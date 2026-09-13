Getty Images Sport
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Antoine Griezmann parladı, Orlando City Toronto FC'yi ikna edici üç gollü galibiyetle dağıttı
Aslanlar farklı bir galibiyete imza attı
Karşılaşma yüksek tempoyla başladı; Maxime Crepeau ve Luka Gavran, skoru eşit tutmak için daha ilk dakikalarda kritik kurtarışlar yapmak zorunda kaldı. Devre arasının hemen öncesinde Griezmann'ın golü, daha önce VAR incelemeleriyle bir kendi kalesine golün iptal edilmesi ve penaltı kararının geri alınmasının ardından maçın gidişatını değiştirdi. Orlando ise ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı; Sarajian ilk MLS golünü atarken, Angulo uzatma dakikalarında skoru belirledi.
- Getty Images Sport
Griezmann gol formunu sürdürüyor
Griezmann'ın ilk yarıdaki klas vole vuruşu, onun dikkat çekici gol serisini art arda beş Major League Soccer maçına çıkardı. Fransız forvetin öldürücü formu, hücum bölgesinde sezona dağınık bir başlangıç yapan Orlando'nun ileri hattını yeniden canlandırdı. Tecrübesi ve soğukkanlılığı, dirençli rakiplere karşı fark yaratan unsur olmaya devam ederken, Orlando'nun son dönemdeki yükselişindeki odak noktasının o olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.
Yenilmezlik serisi sona erdi
Kapsamlı bir 3 gollü galibiyet, Orlando'nun yenilmezlik serisini beş maça çıkardı; bu süreçte dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu üç puan, Florida ekibini 25 maç sonunda 34 puana taşıyarak Doğu Konferansı play-off sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Buna karşılık bu sonuç, Toronto'nun temmuz sonundan bu yana ligde aldığı ilk yenilgi oldu ve yedi maçlık yenilmezlik serisini ani şekilde sona erdirdi.
- Getty Images Sport
Kupa yarı finali yaklaşıyor
Orlando şimdi odağını kupaya çeviriyor ve çarşamba günü ABD Açık Kupası yarı finalinde Columbus ile karşı karşıya geliyor. Orlando, ligde art arda aldığı üç galibiyetin ardından o eleme sınavına ciddi bir ivmeyle çıkıyor. Bu arada Toronto ise cumartesi günü St. Louis City SC ile karşılaşmak üzere Energizer Park'a tarihinde ilk kez yapacağı yolculuk öncesinde hızlıca toparlanmak zorunda.
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