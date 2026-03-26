Antonie Griezmann GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Antoine Griezmann, sahada Orlando City SC'ye uymuyor – ama yine de ona ihtiyaçları var

Eski Fransa kaptanı ve Atlético Madrid efsanesi, her zaman Amerikan sporlarına büyük bir ilgi duymuştur. Orlando City'ye transfer olması pek uygun bir hamle değil, ancak bu transferin futbolla bir ilgisi yok.

Antoine Griezmann buna "The Decision" adını verdi. Bu isim Amerikan basketbolseverlere tanıdık geliyorsa, gelmesi de gayet normal. Yıl 2018'di ve Griezmann'ın Atlético Madrid'deki geleceği hakkındaki spekülasyonlar doruk noktasına ulaşmıştı. O dönemde dünya futbolunun en iyi hücum orta saha oyuncularından biri olan ve Avrupa Ligi şampiyonluğunun tadını henüz çıkaran Griezmann, teorik olarak istediği kulübü seçme şansına sahipti.

Her zaman dramatik hareketlere yatkın olan Griezmann, bir sonraki adımını 45 dakikalık bir videoyla duyurdu. Bu video, 2010 yılında Miami'ye transfer olacağını duyuran Lebron James'in ünlü ESPN programının neredeyse aynısıydı.


Lebron gitti. Ama Griezmann kaldı. Aylarca süren spekülasyonların ardından bunu yapmak için 45 dakika harcaması, Madrid'de kendisine yeni hayranlar kazandırmadı. Ancak bu kasıtlı bir hareketti. Programın adı, dramatik müzik ve genel atmosfer, James'in sekiz yıl önce sunduğu programın birebir kopyasıydı.

Tüm bu fiyasko, Griezmann'ın Amerikan sporlarını ne kadar idolize ettiğini simgeliyordu. Bazen Fransız oyuncunun futboldan çok basketbolu sevdiği izlenimi uyandırıyor. Aslında o, MLS'e transfer olma arzusunu hiç gizlemeyen, Amerika takıntılı bir oyuncu. Ve bu haftanın başlarında bu transfer resmiyet kazandı. Griezmann, sezon sonunda yürürlüğe girecek bir anlaşma imzaladı. Fransız efsane, aslında uzun süredir dile getirdiği Amerikan transferini gerçekleştirecek.

Soyut olarak bakıldığında, bu transfer pek mantıklı bir seçim değil. Orlando City zor günler geçiriyor. Burada pek bir yapı yok. Ama bu pek de önemli değil. Bu, sporun değil, şöhretin evliliği. Griezmann, MLS'de herhangi bir takıma gidebilirdi ve Orlando'nun da bir desteğe ihtiyacı vardı. Burada futbol maçlarını kazanmanın açık bir yolu olmasa da, her iki taraf da bundan fayda sağlayacak.

    Griezmann'ın sunduğu şeyler

    Öncelikle şunu kabul etmek gerekir ki, o hâlâ verecek çok şeyi olan harika bir futbolcu. Artık Los Rojiblancos’ta düzenli olarak ilk 11’de yer almıyor, ancak istatistikleri yine de oldukça etkileyici. Sadece 18 maçta ilk 11’de sahaya çıkmasına rağmen, tüm turnuvalarda 17 gol katkısı var. Diego Simeone için o, büyük maçların ilk 11’inde yer alan bir isim, ancak bunun dışında belki de La Liga’nın sunabileceği en etkili yedek oyuncu.

    Dünyanın en iyileriyle bile başa çıkabileceğini nispeten sık sık göstermiştir. Bu ayın başlarında Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı 5-2 yendikleri maçta muhteşem bir performans sergilemiş, hücumda öncü olmuş ve Spurs'un arka arkaya yaptığı hatalardan yararlanmıştır. Ayrıca Barcelona, Real Madrid ve Frankfurt karşısında da etkileyici bir performans sergilemiştir.

    Dahası, o gerçek bir lider ve kulüp efsanesidir. Bacakları artık binlerce dakika oynamasına izin vermiyor ve Fransa milli takımından emekli oldu. Ancak hala, Copa Del Rey'i kazanma ihtimali yüksek olan ve son sekize kolayca yükselerek Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam edebilecek olan elit bir kulüp için kilit bir katkı sağlıyor. Ondan daha fazlasını istemek zor.

    Eski tarz bir çift poz

    Ancak Griezmann, son dönemde MLS'e transfer olan "Designated Player"ların kalıplarını kırıyor. Son yıllarda takımlar, kariyerlerinin son dönemlerinde Amerika'ya gelmek isteyen yüksek maaşlı forvetlerden uzaklaşmaya başladı. Artık bu yıldızlar daha genç, daha etkili ve genellikle başka liglerden transfer ediliyor. San Diego'dan Anders Dreyer ve Nashville SC'den Sam Surridge, bu felsefenin en iyi örnekleridir; Avrupa futbolunun en üst kademesinin altında yer alan, ya kariyerlerinin zirvesine doğru ilerleyen ya da zirvede olan etkili oyuncular.

    Elbette bazı istisnalar var; bunların başında Lionel Messi geliyor. Ancak akıllı kulüpler, büyük paralarını tüm takımıdaha iyi hale getireceği garanti olan ve bacaklarının korunmasına gerek olmayan oyunculara harcamaya eğilimlidir. Örneğin Marco Reus, LA Galaxy'de etkili olabilmek için zorlanıyor.

