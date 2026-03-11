Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın "hatalarına" neden olan "kaygan saha"yı kabul etti ve Atletico Madrid'e Barcelona'nın çöküşünü tekrarlamaması konusunda uyarıda bulundu

Kaygan zemin, Tottenham'ın kalecisi Antonin Kinsky için felaket oldu. Kinsky, alışık olmadığı çim sahada yaptığı iki ölümcül hata ile Atletico'nun birinci ve üçüncü gollerini hediye etti. Spurs, 15 dakika içinde 3-0 geriye düştü ve sonunda 5-2 mağlup oldu. Griezmann, kaosun avantajını kullanarak bir gol ve bir asistle Premier League devlerinin rövanş maçında aşması gereken büyük bir engel oluşturdu.

Griezmann, zorlu sahanın Spurs'un erken hatalarını cezalandırmada önemli bir rol oynadığını kabul etti. Diario AS'ye göre Griezmann, maçtan sonra Movistar'a "Teknik ya da çok kaygan olan sahadan kaynaklanan bazı hatalarından faydalandık, biz buna alışkınız" dedi.