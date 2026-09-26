AFP
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Anthony Gordon, Harry Kane ve Thomas Tuchel'in acı veren İspanya yenilgisindeki pahalı hatalara tepki göstermesinin ardından İngiltere'nin galibiyeti hediye ettiğini söyledi
Tuchel korkunç başlangıcı değerlendirdi
Tuchel, son düdüğün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaotik bir maçı değerlendirdi. Teknik direktör, oyuncularının verdiği tepkiyi övdü ancak kritik anları değerlendirememelerinden yakındı. "Berbat bir başlangıç, mümkün olan en kötü başlangıç. Tepkimiz çok iyiydi. Bence bazı büyük fırsatlar vermemize rağmen genel olarak daha iyi taraftık. [Devre arası] düdüğünden sonraki en iyi 15 dakikamızı oynadık ama penaltıyı gole çeviremedik. Bunu yapsaydık, bence İspanya yenilmezlik serisinin sona erdiğini hissederdi" dedi Tuchel.
Şunları ekledi: "2-2 için bir büyük hata daha yaptık ve üçüncü gol gerçekten attıkları tek goldü. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam etmeli ve bundan ders çıkarmalıyız. Hayır, bu bir kontra ataktı. Cesaretimiz olağanüstüydü. Ama bunu yeterince pozisyona ve gole çeviremedik. Bu seviyede detaylar belirleyici olur."
- Getty Images Sport
Gordon pahalıya mal olan hatalara hayıflandı
Gordon, menajerinin görüşlerini yineleyerek maçı nihayetinde bireysel hataların belirlediğinde ısrar etti. "Bence biraz kaçan bir fırsattı. İzlemesi de oynaması da harika bir maçtı; hücum oyununun bazı bölümleri en üst seviyedeydi. Ama hatalar size pahalıya mal olduğunda, onların kazandığından çok sizin maçı verdiğinizi hissediyorsunuz. Biz onlar kadar iyiydik, onlar da bizim kadar iyiydi," dedi Gordon.
BBC Radio 5 Live'a konuşan Gordon, şöyle ekledi: "İyi maçtı, kontrolün bizde olduğunu düşündüğüm bir maçtı. Penaltı çok büyük bir andı. O gol olsa, olmayışına kıyasla çok daha iyi bir durumda olurduk ama H [Harry Kane] kayıyor ve böyle bir anda yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor. Bence onların tüm golleri aslında bizden kaynaklandı ve bu seviyede bunu karşılayamazsınız. Maç biraz inişli çıkışlıydı. Taraftarlar için izlemesi harika bir maç olmuştur, oynaması da harika bir maçtı. Bir sebepten dolayı dünyanın en iyileri. Skor 3-2'ye geldiğinde topa sahip olmayı ne kadar iyi kontrol edebildiklerini görüyorsunuz. Bence böyle bir rakibe karşı gerçekten boğazına sarılmanız gerekiyor, biz de bunu yaptık. Penaltı büyük bir momentum değişimiydi. Biz sadece dünyanın en iyilerine kaybettik. Bana göre aradaki fark büyük değil ve bence bu gece bunu kanıtladı. Sadece en üst seviyede hata yapmamamız gerekiyor."
Oyundan alınmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Oyundan çıktığımda her zaman hayal kırıklığı yaşıyorum, bunun tek nedeni daha fazla gol atmak ve oyunun her bölümünün parçası olmak istemem. Daha fazla asist yapmak ve beni izleyen insanları heyecanlandırmak istiyorum. Bu akşam belki de doğru karar olduğunu hissettim çünkü biraz yorgun hissettim. Yüksek hızda uzun mesafe koşularının çoğunu yapmıştım, bu yüzden bu akşam menajerin beni oyundan almasıyla ilgili hiçbir şikayetim yok."
Kane kadronun seviyesini övdü
Kane, kritik penaltı kaçırmasına rağmen iyimserliğini koruyarak performansla ilgili düşüncelerini ITV Sport ile de paylaştı. "Daha önce de söylemiştim, Dünya Kupası'nda iyi seviyelere ulaştık ama tam bir 90 dakikayı bir araya getiremedik. Muhtemelen bugün de benzerdi. Yine de birkaç iyi anımız oldu, o bölüm uzun, çok uzun zamandır oynadığımız en iyi futbola yakındı ve ulaşabileceğimizi bildiğimiz standart bu. Dünya şampiyonuna, Avrupa şampiyonuna karşı oynuyoruz ve başa baş mücadele ettik. Başka bir günde kesinlikle o maçı kazanırdık. Bundan olumlu şeyler çıkarmalıyız. Birkaç gün içinde yeniden başlayabilmek için toparlanmamız gerekiyor" dedi Kane. Manchester City'nin suçlamalarına ilişkin haberlerin dikkat dağıtıp dağıtmadığı sorulduğunda ise kaptan şu yanıtı verdi: "Bir konuşma oldu ama günün sonunda İngiltere ile birlikteyken bu bizim için büyük bir artı oldu, kulüp futbolunu bir kenara bırakıyoruz ve bu hafta da farklı değildi."
- AFP
İngiltere için sırada ne var?
İngiltere, Wembley'deki bu can sıkıcı Uluslar Ligi aksiliğinin ardından hızla toparlanmak zorunda. Kadro, savunmadaki zaaflarını analiz etmeli ve sonunda İspanya'nın galibiyeti almasına izin veren bireysel hatalardan ders çıkarmalı. Tuchel ve oyuncuları şimdi tüm dikkatini Çek Cumhuriyeti ile oynayacakları gelecek maça çevirecek ve hemen reaksiyon göstermeyi hedefleyecek.
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