Antoine Griezmann, Orlando City transferinin başarısızlığını ele alıyor ve Atletico Madrid yıldızı MLS'ye transfer olmama kararının nedenini açıklıyor
Griezmann yakın geleceği hakkında açıklama yaptı
Orlando City'nin Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyla ilgilendiği bir sır değil. Spor direktörü Ricardo Moreira'nın olası bir anlaşma için İspanya'ya birkaç kez gittiği bildiriliyor. Ancak Atletico'nun spor direktörü Mateu Alemany, Griezmann'ın 2027 Haziranına kadar sözleşmesi olan kulübe bağlı kalacağını belirterek bu spekülasyonları hemen yalanladı.
Atletico Madrid'in Tottenham Hotspur'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuşan Griezmann, bir gol attığı ve bir asist yaptığı bu maçta, yakın geleceğinin Florida'dan ziyade İspanya'nın başkentinde olduğunu açıkça belirtti ve Diego Simeone yönetimindeki projeye hala derinden bağlı olduğunu vurguladı.
Griezmann, Movistar TV'ye "Burada gerçekten çok iyiyim, çok eğleniyorum" dedi. "Saha içinde yaptıklarım benim adıma konuşuyor. Bakalım, ama benim düşüncem sonuna kadar kalmak, sonra diğerleri konuşabilir."
İspanya'da kupa peşinde
Griezmann'ın kararının ardındaki temel motivasyon, büyük bir kupa, özellikle de 18 Nisan'da Atletico Madrid'in Real Sociedad ile karşılaşacağı Copa del Rey'i kazanmak gibi görünüyor. MLS'nin ana transfer dönemi 26 Mart'ta sona ereceğinden, Fransız oyuncu sezon ortasında transfer yapmak gibi bir niyeti yok.
"Bu benim hayalim ve hedefim, umarım büyük bir başarıya ulaşırım" diyerek kupayı kazanma arzusunu dile getirdi. MLS'nin lig dışı bir oyuncunun transferini müzakere ederken bir takıma öncelik vermek için kullandığı "Keşif Hakları"na sahip olan Orlando City, transferi yeniden gündeme getirmek için en az 13 Temmuz'a kadar beklemek zorunda.
Orlando City'nin kaçırdığı fırsat
Bu reddedilme, şu anda MLS'de üç mağlubiyet, sadece üç gol ve 11 gol yiyerek en kötü dereceye sahip olan Orlando City için acı bir hap. Kulüp, Griezmann'ın Inter Miami gibi rakiplerle rekabet etmek için gerekli yıldız gücünü sağlayacağını umuyordu. Bu arada Simeone memnuniyetini sürdürüyor: "Antoine'ın kendini adadığı şekilde çalışmasından çok memnunum. Atletico Madrid'in tarihi için ne kadar önemli olduğunu biliyor."
Büyüyen MLS trendi
Griezmann şimdilik kalmayı tercih etmiş olsa da, Lionel Messi'nin transferinin ardından MLS'de geleceklerini sürdürmesi beklenen süperstarlar trendinin bir parçası olmaya devam ediyor. Griezmann, Amerikan kültürüne olan hayranlığını hiç gizlememiş ve transferin "eğer" değil, "ne zaman" olacağı meselesi olduğunu ima etmiştir. Şimdilik odak noktası Madrid ve ünlü kırmızı-beyaz formayla daha fazla tarihi anlar yaşamak olmaya devam ediyor.
