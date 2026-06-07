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Anthony Gordon, Marcus Rashford'un 70 milyon sterlinlik şok transferini tamamladıktan sonra Barcelona'ya verdiği özel tavsiyeyi açıkladı
Rashford'un Camp Nou'daki yardım eli
Olaylar şaşırtıcı bir şekilde gelişti ve Gordon, Dünya Kupası'na gitmeden kısa bir süre önce St James' Park'tan Katalonya'ya transfer oldu. Bu transfer, sezonu Barça'da kiralık olarak geçiren diğer İngiltere milli takım oyuncusu Rashford'un geleceği hakkında soru işaretleri yaratırken, Gordon 29 yaşındaki oyuncunun kendisine inanılmaz bir destek verdiğini açıkladı. United'lı oyuncu hayal kırıklığı göstermek yerine, Gordon'a dünyanın en büyük kulüplerinden birinde yaşamın iç yüzünü anlatıyor.
"Bana oradaki oyuncuların ne kadar iyi olduğunu, sahip oldukları takım ruhunu anlatıyordu, ki bunları Barça'daki insanlardan da duymuştum. Bu yüzden onlara katılmayı gerçekten çok heyecanla bekliyorum. Ayrıca bana şehirden, yaşanacak yerlerden de bahsetti. Çok sevimli, çok düşünceli bir adam. Bana sadece biraz bilgi veriyordu," dedi Gordon, talkSPORT'a. Manchester United akademisi mezunu, kulüpteki kendi geleceği biraz belirsiz olmasına rağmen, Gordon'un gelişinden etkilenmemiş görünüyor.
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Transfer ücretinin ötesinde bir hedef
70 milyon sterlinlik transfer ücreti, hâlâ karmaşık mali zorluklarla boğuşan Barcelona için devasa bir yatırım anlamına geliyor. Ancak Gordon için bu transfer, yolculuğunun sadece başlangıcı. Kanat oyuncusu, Camp Nou’da en iyiler arasında yer aldığını kanıtlamaya kararlı ve gelecek sezon Hansi Flick’in liderliğinde büyük kupaları kazanmayı hedefliyor.
Gordon, "Son iki hafta biraz fırtınalı geçti, ancak benim ve ailem için şimdiye kadar yaşadığım en güzel iki haftaydı" diye ekledi. "Gerçekten çok güzeldi çünkü onlara çok küçük yaşlardan beri, röportajımda da söylediğim gibi, bu noktaya geleceğimi söylemiştim. Ama bana tebrikler falan söylüyorlardı. Sadece Barcelona'da oynamakla hiç tatmin olmuyorum. Her şeyi kazanmak istiyorum. Zihnimde kariyerim burada başlıyor. Yani her zaman olacağımı söylediğim aşamadayım. Şimdi tekrar bir sonraki seviyeye geçmem gerekiyor."
İngiltere'nin ilk 11'i için rekabet
İkili, Barcelona'da dostluk kurmuş olsa da, İngiltere'nin ilk 11'inde yer almak için hâlâ doğrudan rakip konumundalar. Üç Aslanlar, sol kanat pozisyonunun hâlâ yoğun tartışmalara konu olduğu büyük bir turnuvaya hazırlanıyor. Kampın ilk işaretleri, Gordon'un yüksek transfer bedeline rağmen Rashford'un kadro sıralamasında bir adım önde olabileceğini gösteriyor.
Rashford'a turnuva için ikonik 11 numaralı forma verildikten sonra spekülasyonlar yoğunlaştı. Gordon ise 18 numaralı formayı aldı, bu da genellikle ikincil bir rolün işareti olarak görülüyor. Ancak, Barça'nın yeni transferi, forma numarasının zihniyetini etkilemediği konusunda ısrarcı. "Hiç umursamıyorum. Bence bu takıma bakarsanız, herhangi bir oyuncuyu 1-11 numaraya koyabilirsiniz. Hepimiz yeterince iyiyiz. Hepimizin birçok açıdan en iyi olduğumuzu hissetmek için bir nedenimiz var," diye ısrar etti Gordon.
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Dünya Kupası için fitness yarışı
Gordon’un aşması gereken engellerden biri de maç kondisyonu. Ayrılışı kaçınılmaz hale geldikten sonra Newcastle kadrosundan kademeli olarak çıkarılan oyuncu, en iyi formuna ulaşmak için sıkı çalışıyor. İngiltere’nin Yeni Zelanda’yı 1-0 yendiği maçın ikinci yarısında forma giyen Gordon, 17 Haziran’da Hırvatistan ile oynanacak grup açılış maçına hazır olacağından emin.
"Bence futboldan iki gün uzak kalsanız bile, sanki hiç maç oynamamış gibi hissedersiniz. Bu çılgınca. Dokunuşunuzu kaybedersiniz, her şeyi kaybedersiniz," diye açıkladı Gordon. "Bu yüzden birkaç hafta oynamamak zordu, ama gerçekten iyi antrenman yaptım. O maçta düşündüğümden daha formdaydım. Gerçekten çok iyi gidiyorum. Saha kuruydu, bu yüzden zordu. Topa dokunuşunu doğru ayarlamak ve buna alışmak bile zordu. Ama başardık, yine de bazı fırsatlar yarattığımızı düşünüyorum. Bir süredir birlikte oynamamıştık. Şimdi sadece o ritmi yeniden yakalamaya çalışıyoruz.”