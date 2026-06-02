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Antoine Griezmann olmadan ve yakında Julian Alvarez olmadan mı? Atlético Madrid, yıldız forveti hedefine aldı

La Liga
Transfers

Atletico Madrid'in Victor Osimhen'e göz diktiği söyleniyor. Görünüşe göre, Julian Alvarez'in kulüpten ayrılması ihtimaline karşı önlem almak istiyorlar.

Son zamanlarda Atlético ile FC Barcelona arasında ciddi bir gerginlik yaşanmıştı. Bunun nedeni, Barça’nın Atlético’nun yıldız forveti Álvarez’i transfer etmek için ciddi adımlar attığına ve Arjantinli dünya şampiyonunun transferine yaklaştığına dair basında çıkan haberlerdi.

  • Rojiblancos, İspanya şampiyonuna alaycı ve küçümseyici bir tavırla karşılık vermiş ve Alvarez'i kesinlikle satmak istemediklerini açıklamıştı. Aksine, 26 yaşındaki oyuncunun "projelerinin temel taşı" olduğu belirtilmişti.

    Madrid ekibinin net tutumuna rağmen, Barcelona'nın Alvarez için ilk teklifini sunmuş olduğu söyleniyor. Mundo Deportivo gazetesi Pazartesi günü, rakip kulübe e-posta yoluyla 100 milyon euroluk bir teklifin ulaştığını bildirdi.

    Barcelona'nın yanı sıra, yeni Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ve İngiltere şampiyonu FC Arsenal'in de Alvarez'e büyük ilgi duyduğu söyleniyor.

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  • Galatasaray SK v Antalyaspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Atlético hücum hattını yeniden yapılandırıyor: Victor Osimhen'in adı geçiyor

    Bu nedenle, Atlético'nun üst düzey alternatifler araması gayet anlaşılır bir durum olurdu. Mundo Deportivo'ya göre, geçen sezon ligi dördüncü sırada bitiren takım Victor Osimhen'i hedefine koydu.

    Nijeryalı oyuncu, geçen yaz kiralık döneminin ardından Galatasaray'a kalıcı olarak transfer oldu ve takımın Türkiye Şampiyonası'nı yeniden kazanmasında önemli bir rol oynadı. Osimhen'in İstanbul'daki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve eski Wolfsburg oyuncusunun transfer ücreti muhtemelen 70 ila 100 milyon euro arasında olacak.

    Manchester United'da 27 yaşındaki oyuncunun transfer listesinin en başında olduğu iddia ediliyor.

    Alvarez'in geleceği ne olursa olsun, Atletico hücum hattına yatırım yapmak zorunda. Antoine Griezmann ile kulüp tarihinin en iyi golcü ve asistçilerinden biri Rojiblancos'tan ayrılıyor.

  • Julian Alvarez - Victor Osimhen: 2025/26 Sezonu İstatistikleri



    Julian Alvarez

    Victor Osimhen

    Lig maçları

    29

    22

    Lig golü/asist

    8/4

    15/5

    Şampiyonlar Ligi maçları

    15

    10

    CL gol/asist

    10/4

    7/3

    Kupa maçları

    4

    1

    Kupa golü/asisti

    2/1

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