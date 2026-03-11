AFP
Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın "hatalarına" neden olan "kaygan saha"yı kabul etti ve Atletico Madrid'e Barcelona'nın çöküşünü tekrarlamaması konusunda uyarıda bulundu
Spurs, Metropolitano'da tökezledi
Kaygan zemin, Tottenham'ın kalecisi Antonin Kinsky için felaket oldu. Kinsky, alışık olmadığı çim sahada yaptığı iki ölümcül hata ile Atletico'nun birinci ve üçüncü gollerini hediye etti. Spurs, 15 dakika içinde 3-0 geriye düştü ve sonunda 5-2 mağlup oldu. Griezmann, kaosun avantajını kullanarak bir gol ve bir asistle Premier League devlerinin rövanş maçında aşması gereken büyük bir engel oluşturdu.
Griezmann, zorlu sahanın Spurs'un erken hatalarını cezalandırmada önemli bir rol oynadığını kabul etti. Diario AS'ye göre Griezmann, maçtan sonra Movistar'a "Teknik ya da çok kaygan olan sahadan kaynaklanan bazı hatalarından faydalandık, biz buna alışkınız" dedi.
Griezmann, rehavete karşı uyarıyor
Metropolitano kutlama havasındayken, Griezmann Londra'daki rövanş maçı konusunda sert bir uyarıda bulundu. Takıma, Copa del Rey yarı finalinde Barcelona karşısında neredeyse yenilgiye uğramalarına neden olan hataları tekrarlamamaları konusunda uyarıda bulundu. Diego Simeone'nin takımı, Katalan devlerine karşı ilk maçta 4-0'lık bir üstünlük sağlasa da, rövanş maçında 3-0'lık bir yenilgiyle büyük bir şok yaşadı. Takım, toplamda 4-3'lük bir skorla turu geçmeyi başardı, ancak bu gergin deneyim, tecrübeli forvet üzerinde kalıcı bir iz bıraktı.
Griezmann, "Harika bir maç oynadık ve iki gol yememiz çok yazık oldu. Barcelona'da yaptığımız hataları tekrarlamamak için bunu göz önünde bulundurmalıyız, çünkü iyi bir avantajımız var" diye ekledi.
Atletico yıldızı transfer kararını doğruladı
Avrupa'daki kahramanlıklarının ötesinde, Griezmann nihayet MLS'e transfer olabileceğine dair artan spekülasyonlara değindi. Orlando City'nin yoğun ilgisine rağmen, 34 yaşındaki oyuncu, mevcut sezon sona ermeden İspanya'nın başkentinden ayrılmaya niyetinin olmadığını doğruladı. Kulüpte mutlu olduğunu vurgulayan oyuncu, "Burada gerçekten çok iyiyim, çok eğleniyorum. Sahada yaptıklarım benim adıma konuşuyor. Göreceğiz ama niyetim sonuna kadar kalmak, sonra diğerleri konuşabilir" dedi.
Griezmann'ın kupa hayalleri
Griezmann'ın Atletico'ya bağlılığının en önemli faktörlerinden biri, sezon bitmeden kupa başarısı elde etme arzusu. Forvet, Nisan ayında Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey finaline odaklanmış durumda ve Atletico'nun kırmızı-beyazlı formasıyla iki sezon boyunca kazanamadığı kupayı kaldırmayı hedefliyor. Kupayı kazanmanın kalmak için birincil motivasyon olup olmadığı sorulduğunda, "Bu benim hayalim ve hedefim, umarım büyük bir başarıya imza atabiliriz" diye ekledi.
