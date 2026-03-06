Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi'ni nihayet kazanmak için Atletico Madrid'de KALMAYI tercih ederek Orlando City'ye büyük bir darbe vurdu

Bu ani fikir değişikliğinin başlıca nedeni, Atletico'nun Copa del Rey finaline yükselmesiydi. Camp Nou'da Barcelona'ya 3-0 yenilmesine rağmen, Simeone'nin adamları ilk maçı 4-0 kazanarak finalde yerlerini garantilediler. Griezmann, bu finalde yer almayı çok istiyor ve şu anda Florida'ya gitmesinin, 210 gol attığı kulüpten şiirsel bir veda kaçırmak anlamına geleceğinden korkuyor.

Ayrıca, Fransız yıldız kulübün kıtasal hedeflerine tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor. Futbol direktörü Mateu Alemany, oyuncunun durumunu netleştirerek şöyle dedi: "Antoine'ın bu sezon ve iki yıl daha bizimle sözleşmesi var ve o tamamen önümüzdeki maçlara odaklanmış durumda."