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Antoine Griezmann için “iki ya da üç yıl daha” MLS tahmini: Efsanevi Fransız forvet, kendisi gibi Dünya Kupası şampiyonu Lionel Messi ile Florida güneşinin tadını çıkarıyor
Griezmann, 2028'e kadar geçerli olacak bir sözleşme üzerinde çalışıyor
2018'de Fransa ile dünya şampiyonluğu yaşayan ve millî takım formasıyla 137 maça çıkan Griezmann, 2026 yazında Amerikan rüyasının peşinden gitmeye karar verdi. Barcelona döneminin öncesinde ve sonrasında Atletico Madrid'de iki ayrı dönemde yıldızlaşan yetenekli oyun kurucu, artık tamamen yeni bir mücadeleye hazır olduğuna karar vermişti.
Orlando, Griezmann'a kapılarını açtı. Yıldız oyuncu da tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 13 gol atarak kısa sürede olumlu bir etki yarattı.
Griezmann, 12 ay uzatma opsiyonu içeren ve 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Grimandi, vatandaşı Griezmann'ın sözleşmesinin tamamına bağlı kalacağından emin.
Atleti efsanesinin yavaşladığına dair hiçbir işaret yok. Mart 2027'de 36 yaşına girecek olsa da hiçbir zaman sahadaki hızına güvenen bir oyuncu olmadı. Oyun zekâsı sayesinde başarılı oldu ve bu özelliklerini ABD'de de sergilemeye devam ediyor.
- Getty
Dünya Kupası şampiyonu Griezmann daha ne kadar futbol oynayacak?
Monaco ve Arsenal'deki dönemlerinin ardından 2003'te Colorado Rapids'e imza atan ancak Denver merkezli takımda hiç forma giymeyen Grimandi, GOAL'e, Swiper Casino Canada ile iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada, Griezmann'ın daha ne kadar oynayabileceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu hafta sonu iki gol attı, yine bir asist yaptı. Çok iyi bir performans sergiledi.
“Griezmann fiziksel kapasitesinden biraz kaybetti ama çok zeki ve tekniği üst düzey. Bu yüzden hâlâ iyi performans gösterebiliyor. Vücuduna iyi bakıyor, dayanıklılığı da hâlâ iyi. Zekiyseniz ve tekniğiniz iyiyse uzun yıllar oynayabilirsiniz.
“Griezmann sanırım ‘91 kuşağından. Oynamaya devam etmek isterse iki ya da üç yıl daha oynayabilir. Fiziksel ve teknik açıdan, zekâsıyla bunu hiçbir sorun yaşamadan yapabilir.”
Messi'nin bir MLS MVP ödülü daha kazanmasını engelleyebilecek biri var mı?
Griezmann, Barcelona'da Arjantinli, tüm zamanların en iyisi olarak görülen Messi'nin takım arkadaşıydı. Şimdi ise sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin doğrudan rakibi ve 39 yaşında hâlâ üst düzey performans sergilemesine şaşırmaya devam edenlerden biri.
Messi, 25 golle MLS gol krallığı yarışında yine lider durumda ve üst üste üçüncü kez kazanarak kendi rekorunu geliştireceği MVP ödülünün güçlü adaylarından biri olmalı. Güney Amerikalı yıldızı herhangi birinin durdurup durduramayacağı sorulan Grimandi, şunları söyledi: “Ballon d'Or'dan söz ederken, bazen kariyeri boyunca yaptıkları, hâlâ Dünya Kupası finaline çıkması ve yine MVP olması nedeniyle ödülü ona verebileceklerini söyledim.
“Neden olmasın dedim, çünkü bu yaşta hâlâ yaptıkları inanılmaz. Onu canlı izleme fırsatı bulduğum her seferde hâlâ olağanüstü bir oyuncu olduğunu görüyorum. Bu seviyede oynamasını görmek gerçekten şaşırtıcı.
“Babasını kaybettiği için zor bir dönem geçirmiş olsa da iyi performans göstermeye devam etti ve hâlâ kazanma arzusu taşıyor. Bu yaşta bu şaşırtıcı. Arjantin'le oynadığı son maç duygusal bir andı ve futbolun böyle bir oyuncuyu onurlandırması için bir fırsattı.”
- Getty/GOAL
Florida'da hem Griezmann hem de Messi yıldızlaşıyor
Messi 6 Ekim'de Arjantin millî takımına duygusal bir veda etti. Millî takım kariyerini 208 maçla noktaladı. Veda maçında 126. golünü atarken asist sayısına da iki asist daha ekledi.
Ayrıca Florida'da 2028'e kadar sürecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda Griezmann'la yollarının düzenli olarak kesişeceği anlamına geliyor. Play-off'lar yaklaşırken hem Inter Miami hem de Orlando City 2026'da MLS Kupası zaferi yaşamayı umuyor.
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