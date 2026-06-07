Anthony Gordon, Marcus Rashford'un 70 milyon sterlinlik şok transferini tamamladıktan sonra Barcelona'ya verdiği özel tavsiyeyi açıkladı

Olaylar şaşırtıcı bir şekilde gelişti ve Gordon, Dünya Kupası'na gitmeden kısa bir süre önce St James' Park'tan Katalonya'ya transfer oldu. Bu transfer, sezonu Barça'da kiralık olarak geçiren diğer İngiltere milli takım oyuncusu Rashford'un geleceği hakkında soru işaretleri yaratırken, Gordon 29 yaşındaki oyuncunun kendisine inanılmaz bir destek verdiğini açıkladı. United'lı oyuncu hayal kırıklığı göstermek yerine, Gordon'a dünyanın en büyük kulüplerinden birinde yaşamın iç yüzünü anlatıyor.

"Bana oradaki oyuncuların ne kadar iyi olduğunu, sahip oldukları takım ruhunu anlatıyordu, ki bunları Barça'daki insanlardan da duymuştum. Bu yüzden onlara katılmayı gerçekten çok heyecanla bekliyorum. Ayrıca bana şehirden, yaşanacak yerlerden de bahsetti. Çok sevimli, çok düşünceli bir adam. Bana sadece biraz bilgi veriyordu," dedi Gordon, talkSPORT'a. Manchester United akademisi mezunu, kulüpteki kendi geleceği biraz belirsiz olmasına rağmen, Gordon'un gelişinden etkilenmemiş görünüyor.



