Gordon, Kane’in olağanüstü performanslarının durmak bilmeyen bir çalışma ahlakının doğrudan sonucu olduğunu vurguladı. Kane, Bayern Münih ile 51 maçta 61 gol atarak tarihi bir sezon geçirdi. Bu, 32 yaşına ulaşmış olmasına rağmen beklentileri alt üst eden, kariyerinin en iyi gol ortalamasını oluşturdu.

"Tüm zamanların en büyük futbolcusu Leo Messi'den sonra bu sezon en iyi performansı sergileyen oyuncu o. Bu da onun ne kadar yüksek bir seviyede oynadığını gösteriyor," diye açıkladı Gordon. "Bu bir tesadüf değil. Her gün gösterdiği istikrarın bir sonucu: Ne kadar sıkı çalıştığı, her gol vuruşu antrenmanını tutkuyla ve ciddiyetle yapıyor. Asla, ama asla ritmini kaybetmiyor. Onun yanında olmak muhteşem. O kesinlikle hepimiz için bir ilham kaynağı."