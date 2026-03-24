Anthony Gordon, St James' Park'ta yaşanan 'sinir bozucu' Tyne-Wear derbisindeki yenilginin ardından, Sunderland'ın Newcastle'a kıyasla 'pek iyi bir takım olmadığını' iddia ediyor

Kulüp medyasına konuşan Gordon, rakip takım hakkındaki değerlendirmesinde çekinmeden şunları söyledi: "Bence sinir bozucu olan şey, bizimle karşılaştırıldığında onların pek de iyi bir takım olmaması. Onlara karşı kaybetmemeliydik. Deplasman maçları elbette daha zor çünkü onların taraftarları, atmosferi ve biraz daha fazla baskı var, ama kendi sahamızda o maçı kaybetmemeliydik. İlk yarıda gösterdiğimiz performansa bakılırsa kaybetmemeliydik, ama yine de ikinci yarıya yeterince iyi başlayamadık ve bu süregelen bir sorun.

"Gerçekten yeterince iyi değildik, mazeret yok. 45 dakika boyunca iyiydik, bu sezon bu çok sık yaşandı — aslında maça girerken bunu biliyorduk ve bu konuda çalışmaya çalışıyorduk. İkinci yarıya yeterince iyi başlamadık ve ikinci yarıda onlar daha iyi takımdı."