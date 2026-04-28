The Athletic'in haberine göre, FC Bayern Münih, RB Leipzig'den Yan Diomande'yi gelecek yaz için en önemli transfer hedefi olarak belirlemiş durumda. Ancak kulüp yönetimi, bu transferin çok pahalıya mal olacağına inandığı için Newcastle United'dan Anthony Gordon, tercih edilen alternatif olarak öne çıktı.
Anthony Gordon'ın Bayern Münih'e transferi suya mı düşecek? Bundesliga şampiyonu başka bir üst düzey transfer hedefini gözüne kestirdi
Gordon'a olan ilgi hâlâ devam ediyor
Sky ve diğer haber kaynakları, Gordon’un Bayern’in “bir numaralı hedefi” olduğunu daha önce bildirmişti. Almanya’nın rekor şampiyonu kulübünün İngiltere milli takım oyuncusuna olan ilgisi, artık hem sağlam temellere dayalı hem de somut olarak değerlendiriliyor. Diomande “tercih edilen hedef” olmaya devam etse de, The Athletic, Gordon’un Säbener Straße’de büyük beğeni topladığını ve kulüp yetkililerinin artık 25 yaşındaki oyuncunun transferini tamamlayabileceklerine inandıklarını ekliyor.
The Athletic'e göre Bayern, Magpies ile doğrudan bir temas kurmamış olsa da, oyuncu ile görüşmeler yaptı. Newcastle, bu satışın geçen yaz Alexander Isak'ın Liverpool'a 145 milyon avroya transferinden sonra kulüp tarihindeki en yüksek ikinci transfer ücreti getirmesini umuyor.
Gordon'un kendisi bu rekor ücreti talep etmeyecek gibi görünse de, Magpies'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan çok yönlü forvet için en az 80 milyon euro talep ettiği söyleniyor. Kulübün en golcü oyuncusunu satma isteği, fon yaratma ve Finansal Fair Play kuralları dahilinde kalma ihtiyacından kaynaklanıyor.
100 milyon avroluk Diomande'yi transfer etmek için yarış
Gordon, Bayern için birinci sınıf ve çok rağbet gören bir transfer hedefi. Sol kanatta Luis Díaz'a rakip olabilir ve onun yerini doldurabilir, forvette Harry Kane'e destek verebilir ya da Serge Gnabry ve Jamal Musiala'nın arkasında 10 numara olarak görev alabilir.
Bu çok yönlülük, Leipzig formasıyla ilk Bundesliga sezonunda sahneye çıkmış ancak esasen bir kanat oyuncusu olan Diomande'ye karşı ona ince ama gerçek bir rekabet avantajı sağlıyor. Yine de, 19 yaşındaki Fildişili oyuncu hemen bir etki yarattı. Şimdiye kadar oynadığı 33 resmi maçta 13 gol attı ve 9 asist yaptı; bu rakamlar sadece Münih'te değil, tüm Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti.
Bild'e göre, yeni menajerlik şirketi Roc Nation, Paris Saint-Germain ve Liverpool FC ile görüşmeler yaptı. Leipzig, Diomande'nin değerini en az 100 milyon euro olarak belirledi. Son haberler, kulübün onu bir sezon daha kiralık olarak tutacağı, ancak bu yaz satışının gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Ancak Red Bull patronu Oliver Mintzlaff, gelecek yaz bir satışın söz konusu olmadığını vurguluyor. “Ben spor direktörü olsaydım, bizimle henüz tam bir sezonu bile tamamlamamış bu genç oyuncuyu satmazdım. İstenen fiyat ne olursa olsun. Elbette henüz çok genç olduğu için, onun daha da gelişebileceğine inanıyorum. Ve kesinlikle daha da değerli hale gelebilir,” dedi Mintzlaff geçen Cuma Sky’da.
Bayern, Gordon'u transfer etmek için en büyük favori
Bayern bu yaz Diomande'yi kadrosuna katamazsa, daha uygun fiyatlı Gordon'u transfer etmek için elverişli bir konumda olacak. The Telegraph'a göre, Newcastle United yetkilileri Gordon'un yeni bir meydan okuma istediğine ve transfer arayışına gireceğine dair inancını giderek güçlendiriyor. Magpies'in Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamaması da Bayern'in lehine işliyor.
Transfer uzmanı Sacha Tavolieri'ye göre, Gordon'un Michael Olise'nin kulübe hızlı adaptasyonunu yakından takip ettiği ve artık Münih'e transfer olmayı kariyerinde "mantıklı bir sonraki adım" olarak gördüğü söyleniyor.
Yan Diomande - Anthony Gordon
Oyuncular Maçlar (2025-26) Goller Asistler Oynadığı dakikalar Yan Diomande 33 13 9 2.464 Anthony Gordon 46 17 5 2.869 dakika