Anthony Gordon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem formu, Newcastle'ın kanat oyuncusu Kylian Mbappe ile Avrupa gol krallığı için mücadele ederken, İngiltere'nin Dünya Kupası umutları için iyiye işaret ediyor

Gordon'un Premier Lig'deki performansı, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından çok farklı. Sadece Real Madrid'den Kylian Mbappe 13 golle daha iyi bir gol ortalamasına sahip. Bunun bir kısmı Premier Lig'in daha rekabetçi ve fiziksel yapısından kaynaklanıyor olabilir (bkz. Tottenham'ın lig aşamasında dördüncü olması), ancak Gordon yine de Harry Kane ve Erling Haaland gibi isimleri geride bırakıyor.

Gordon'un lehine olan bir diğer özellik ise, iç sahada gol atamasa bile gol atmaya devam etme arzusu. Qarabag'a karşı penaltıdan dördüncü golünü attıktan sonra, sorumluluğu paylaşmak isteyen kaptan Kieran Trippier ile tartışırken görüldü.

Gordon maç sonrası yaptığı açıklamada, "Herkesin fikrini anlıyorum çünkü herkesin başarılı olmasını istiyorum" dedi. "Biz bir takımız, birlikte hareket etmeliyiz. Ama ben bir forvetim, penaltıları ben atıyorum, bu yüzden mümkün olduğunca çok gol atmak istiyorum. Ancak herkesin fikrini ve duygularının yoğunlaştığını anlıyorum.

"Rekorlar güzel, ama ben sadece gol atmak ve maçları kazanmak istiyorum. Sonuçta maçı ikna edici bir şekilde kazandık, bence bu sezonki en iyi performansımızdı, bu gollerden daha önemli."

Howe maçtan sonra bunun aslında "gerçekten çok olumlu" olduğunu kabul etti. "Böyle anlar çok abartılıyor; bu çok önemsiz bir konuydu" dedi. "Anthony'nin her an gol atmak istediği kadar güçlü bir kararlılığa sahip olması harikaydı - ve bunu her oyuncudan beklersiniz - bu yüzden onunla hiçbir sorunum yok."