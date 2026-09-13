Kapsamlı bir 3 gollü galibiyet, Orlando'nun yenilmezlik serisini beş maça çıkardı; bu süreçte dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu üç puan, Florida ekibini 25 maç sonunda 34 puana taşıyarak Doğu Konferansı play-off sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Buna karşılık bu sonuç, Toronto'nun temmuz sonundan bu yana ligde aldığı ilk yenilgi oldu ve yedi maçlık yenilmezlik serisini ani şekilde sona erdirdi.