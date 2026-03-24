Anthony Gordon, St James' Park'ta yaşanan 'sinir bozucu' Tyne-Wear derbisindeki yenilginin ardından, Sunderland'ın Newcastle'a kıyasla 'pek iyi bir takım olmadığını' iddia ediyor
Derby'deki kötü gidişat devam ediyor
Gordon'un gol attığı üstün bir ilk yarı sergilemelerine rağmen, Magpies ikinci yarıda çöktü ve Chemsdine Talbi ile Brian Brobbey'in maçı tersine çevirmesine izin verdi. Bu mağlubiyet, Regis le Bris'in takımının Newcastle'ı geçerek Premier League tablosunda 11. sıraya yükselmesiyle birlikte özellikle büyük bir darbe oldu. Newcastle teknik direktörü Howe'un üzüntüsünü daha da artıran bir gelişme ise, savunma oyuncusu Sven Botman'ın maç sırasında yüzünde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalmasıydı. Ancak Botman'ın sezon bitmeden sahalara dönmesi bekleniyor.
Gordon'un açık sözlü değerlendirmesi
Kulüp medyasına konuşan Gordon, rakip takım hakkındaki değerlendirmesinde çekinmeden şunları söyledi: "Bence sinir bozucu olan şey, bizimle karşılaştırıldığında onların pek de iyi bir takım olmaması. Onlara karşı kaybetmemeliydik. Deplasman maçları elbette daha zor çünkü onların taraftarları, atmosferi ve biraz daha fazla baskı var, ama kendi sahamızda o maçı kaybetmemeliydik. İlk yarıda gösterdiğimiz performansa bakılırsa kaybetmemeliydik, ama yine de ikinci yarıya yeterince iyi başlayamadık ve bu süregelen bir sorun.
"Gerçekten yeterince iyi değildik, mazeret yok. 45 dakika boyunca iyiydik, bu sezon bu çok sık yaşandı — aslında maça girerken bunu biliyorduk ve bu konuda çalışmaya çalışıyorduk. İkinci yarıya yeterince iyi başlamadık ve ikinci yarıda onlar daha iyi takımdı."
İstatistiksel uçurum ortaya çıktı
Gordon’un yorumları iki takım arasında önemli bir seviye farkı olduğunu ima etse de, Opta’nın sunduğu temel performans verileri Tyne-Wear derbisinin daha karmaşık bir hikayesini ortaya koyuyor. Newcastle, Sunderland’ın 30,3’lük rakamına kıyasla 46,7 ile çok daha üstün bir beklenen gol (xG) ortalamasına sahip olmasına rağmen, Magpies gol vuruşlarında isabet ve defans disiplini konusunda hâlâ zorlanmaya devam ediyor. Veriler, Howe'un takımının bu sezon galibiyet pozisyonlarından 22 puan kaybettiğini ortaya koyarken, Sunderland ise mağlubiyet pozisyonlarından 19 puan toplayarak direncini kanıtladı.
Howe'un taktiksel dönüm noktası
Newcastle, zorlu Premier Lig maçları serisine başlamadan önce, Botman’ın liderliğini özleyen savunma hattını düzene sokmak için milli maç arası sırasında toparlanmak zorunda. Magpies, 12 Nisan'da Crystal Palace deplasmanında lig mücadelesine devam edecek ve ardından 18 Nisan'da Bournemouth'u evinde ağırlayacak. Howe, Gordon'un vurguladığı ikinci yarı sorununu çözmek için artan bir baskı altında. Takımın kararlılığı, 25 Nisan'da lider Arsenal'e karşı oynanacak zorlu deplasman maçıyla bir kez daha sınanacak. Bu maçlar, Newcastle'ın Avrupa kupalarına katılma umudunu kurtarabileceğini belirleyecek.