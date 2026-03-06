AFP
Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi'ni nihayet kazanmak için Atletico Madrid'de KALMAYI tercih ederek Orlando City'ye büyük bir darbe vurdu
Son bir kupa: Griezmann MLS'ye transferini reddetti
34 yaşındaki kulüp efsanesinin, Rojiblancos ile önemli bir kupa hasretini sona erdirmek için yanıp tutuşan bir arzusu olduğu bildiriliyor. Griezmann, parlak bir kariyere sahip olsa da, Barcelona'da oynadığı dönemde Atletico'nun 2021 La Liga zaferini kaçırdı ve şimdi yeni bir sayfa açmadan önce Diego Simeone'nin yönetiminde son bir büyük başarıya imza atmaya kararlı.
Avrupa ve ulusal zaferlerin peşinde
Bu ani fikir değişikliğinin başlıca nedeni, Atletico'nun Copa del Rey finaline yükselmesiydi. Camp Nou'da Barcelona'ya 3-0 yenilmesine rağmen, Simeone'nin adamları ilk maçı 4-0 kazanarak finalde yerlerini garantilediler. Griezmann, bu finalde yer almayı çok istiyor ve şu anda Florida'ya gitmesinin, 210 gol attığı kulüpten şiirsel bir veda kaçırmak anlamına geleceğinden korkuyor.
Ayrıca, Fransız yıldız kulübün kıtasal hedeflerine tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor. Futbol direktörü Mateu Alemany, oyuncunun durumunu netleştirerek şöyle dedi: "Antoine'ın bu sezon ve iki yıl daha bizimle sözleşmesi var ve o tamamen önümüzdeki maçlara odaklanmış durumda."
Simeone yıldız oyuncusunu destekliyor
Simeone, Griezmann'a olan desteğini açıkça dile getirerek, oyuncunun takım içindeki benzersiz statüsünü kabul etti. Arjantinli teknik direktör, Barcelona maçının ardından "Umarım finalde oynar; bunu herkesten daha çok hak ediyor" dedi. Simeone, Griezmann'ın yıllarca takıma adanmış hizmetinden sonra kendi geleceğini belirleme hakkını kazandığını uzun süredir savunuyor.
Kalma kararı, Orlando City'nin 26 Mart'ta MLS transfer döneminin kapanmasından önce başka bir yıldız oyuncu arayışına girebileceği anlamına geliyor. Florida merkezli takım, Griezmann'ın hemen transfer olmasını umuyordu, ancak oyuncunun Rojiblancos'un acil hedeflerine bağlılığı, takımı yaz transfer dönemi için transfer stratejisini yeniden gözden geçirmeye zorladı.
Giyinme odası tepkisi
Bu belirsizlik, takımın geri kalanı tarafından da fark edildi ve takımın sembolü olan oyuncunun kararını desteklemeye devam ettiler. Takım kaptanı Koke medyaya şunları söyledi: "Antoine'ın ne yapacağı konusunda bir bilgim yok. Hepimiz onun kariyerini Atletico de Madrid'de bitirmesini istiyoruz, ancak bu kararı kendisi vermeli."
Diğer üst düzey isimler de bu saygı ve minnettarlık duygusunu yineledi. Defans oyuncusu Marcos Llorente, "Kendisi için en iyisini seçecek ve biz de onu destekleyeceğiz" dedi. Kaleci Juan Musso da Fransız oyuncunun kulüp üzerindeki etkisini överek, "Ne yaparsa yapsın, ona hayatım boyunca minnettar olacağım. Bize verdiği her şey için" diye ekledi.
