Sky ve diğer haber kaynakları, Gordon’un Bayern’in “bir numaralı hedefi” olduğunu daha önce bildirmişti. Almanya’nın rekor şampiyonu kulübünün İngiltere milli takım oyuncusuna olan ilgisi, artık hem sağlam temellere dayalı hem de somut olarak değerlendiriliyor. Diomande “tercih edilen hedef” olmaya devam etse de, The Athletic, Gordon’un Säbener Straße’de büyük beğeni topladığını ve kulüp yetkililerinin artık 25 yaşındaki oyuncunun transferini tamamlayabileceklerine inandıklarını ekliyor.

The Athletic'e göre Bayern, Magpies ile doğrudan bir temas kurmamış olsa da, oyuncu ile görüşmeler yaptı. Newcastle, bu satışın geçen yaz Alexander Isak'ın Liverpool'a 145 milyon avroya transferinden sonra kulüp tarihindeki en yüksek ikinci transfer ücreti getirmesini umuyor.

Gordon'un kendisi bu rekor ücreti talep etmeyecek gibi görünse de, Magpies'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan çok yönlü forvet için en az 80 milyon euro talep ettiği söyleniyor. Kulübün en golcü oyuncusunu satma isteği, fon yaratma ve Finansal Fair Play kuralları dahilinde kalma ihtiyacından kaynaklanıyor.