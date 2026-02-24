Goal.com
Anthony Gordon Newcastle GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Anthony Gordon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem formu, Newcastle'ın kanat oyuncusu Kylian Mbappe ile Avrupa gol krallığı için mücadele ederken, İngiltere'nin Dünya Kupası umutları için iyiye işaret ediyor

Anthony Gordon'un 2025-26 Şampiyonlar Ligi performansı, bu turnuvanın tarihinde bir İngiliz kulübü için oynayan herhangi bir İngiliz golcünün elde ettiği en iyi performanstır. Bu bir gerçektir. Geçen hafta Newcastle'ın Qarabag'ı 6-1 mağlup ettiği maçta attığı dört golle, bir İngiliz oyuncunun Premier Lig takımında bir Şampiyonlar Ligi sezonunda attığı en fazla gol rekorunu kırdı ve dokuz maçta attığı gol sayısını 10'a çıkardı. Alan Shearer bile o ünlü siyah-beyaz formayla böyle bir rakama ulaşamamıştı.

Newcastle, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantiledi ve Gordon'un kıtada gösterdiği muhteşem performansla, Chelsea veya Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanırken en az bir tur daha ilerleme şansını değerlendirmek isteyeceklerdir. Bu formdan yararlanacak tek takım Magpies olmayabilir.

İngiltere, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na turnuvanın favorilerinden biri olarak gidiyor. Son dört büyük turnuvada iki final ve bir yarı final oynayan Three Lions'ın, uluslararası futbolda en çok konuşulan kupa hasretini nihayet sona erdireceğine dair umut ve güven var. Gordon, Premier League'de inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen, bu hikayede önemli bir rol oynayacaktır.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP

    Yurt içi düşüş

    31 Ocak'ta Liverpool'a 4-1 yenildikleri maçta Newcastle'ın tek golünü atmadan önce, Gordon Premier Lig'de bir yıl boyunca açık oyunda gol atamamıştı. Bu, 2023-24 sezonunda 10 açık oyun golü atıp ligde aynı sayıda asist yapan oyuncudan çok uzak bir durum.

    Bununla birlikte, Gordon, Eddie Howe'un hücumunun önemli bir parçası olmaya devam etti. Bunun bir kısmı, geçen yaz Alexander Isak'ın satılmasının ardından verimli alternatiflerin eksikliğinden kaynaklanıyor, ancak hızı, enerjisi ve iç sahada veya kanatta oynama yeteneği ile o kadar benzersiz bir tehdit oluşturuyor ki, zaten kadrodan çıkarılması imkansız.

    Gordon Ocak ayında, "Bazen algıların gerçeği biraz çarpıtabileceğini düşünüyorum" demişti. "İnsanların benden beklentileri arttı ve bu çok normal, ben de bununla tamamen sorunum yok. Ama her gün doğru şeyleri yaptığımı biliyorum. İyi oynasam da, kötü oynasam da doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum.

    "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve sonuç bazen benim kontrolüm dışında oluyor. Her zaman elit sağ beklerle oynuyorum, bu yüzden insanların benden çok şey beklediğini biliyorum, ama onlar da oldukça iyi oyuncular ve beni durdurmak için oldukça iyi maaşlar alıyorlar."

  • Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Şampiyonlar Ligi tehdidi

    Gordon'un Premier Lig'deki performansı, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından çok farklı. Sadece Real Madrid'den Kylian Mbappe 13 golle daha iyi bir gol ortalamasına sahip. Bunun bir kısmı Premier Lig'in daha rekabetçi ve fiziksel yapısından kaynaklanıyor olabilir (bkz. Tottenham'ın lig aşamasında dördüncü olması), ancak Gordon yine de Harry Kane ve Erling Haaland gibi isimleri geride bırakıyor.

    Gordon'un lehine olan bir diğer özellik ise, iç sahada gol atamasa bile gol atmaya devam etme arzusu. Qarabag'a karşı penaltıdan dördüncü golünü attıktan sonra, sorumluluğu paylaşmak isteyen kaptan Kieran Trippier ile tartışırken görüldü.

    Gordon maç sonrası yaptığı açıklamada, "Herkesin fikrini anlıyorum çünkü herkesin başarılı olmasını istiyorum" dedi. "Biz bir takımız, birlikte hareket etmeliyiz. Ama ben bir forvetim, penaltıları ben atıyorum, bu yüzden mümkün olduğunca çok gol atmak istiyorum. Ancak herkesin fikrini ve duygularının yoğunlaştığını anlıyorum.

    "Rekorlar güzel, ama ben sadece gol atmak ve maçları kazanmak istiyorum. Sonuçta maçı ikna edici bir şekilde kazandık, bence bu sezonki en iyi performansımızdı, bu gollerden daha önemli."

    Howe maçtan sonra bunun aslında "gerçekten çok olumlu" olduğunu kabul etti. "Böyle anlar çok abartılıyor; bu çok önemsiz bir konuydu" dedi. "Anthony'nin her an gol atmak istediği kadar güçlü bir kararlılığa sahip olması harikaydı - ve bunu her oyuncudan beklersiniz - bu yüzden onunla hiçbir sorunum yok."

