Çeviri:
Anthony Gordon'ı unutun, Marcus Rashford'u transfer edin! Bayern Münih'e, "mükemmel oyuncu" için Manchester United'ın istediği 30 milyon avroyu verip Barcelona'nın planlarını bozması söylendi
Taktiksel transfer mücadelesi
Bayern, yaz transferleri konusunda bir dönüm noktasında bulunuyor; Newcastle’dan Gordon, RB Leipzig’in pahalı genç yıldızı Yan Diomande’ye somut bir alternatif olarak öne çıkıyor. Magpies, finansal düzenlemelere uymak için Gordon’dan en az 80 milyon avro (69 milyon sterlin/94 milyon dolar) talep ederken, Rashford’un da dahil olduğu daha uygun fiyatlı bir fırsat ortaya çıktı. Şu anda Barcelona'da verimli bir kiralık dönemini tamamlayan 28 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizdir, çünkü Katalan kulübü 30 milyon avroluk kalıcı opsiyonu kullanmakta tereddüt etmekte ve bunun yerine devam eden mali kısıtlamalarını yönetmek için ikinci bir geçici anlaşmayı tercih etmektedir.
Rashford'un durumu
Eski Liverpool ve Bayern orta saha oyuncusu Hamann, Almanya’nın rekor şampiyonu kulübün bu Manchester United altyapısı mezunu oyuncu için kararlı bir hamle yapması gerektiğini düşünüyor. BetKing’e konuşan Hamann, forvetin teknik becerisine ve kariyerinde yeniden yükseliş yaşama potansiyeline hayranlığını dile getirdi. Hamann şöyle konuştu: “Bayern, Marcus Rashford’u transfer etmeli mi? Kesinlikle. Bu oyuncuyu çok seviyorum. Bence o harika bir oyuncu. Olanlara biraz şaşırdım çünkü onu Barcelona'ya gittiği ilk zamanlarda izlemiştim. Harika goller atmış ve takımla iyi bir uyum yakalamıştı."
Piyasadaki değer
Gordon, Michael Olise'nin başarısının ardından Münih'e transferi mantıklı bir adım olarak görürken, Hamann ise Rashford'un çok daha düşük bir maliyetle çok daha fazla çok yönlülük sunduğunu savunuyor. BetKing üzerinden değerlendirmelerine devam eden Hamann, şunları ekledi: “Harika bir tekniği, muhteşem bir şut tekniği ve müthiş bir vuruş gücü var. Hızlı bir oyuncu. Bence, forvet hattındaki hemen hemen her pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu arıyorsanız, o kesinlikle aradığınız oyuncu.
"Bayern Münih'te olsaydım, Anthony Gordon'dan çok onu tercih ederdim çünkü Gordon, yedek olmak için fazla iyi bir oyuncu. Ancak Manchester United'da sahneye çıktıktan sonra kariyerini bir şekilde yeniden canlandırması gereken ya da bunu isteyen Rashford'un harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 25 ya da 30 milyon euroya Bayern çok daha kötü bir transfer yapabilir."
Yaz aylarında yapılacak belirleyici müzakereler
Manchester United, Barcelona’ya ikinci bir kiralama izni verip vermemeyi ya da kalıcı bir satış için direnmeyi seçmek zorunda; bu durum Bayern’in devreye girmesine yol açabilir. Hansi Flick, Rashford’un 13 gol ve 13 asistle tamamladığı sezonun ardından oyuncunun İspanya’da kalmasını onaylasa da, Blaugrana’nın 30 milyon avroluk transfer ücretini ödemeyi reddetmesi durumu belirsiz hale getiriyor. Bayern, 80 milyon avroluk Gordon transferinden vazgeçerse, kendini kanıtlamış bir uluslararası oyuncuyu kadrosuna katarken, aynı zamanda bir Avrupa rakibinin 2026-27 sezonu için yaptığı taktiksel planlarını da bozmuş olacak.