Monaco ve Arsenal'deki dönemlerinin ardından 2003'te Colorado Rapids'e imza atan ancak Denver merkezli takımda hiç forma giymeyen Grimandi, GOAL'e, Swiper Casino Canada ile iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada, Griezmann'ın daha ne kadar oynayabileceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu hafta sonu iki gol attı, yine bir asist yaptı. Çok iyi bir performans sergiledi.

“Griezmann fiziksel kapasitesinden biraz kaybetti ama çok zeki ve tekniği üst düzey. Bu yüzden hâlâ iyi performans gösterebiliyor. Vücuduna iyi bakıyor, dayanıklılığı da hâlâ iyi. Zekiyseniz ve tekniğiniz iyiyse uzun yıllar oynayabilirsiniz.

“Griezmann sanırım ‘91 kuşağından. Oynamaya devam etmek isterse iki ya da üç yıl daha oynayabilir. Fiziksel ve teknik açıdan, zekâsıyla bunu hiçbir sorun yaşamadan yapabilir.”