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yüksek profilli ilgi

    Premier Lig'de gol konusunda istikrarsız olmasına rağmen, Gordon daha yüksek profilli kulüplere transfer olacağı yönündeki söylentiler devam ediyor. Newcastle'ın PSR sorunları yaşadığı 2024 yılında transferi gerçekleşmeyen Gordon, çocukluk yıllarını geçirdiği Liverpool'un radarında olmaya devam ediyor. Newcastle, sonunda Yankuba Minteh ve Elliot Anderson'ı satmayı tercih etmişti. Son zamanlarda ise Arsenal'in potansiyel transfer hedefi olduğu söyleniyor.

    "Her zamanki gibi. Hiçbir şey duymadım, belki de size (medyaya) söylemeden önce bana söylemek isterler. Transfer konusunda yeterince şey yaşadım ve bunların hepsinin saçmalık olduğunu biliyorum," diye yanıtladı Gordon geçen hafta. "Kendime ve takıma odaklandım, şu ana odaklandım. Geleceğe çok fazla odaklanırsanız, performansınız düşer. İnanın bana, bunu (daha önce) yaptım ve şimdi yapmayacağım."

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tuchel'in desteği

    Gordon'un çok yönlü tehdidi, onu İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in gözdesi haline getirdi ve Alman teknik adamın Three Lions'ın başına geçtiği ilk yılda sık sık forma giydi.

    Ekim ayında Letonya'da 5-0 galip gelen maçta Gordon'un ilk golünü attıktan sonra konuşan Tuchel, "Anthony'nin takımda kalmayı hak ettiğini düşünüyorum. O doğrudan bir oyuncu, bence en büyük gücü bu, doğrudan gitmek ve tekrar tekrar gitmek. Bu yoğunluğu tekrarlamak. Yüksek yoğunluklu koşular yapıyor, sprintlerde metreler kazanıyor ve bu çok, çok iyi.

    "Güçlü yanlarını bilmesi ve bu güçlü yanlarını tam olarak kullanması önemli. Şimdi yüksek pres oynuyoruz ve o top karşısında önemli bir rol oynuyor. Bugün ilk golüyle sinirlerimizi yatıştırdı, oyunun gidişatını belirledi ve maçı doğru yöne çevirdi. Yani, yine iyi oynadı. Ondan bir başka iyi performans."

  • England v Andorra - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    İngiltere'nin diğer seçenekleri

    İngiltere'nin sol kanadında Gordon'a alternatif çok fazla yok. Bu pozisyon için en önemli rakibi, Manchester United'dan Barcelona'ya kiralık olarak transfer olan ve iyi bir sezon geçiren Marcus Rashford. Ancak Tuchel'in de belirttiği gibi, Gordon tam hızda koşma konusunda daha üstün.

    Euro 2024'te, Phil Foden'ın sol kanatta etkisizliği nedeniyle İngiltere taraftarları Gordon'u görmek için güçlü bir talep oluşturdu ve Manchester City yıldızı, bu yılki Dünya Kupası'na giderken kadrodaki yerini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Morgan Rogers, Aston Villa'da genellikle kanatta oynasa da, Tuchel tarafından 10 numara olarak kullanıldı ve Jude Bellingham yerini korumak için mücadele etmek zorunda kaldı.

    Arsenal ikilisi Eberechi Eze ve Noni Madueke, Gordon'un tercih ettiği tarafta oynayabilirler, ancak diğer pozisyonlarda daha rahattırlar. Gordon'un Newcastle takım arkadaşı Harvey Barnes ise sadece bir kez milli forma giydi - 2020'de - ve geçen aya kadar, İngiltere milli takımına geri dönme çabalarında başarısız olduğu için İskoçya milli takımına geçeceği söylentileri vardı.

    Uluslararası futbol, en çok süperstara sahip olan takımdan ziyade, uyum ve kaynaşma içinde oynayan takımlarla ilgilidir. Tuchel'in desteğiyle, bu durum Gordon'un Dünya Kupası umutları için iyiye işaret olmalı.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sezonun güçlü bir şekilde bitirilmesi gerekiyor

    Gordon'un Premier Lig istatistikleri milli takım şansını olumsuz etkilemedi, ancak Dünya Kupası öncesinde ligde daha fazla gol atması ve en iyi rakiplere karşı tekrar ritmini bulması muhtemelen yine de yardımcı olacaktır. Öyle olsa bile, Three Lions'ın karşılaştığı her takım İngiliz birinci ligindeki takımlar kadar güçlü oynamayacaktır.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, sahip olduğu kaliteyi güçlü bir şekilde hatırlattı. Gordon'un bu hafta Qarabag ile oynanacak rövanş maçında sayılarını ve özgüvenini artırması için bir şans daha var ve Mbappe ile birlikte turnuvanın Altın Ayakkabı ödülü için yarışması da imkansız değil. İngiltere ise bu büyük maç tecrübesinden sadece fayda sağlayacaktır.

