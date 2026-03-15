Anthony Gordon, Manchester United ve Newcastle efsanelerini hedef alırken, Wayne Rooney ve Alan Shearer neden ‘tamamen saçmaladıkları’ suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor?
Efsaneler, transfer durumlarıyla ilgili sorularla öfkeye neden oluyor
Eski Manchester United kaptanı Roy Keane, bir oyuncunun ikinci yarıda kısa süreli bir oyuna çıkacak kadar formda olup da ilk 11'de yer alamamasını sorgulayarak tartışmayı ateşledi; Newcastle efsanesi Alan Shearer ise "bu maçta oynamamamı sağlayacak olağanüstü bir şey olması gerektiğini" söyledi. Stadyumda bulunan Wayne Rooney, Gordon'un maç öncesinde el sıkışmayı reddettiğini iddia ederek tartışmayı daha da alevlendirdi; oyuncu ise bu iddiaya çarpıcı bir şekilde yanıt verdi.
Gordon, 'tamamen saçma' iddiaları açıklığa kavuşturuyor
Cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı attığı galibiyet golüyle formunu ve kalitesini kanıtlayan Gordon, kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda çekinmeden konuştu. BBC Match of the Day programına konuk olan İngiltere milli takım oyuncusu şunları söyledi: "Genelde bu tür konuları açıklığa kavuşturmayı sevmem çünkü pek umursamam. Ama bu seferki açıklığa kavuşturulmalı çünkü tam bir saçmalıktı. Kariyerimin en önemli maçında oynamak istemediğimi söylemek tam bir saçmalık.
"Sanırım Rooney, yanlarından geçip el sıkışmadan soyunma odasına girdiğimi söyledi. Öyle bir şey yapmadım. Bu büyüklükteki bir soyunma odasında tek başıma üstümü değiştirdim. Orada sadece ben ve bir lavabo vardı. Tamamen saçmalık. Bence yaptıkları işi daha iyi yapmaları gerekiyor."
O, rahatsızlığı göğüsleyip oynamaya hazır hissetse de, son karar Eddie Howe ve Newcastle sağlık ekibi tarafından verildi. Gordon, yedek kulübesinde kalacağı söylendiğinde "pek hoşuna gitmediğini" itiraf etti, ancak menajerin, kendi oynamak istemesi yerine takımın performansını öncelikli tutması gerektiğini anladı.
Howe, tıbbi protokollerle ilgili durumu açıklığa kavuşturuyor
Newcastle teknik direktörü Howe, yıldız oyuncusunu hemen savundu ve Gordon'u Katalan devleri karşısında yedek bırakma kararının tıbbi bir karar olduğunu, oyuncunun isteksizliğinden kaynaklanmadığını açıkladı. Howe, "Anthony Gordon konusunda bir şeyi açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Barcelona maçında oynamaya kesinlikle istekliydi," dedi. "O sabah hasta olduğu ve antrenmana katılmadığı için onu ilk 11'de oynatmamak benim kararımdı. Oynamaya hazırdı, ancak sağlık ekibiyle görüştükten sonra oynamaya uygun olmadığını düşündü."
Camp Nou maçı öncesinde heyecan artıyor
Newcastle’ın Stamford Bridge’de aldığı 1-0’lık galibiyet, Çarşamba günü Barcelona’ya yapılacak zorlu deplasman öncesinde takıma hayati bir güven aşıladı. 2012’den bu yana Premier Lig’de Chelsea’yi deplasmanda sadece bir kez yenebilen takım için bu sonuç, Howe’un yönetimindeki ekibin ivme kazandığını gösteriyor. Galibiyet golü, Tino Livramento ve Joe Willock'un mükemmel çalışmasının bir sonucu olarak geldi ve Magpies'e Avrupa'nın en üst seviyesinde rekabet edebilmek için ihtiyaç duydukları atletizmi sağladı. Odak noktası şimdi tekrar Şampiyonlar Ligi'ne ve Gordon'un Blaugrana ile oynanacak ikinci maçta ilk 11'e geri dönüp dönmeyeceğine kayıyor.
