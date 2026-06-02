Bu nedenle, Atlético'nun üst düzey alternatifler araması gayet anlaşılır bir durum olurdu. Mundo Deportivo'ya göre, geçen sezon ligi dördüncü sırada bitiren takım Victor Osimhen'i hedefine koydu.

Nijeryalı oyuncu, geçen yaz kiralık döneminin ardından Galatasaray'a kalıcı olarak transfer oldu ve takımın Türkiye Şampiyonası'nı yeniden kazanmasında önemli bir rol oynadı. Osimhen'in İstanbul'daki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve eski Wolfsburg oyuncusunun transfer ücreti muhtemelen 70 ila 100 milyon euro arasında olacak.

Manchester United'da 27 yaşındaki oyuncunun transfer listesinin en başında olduğu iddia ediliyor.

Alvarez'in geleceği ne olursa olsun, Atletico hücum hattına yatırım yapmak zorunda. Antoine Griezmann ile kulüp tarihinin en iyi golcü ve asistçilerinden biri Rojiblancos'tan ayrılıyor.