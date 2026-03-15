Cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı attığı galibiyet golüyle formunu ve kalitesini kanıtlayan Gordon, kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda çekinmeden konuştu. BBC Match of the Day programına konuk olan İngiltere milli takım oyuncusu şunları söyledi: "Genelde bu tür konuları açıklığa kavuşturmayı sevmem çünkü pek umursamam. Ama bu seferki açıklığa kavuşturulmalı çünkü tam bir saçmalıktı. Kariyerimin en önemli maçında oynamak istemediğimi söylemek tam bir saçmalık.

"Sanırım Rooney, yanlarından geçip el sıkışmadan soyunma odasına girdiğimi söyledi. Öyle bir şey yapmadım. Bu büyüklükteki bir soyunma odasında tek başıma üstümü değiştirdim. Orada sadece ben ve bir lavabo vardı. Tamamen saçmalık. Bence yaptıkları işi daha iyi yapmaları gerekiyor."

O, rahatsızlığı göğüsleyip oynamaya hazır hissetse de, son karar Eddie Howe ve Newcastle sağlık ekibi tarafından verildi. Gordon, yedek kulübesinde kalacağı söylendiğinde "pek hoşuna gitmediğini" itiraf etti, ancak menajerin, kendi oynamak istemesi yerine takımın performansını öncelikli tutması gerektiğini anladı.