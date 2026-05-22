Anthony Gordon, Kennet Eichhorn ve John Stones: Max Eberl, FC Bayern'deki transfer söylentileri hakkında konuşuyor

Eberl, "Finansal olarak mümkün olduğu takdirde bir hücum oyuncusu transfer edeceğimiz konusunda hemfikiriz" dedi. "Çok verimli bir görüşme yaptık ve bu konuda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz." Adını açıkça belirtmese de, söz konusu oyuncunun Newcastle United'dan Anthony Gordon olduğu tahmin ediliyor.

Ortak haberlere göre, 25 yaşındaki İngiliz oyuncu FC Bayern'in en çok istediği isim olarak görülüyor. Münih ekibinin Gordon ile anlaşmaya vardığı bile söyleniyor. Ancak Newcastle ile yapılan görüşmeler daha zorlu geçiyor. Premier Lig kulübünün yaklaşık 86 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın Münih ekibi için çok fazla olduğu belirtiliyor.