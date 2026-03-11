Antoine Griezmann, Orlando City transferinin başarısızlığını ele alıyor ve Atletico Madrid yıldızı MLS'ye transfer olmama kararının nedenini açıklıyor

Orlando City'nin Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyla ilgilendiği bir sır değil. Spor direktörü Ricardo Moreira'nın olası bir anlaşma için İspanya'ya birkaç kez gittiği bildiriliyor. Ancak Atletico'nun spor direktörü Mateu Alemany, Griezmann'ın 2027 Haziranına kadar sözleşmesi olan kulübe bağlı kalacağını belirterek bu spekülasyonları hemen yalanladı.

Atletico Madrid'in Tottenham Hotspur'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuşan Griezmann, bir gol attığı ve bir asist yaptığı bu maçta, yakın geleceğinin Florida'dan ziyade İspanya'nın başkentinde olduğunu açıkça belirtti ve Diego Simeone yönetimindeki projeye hala derinden bağlı olduğunu vurguladı.

Griezmann, Movistar TV'ye "Burada gerçekten çok iyiyim, çok eğleniyorum" dedi. "Saha içinde yaptıklarım benim adıma konuşuyor. Bakalım, ama benim düşüncem sonuna kadar kalmak, sonra diğerleri konuşabilir."