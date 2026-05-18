Antoine Griezmann, son iç saha maçının ardından Barcelona'ya transferiyle ilgili "hatası" nedeniyle Atlético Madrid taraftarlarından özür diledi

Atlético'nun Girona'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen duygusal törende Griezmann, mikrofonu eline alarak iki farklı dönemde kendisine destek veren taraftarlara seslendi. Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasına rağmen, 35 yaşındaki futbolcu yedi yıl önce Camp Nou'ya yaptığı 120 milyon avroluk tartışmalı transferiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunma gereği duydu.

"Hepinize destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bu harika bir şey," dedi Fransız oyuncu. "Bu önemli. Birçoğunuzun bunu çoktan affettiğini biliyorum, bazıları ise henüz affetmedi, ama [Barcelona'ya transfer olduğum için] tekrar özür diliyorum. Burada ne kadar sevildiğimin farkında değildim. Çok gençtim ve bir hata yaptım. Aklım başıma geldi ve burada hayatın tadını tekrar çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık."



