sonra, ABD'de yeni bir maceraya atılmadan önce, muhtemelen Villarreal'de oynanacak Atlético'nun sezonun son maçında bir kez daha forma giyecek. MLS'deki hayata hazırlanırken, geride 212 gol ve büyük emek vererek geri kazanmayı başardığı taraftarlarla yeniden kurulan bir ilişki bırakıyor ve nihayetinde tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak ayrılıyor.