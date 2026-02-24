Anthony Gordon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem formu, Newcastle'ın kanat oyuncusu Kylian Mbappe ile Avrupa gol krallığı için mücadele ederken, İngiltere'nin Dünya Kupası umutları için iyiye işaret ediyor

Newcastle, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantiledi ve Gordon'un kıtada gösterdiği muhteşem performansla, Chelsea veya Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanırken en az bir tur daha ilerleme şansını değerlendirmek isteyeceklerdir. Bu formdan yararlanacak tek takım Magpies olmayabilir.
İngiltere, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na turnuvanın favorilerinden biri olarak gidiyor. Son dört büyük turnuvada iki final ve bir yarı final oynayan Three Lions'ın, uluslararası futbolda en çok konuşulan kupa hasretini nihayet sona erdireceğine dair umut ve güven var. Gordon, Premier League'de inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen, bu hikayede önemli bir rol oynayacaktır.