Giancarlo Antognoni, Fiorentina efsanesi, Gazzetta.it'in aktardığına göre mor kulübün 100. yıl kutlamasına neden katılmadığını açıkladı: "Duydum, gördüm, bana söylediler ama katılmama kararı beş yıl önce olgunlaştı. Ben Fiorentina'dan asla ayrılmazdım, teknik direktördüm, o dönemki genel direktör Joe Barone ve sportif direktör Daniele Pradè ile birlikte çalışıyordum ama sonra yavaş yavaş kendimi dışlanmış buldum, bu yüzden bir noktada bana genç takımda başka bir görev önerdiler. Bu da ilgimi çekebilirdi ama o anda değil. O teklif beni kapıya koymak gibiydi. Fiorentina'nın 100. yıl kutlamasına gitmeyeceğime o zaman karar verdim".
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Antognoni: “Baggio, Batistuta ve Rui Costa’nın aksine Fiorentina’ya hiç ihanet etmedim”
"Açık olsun, taraftarlara ve bu renklere saygımdan dolayı ben de katılmak isterdim - diye devam etti eski 10 numara; futbolcu olarak 1972'den 1987'ye kadar Fiorentina'da forma giydi -. Herkesten çok benim orada olmam gerekirdi, çünkü Batistuta, Baggio, Rui Costa'nın aksine Fiorentina'ya hiç ihanet etmedim, onu bırakmayı hiç istemedim. Floransalıların bunu bilmesini istiyorum, tüm bunların benden kaynaklandığını düşünmeleri beni üzer".
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