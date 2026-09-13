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Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Antoine Griezmann parladı, Orlando City Toronto FC'yi ikna edici üç gollü galibiyetle dağıttı

A. Griezmann
Orlando City - Toronto FC
Orlando City
Toronto FC
ABD 1

Antoine Griezmann, cumartesi gecesi Inter.co Stadyumu'nda ateş gibi formunu sürdürdü ve üst üste beşinci maçında da gol atarak Orlando City'yi Toronto FC karşısında 3-0'lık net bir galibiyete taşıdı. Çaylak Harvey Sarajian ile Ivan Angulo'nun geç gelen golleri, deplasman ekibinin Major League Soccer'daki yedi maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.

  • Aslanlar farklı bir galibiyete imza attı

    Karşılaşma yüksek tempoyla başladı; Maxime Crepeau ve Luka Gavran, skoru eşit tutmak için daha ilk dakikalarda kritik kurtarışlar yapmak zorunda kaldı. Devre arasının hemen öncesinde Griezmann'ın golü, daha önce VAR incelemeleriyle bir kendi kalesine golün iptal edilmesi ve penaltı kararının geri alınmasının ardından maçın gidişatını değiştirdi. Orlando ise ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı; Sarajian ilk MLS golünü atarken, Angulo uzatma dakikalarında skoru belirledi.

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  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    Griezmann gol formunu sürdürüyor

    Griezmann'ın ilk yarıdaki klas vole vuruşu, onun dikkat çekici gol serisini art arda beş Major League Soccer maçına çıkardı. Fransız forvetin öldürücü formu, hücum bölgesinde sezona dağınık bir başlangıç yapan Orlando'nun ileri hattını yeniden canlandırdı. Tecrübesi ve soğukkanlılığı, dirençli rakiplere karşı fark yaratan unsur olmaya devam ederken, Orlando'nun son dönemdeki yükselişindeki odak noktasının o olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.

  • Yenilmezlik serisi sona erdi

    Kapsamlı bir 3 gollü galibiyet, Orlando'nun yenilmezlik serisini beş maça çıkardı; bu süreçte dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu üç puan, Florida ekibini 25 maç sonunda 34 puana taşıyarak Doğu Konferansı play-off sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Buna karşılık bu sonuç, Toronto'nun temmuz sonundan bu yana ligde aldığı ilk yenilgi oldu ve yedi maçlık yenilmezlik serisini ani şekilde sona erdirdi.

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  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    Kupa yarı finali yaklaşıyor

    Orlando şimdi odağını kupaya çeviriyor ve çarşamba günü ABD Açık Kupası yarı finalinde Columbus ile karşı karşıya geliyor. Orlando, ligde art arda aldığı üç galibiyetin ardından o eleme sınavına ciddi bir ivmeyle çıkıyor. Bu arada Toronto ise cumartesi günü St. Louis City SC ile karşılaşmak üzere Energizer Park'a tarihinde ilk kez yapacağı yolculuk öncesinde hızlıca toparlanmak zorunda.

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