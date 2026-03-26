Antoine Griezmann, sahada Orlando City SC'ye uymuyor – ama yine de ona ihtiyaçları var

Antoine Griezmann buna "The Decision" adını verdi. Bu isim Amerikan basketbolseverlere tanıdık geliyorsa, gelmesi de gayet normal. Yıl 2018'di ve Griezmann'ın Atlético Madrid'deki geleceği hakkındaki spekülasyonlar doruk noktasına ulaşmıştı. O dönemde dünya futbolunun en iyi hücum orta saha oyuncularından biri olan ve Avrupa Ligi şampiyonluğunun tadını henüz çıkaran Griezmann, teorik olarak istediği kulübü seçme şansına sahipti.

Her zaman dramatik hareketlere yatkın olan Griezmann, bir sonraki adımını 45 dakikalık bir videoyla duyurdu. Bu video, 2010 yılında Miami'ye transfer olacağını duyuran Lebron James'in ünlü ESPN programının neredeyse aynısıydı.





Lebron gitti. Ama Griezmann kaldı. Aylarca süren spekülasyonların ardından bunu yapmak için 45 dakika harcaması, Madrid'de kendisine yeni hayranlar kazandırmadı. Ancak bu kasıtlı bir hareketti. Programın adı, dramatik müzik ve genel atmosfer, James'in sekiz yıl önce sunduğu programın birebir kopyasıydı.

Tüm bu fiyasko, Griezmann'ın Amerikan sporlarını ne kadar idolize ettiğini simgeliyordu. Bazen Fransız oyuncunun futboldan çok basketbolu sevdiği izlenimi uyandırıyor. Aslında o, MLS'e transfer olma arzusunu hiç gizlemeyen, Amerika takıntılı bir oyuncu. Ve bu haftanın başlarında bu transfer resmiyet kazandı. Griezmann, sezon sonunda yürürlüğe girecek bir anlaşma imzaladı. Fransız efsane, aslında uzun süredir dile getirdiği Amerikan transferini gerçekleştirecek.

Soyut olarak bakıldığında, bu transfer pek mantıklı bir seçim değil. Orlando City zor günler geçiriyor. Burada pek bir yapı yok. Ama bu pek de önemli değil. Bu, sporun değil, şöhretin evliliği. Griezmann, MLS'de herhangi bir takıma gidebilirdi ve Orlando'nun da bir desteğe ihtiyacı vardı. Burada futbol maçlarını kazanmanın açık bir yolu olmasa da, her iki taraf da bundan fayda sağlayacak.