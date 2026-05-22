Cumartesi günü VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finali öncesinde Eberl, Bild gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte FC Bayern'in transfer planları hakkında konuştu. Eberl, "Kadromuz şu anda öyle bir durumda ki, belki bir iki pozisyon dışında pek bir değişiklik yapmayacağız" dedi. Özellikle Chelsea'den kiralık olarak gelen Nicolas Jackson'ın kalıcı olarak transfer edilmeyeceği için, mutlaka yüksek kaliteli bir forvetin takıma katılması gerekiyor.
Anthony Gordon, Kennet Eichhorn ve John Stones: Max Eberl, FC Bayern'deki transfer söylentileri hakkında konuşuyor
Eberl, "Finansal olarak mümkün olduğu takdirde bir hücum oyuncusu transfer edeceğimiz konusunda hemfikiriz" dedi. "Çok verimli bir görüşme yaptık ve bu konuda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz." Adını açıkça belirtmese de, söz konusu oyuncunun Newcastle United'dan Anthony Gordon olduğu tahmin ediliyor.
Ortak haberlere göre, 25 yaşındaki İngiliz oyuncu FC Bayern'in en çok istediği isim olarak görülüyor. Münih ekibinin Gordon ile anlaşmaya vardığı bile söyleniyor. Ancak Newcastle ile yapılan görüşmeler daha zorlu geçiyor. Premier Lig kulübünün yaklaşık 86 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın Münih ekibi için çok fazla olduğu belirtiliyor.
Eichhorn, FC Bayern'e mi geçecek? "Şimdi bunun uygun olup olmadığına bakmak lazım"
Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro'nun bedelsiz ayrılmasının ardından, bir orta saha oyuncusu da takıma katılabilir. Bu konuda odak noktası Kennet Eichhorn. Hertha BSC'nin 16 yaşındaki yetenekli oyuncusu, 12 milyon avroluk sabit transfer ücreti karşılığında transfer edilebilir, ancak birçok başka kulüp de onu kadrosuna katmak için yarışıyor.
Eberl, "Kenny Eichhorn'u gördüğünüzde, FC Bayern bununla ilgilenmezse, işimizi yapmıyoruz demektir" dedi. "Şimdi bunun uygun olup olmadığına ve kendisinin ve menajerinin beklentilerinin ne olduğuna bakmak gerekiyor."
Ayrıca savunmanın gelecekteki kadrosu da belirsizliğini koruyor. Min-Jae Kim ve Hiroki Ito, uygun teklifler gelirse kulüpten ayrılabilir. Son zamanlarda Manchester City'den iki stoper, Josko Gvardiol (24) ve John Stones (31), olası transferler olarak gündeme geldi. Eberl, en azından Stones ile ilgili söylentileri "doğru değil" olarak nitelendirdi. Sağ bek pozisyonu için Feyenoord Rotterdam'dan Givairo Read (19) aday gösteriliyor.