    Son-Heung Min ve Thomas Muller elbette ayaklarını yere basmayı başardılar, ancak zaten üst düzey sistemlere taktiksel olarak ideal bir şekilde uyum sağladılar. Ayrıca, her ikisi de ekstra bir güç katacak kadar genç veya etkili olan elit sporcular. Aynı şey, iki yıl kenarda kaldıktan sonra gerçekte futbol oynayacak bir yere ihtiyaç duyan Timo Werner için de geçerli.

    Orlando City - ve vizyon eksikliği

    Griezmann, MLS’in eski günlerini daha iyi yansıtan bir futbolcu. Griezmann, Werner’dan çok Steven Gerrard, Frank Lampard ya da Andrea Pirlo’ya benziyor. Geçmişte, Amerika’nın hemen hemen her yerine gidebileceğini itiraf etmişti. LAFC ve Inter Miami’nin – maaş tavanı kısıtlamaları nedeniyle engellenmeden önce – onunla sözleşme imzalamakla ilgilendiği bildirilse de, bu durum onu caydırmış gibi görünmüyor.

    Orlando için bu ilginç bir transfer. Lions, sezona berbat bir başlangıç yaptı. Sezonun daha üçüncü maçında uzun süredir görevde olan teknik direktör Oscar Pareja'yı kovdular. Ocak sonunda en iyi oyuncuları Alex Freeman'ı Villarreal'e transfer ederek kaybettiler. Bunun dışında heyecanlanacak pek bir şey yok. Martin Ojeda ve Marco Pasalic, işlevsel özel oyuncular olsa da ikisi de ligin gerçek süperstarları değil. Onların etrafındaki kadro ise boşluklarla dolu. Aslında, Orlando'nun mükemmel olmaktan sadece bir oyuncu uzakta olduğu hissi yok.

    Griezmann olmadan, bu takım Doğu Konferansı'nda orta sıralarda yer alan ve playofflara kalmak için zorlu bir mücadeleye girecek bir takım. Peki, futbol açısından Griezmann buraya tam olarak ne katacak? Kesinlikle MLS'in en iyi oyuncularından biri olacak. Avrupa sezonu bittikten sonra transferi yeterince çabuk tamamlanırsa, muhtemelen All-Star Maçı'na da seçilecektir. On gol katkısı iyi olurdu. Ancak Orlando için, onun takımı belirgin şekilde daha iyi hale getireceğine dair hiçbir garanti yok.

    Orlando'nun önceki 'büyük' transferlerine benzer şekilde

    Ve Lions daha önce de bu durumla karşı karşıya kalmıştı. Kulübün son dönemdeki DP transferleri, takımın genel performansını iyileştirip iyileştirmeyeceklerini pek dikkate almadan büyük isimlere büyük paralar harcamak şeklinde özetlenebilir. Kaka, 2015'te takıma katıldığında muazzam bir transferdi. Kulüp tarihindeki ilk DP olan Kaka, her zaman Amerika'da oynamak istediğini söylemişti. MLS'de geçirdiği üç tam sezonda Kaka hiçbir zaman dokuzdan fazla gol atamadı ve Orlando playofflara kalamadı.

    Nani, Kaka'nın ayrılmasından bir yıl sonra geldi. Daha az beğenilen ama muhtemelen futbol hayatında biraz daha zamanı olan Nani, takıma biraz daha katkı sağladı. Orlando, MLS is Back turnuvasının finalinde kaybetti. Nani'nin ikinci ve üçüncü sezonlarında playofflara kalmayı başardılar. 2019'da takımın en golcü oyuncusu oldu. Ancak diğer kulüplerin bu oyuncuları kullandığı şekilde, hiçbir zaman gerçekten etkili bir transfer olmadı.

    Aslında, Orlando paralarını akıllıca kullandıklarında çok daha etkiliydi. Facundo Torres bunun en iyi örneğiydi. 2022'de akıllıca yapılan bir transferdi ve ilk sezonunda The Lions'ı U.S. Open Cup şampiyonluğuna taşıdıktan sonra, iki yıl sonra Palmeiras'a satılarak kulübe iyi bir gelir sağladı.

    Bu gerçekten önemli mi?

    Griezmann, bu bakımdan eski günlere bir dönüş gibi geliyor. Yine de tüm bunların aslında pek önemi olmadığı hissi var. DP transferlerinin akıllı hamleler olması gerekir, ama bu transfer gelenekleri bozuyor.

    Ama kimin umurunda? Her iki taraf da bundan bir şeyler bekliyor ve ikisi de istediğini alacak. Lions, koçunu kovdu ve en iyi oyuncusunu kaybetti. Taraftarlarının heyecanlanacak bir şeye ihtiyacı var. Son zamanların en iyi oyuncularından biri bu ihtiyacı karşılasa nasıl olur? Griezmann bu işi ciddiye alacak ve transferi bu yıl "MLS Kupası"nı garantilemese bile, kısa vadede birkaç forma daha satacak.

    Griezmann için ise bu kolay bir karar. Her zaman burada yaşamak istemişti ve Miami, Los Angeles ve New York seçenekleri masadan kalktıktan sonra, burası en uygun seçenek gibi göründü. Orlando'da bir NBA takımı var (pek iyi olmamaları pek önemli değil). Griezmann, Amerikan futbolu maçı izlemek için o kadar uzağa gitmek zorunda kalmayacak.

    Griezmann onlara bir ivme kazandırırsa, Orlando muhtemelen playofflara girecektir. Belki de biraz maaş tavanı sihirbazlığı ve onun imzası etrafındaki enerji, yönetim kurulunu gelecek yıl yatırım yapmaya ikna edebilir (2028'de opsiyonunu kullanırsa, sözleşmesi üç sezona kadar uzayabilir).

    Ve en önemlisi, Griezmann her zaman beklediği Amerika transferini gerçekleştirmiş olur.