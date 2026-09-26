Gordon, menajerinin görüşlerini yineleyerek maçı nihayetinde bireysel hataların belirlediğinde ısrar etti. "Bence biraz kaçan bir fırsattı. İzlemesi de oynaması da harika bir maçtı; hücum oyununun bazı bölümleri en üst seviyedeydi. Ama hatalar size pahalıya mal olduğunda, onların kazandığından çok sizin maçı verdiğinizi hissediyorsunuz. Biz onlar kadar iyiydik, onlar da bizim kadar iyiydi," dedi Gordon.

BBC Radio 5 Live'a konuşan Gordon, şöyle ekledi: "İyi maçtı, kontrolün bizde olduğunu düşündüğüm bir maçtı. Penaltı çok büyük bir andı. O gol olsa, olmayışına kıyasla çok daha iyi bir durumda olurduk ama H [Harry Kane] kayıyor ve böyle bir anda yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor. Bence onların tüm golleri aslında bizden kaynaklandı ve bu seviyede bunu karşılayamazsınız. Maç biraz inişli çıkışlıydı. Taraftarlar için izlemesi harika bir maç olmuştur, oynaması da harika bir maçtı. Bir sebepten dolayı dünyanın en iyileri. Skor 3-2'ye geldiğinde topa sahip olmayı ne kadar iyi kontrol edebildiklerini görüyorsunuz. Bence böyle bir rakibe karşı gerçekten boğazına sarılmanız gerekiyor, biz de bunu yaptık. Penaltı büyük bir momentum değişimiydi. Biz sadece dünyanın en iyilerine kaybettik. Bana göre aradaki fark büyük değil ve bence bu gece bunu kanıtladı. Sadece en üst seviyede hata yapmamamız gerekiyor."

Oyundan alınmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Oyundan çıktığımda her zaman hayal kırıklığı yaşıyorum, bunun tek nedeni daha fazla gol atmak ve oyunun her bölümünün parçası olmak istemem. Daha fazla asist yapmak ve beni izleyen insanları heyecanlandırmak istiyorum. Bu akşam belki de doğru karar olduğunu hissettim çünkü biraz yorgun hissettim. Yüksek hızda uzun mesafe koşularının çoğunu yapmıştım, bu yüzden bu akşam menajerin beni oyundan almasıyla ilgili hiçbir şikayetim yok."