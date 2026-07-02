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Anthony Gordon, Dünya Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti'ne karşı attığı iki golün ardından “olağanüstü” olarak nitelendirdiği İngiltere'li takım arkadaşını överek, Harry Kane'in Lionel Messi'nin seviyesinde oynadığını öne sürüyor
İngiltere’yi uçurumun eşiğinden kurtarmak
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, maçın henüz yedinci dakikasında öne geçerek tarihi bir sürpriz yapma tehdidinde bulundu. Ancak Kane, 75. dakikada skoru eşitledi ve maçın bitimine beş dakika kala attığı muhteşem golle takımına 2-1’lik galibiyeti getirdi.
Bu iki golle turnuva gol sayısını 5'e çıkaran Kane, Erling Haaland ile eşitlendi ve Altın Ayakkabı yarışında Messi ile Kylian Mbappé'nin sadece bir gol gerisinde yer aldı. Yedek kulübesinden oyuna girerek her iki golün de asistini yapan Gordon, Kane'i en üst seviyeye taşıdı. Gordon, "Her gün onunla birlikte olmak harika bir şey çünkü elit seviyede biriyle birlikte olduğunuzda, o futbolun en, en tepesinde yer alıyor," dedi.
- AFP
Kane, kulüpteki golcü performansını Dünya Kupası sahnesine taşıyor
Gordon, Kane’in olağanüstü performanslarının durmak bilmeyen bir çalışma ahlakının doğrudan sonucu olduğunu vurguladı. Kane, Bayern Münih ile 51 maçta 61 gol atarak tarihi bir sezon geçirdi. Bu, 32 yaşına ulaşmış olmasına rağmen beklentileri alt üst eden, kariyerinin en iyi gol ortalamasını oluşturdu.
"Tüm zamanların en büyük futbolcusu Leo Messi'den sonra bu sezon en iyi performansı sergileyen oyuncu o. Bu da onun ne kadar yüksek bir seviyede oynadığını gösteriyor," diye açıkladı Gordon. "Bu bir tesadüf değil. Her gün gösterdiği istikrarın bir sonucu: Ne kadar sıkı çalıştığı, her gol vuruşu antrenmanını tutkuyla ve ciddiyetle yapıyor. Asla, ama asla ritmini kaybetmiyor. Onun yanında olmak muhteşem. O kesinlikle hepimiz için bir ilham kaynağı."
"O gerçekten çok, çok yüksek bir seviyede oynuyor"
Maçın başlarında geriye düşmelerine ve maç boyunca artan bir hayal kırıklığına maruz kalmalarına rağmen Gordon, İngiltere’nin tur atlama yeteneğine olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini vurguladı. Ayrıca, maçın son dakikalarında belirleyici fırsat ortaya çıktığında Kane’e tam bir güven duyuyordu. “Topa vurduğu anda gol olacağını anladım. Zaten sevinç gösterisine başlamıştım, ama herkes güzel bir gol atabilir," diye ekledi Gordon. "Bu seviyedeki herkes topu üst köşeye gönderebilir, ama onun yaptığı şey bunu istikrarlı bir şekilde yapması. Her gün antrenmanda, her maçta olağanüstü bir performans sergiliyor. Gerçekten çok, çok yüksek bir seviyede oynuyor."
- Getty Images Sport
Meksika mücadelesine hazırlık
İngiltere, bu dramatik geri dönüşün verdiği ivmeyle, Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile oynayacağı kritik son 16 turu maçına hazırlanacak. Kane’in muhteşem formda olması ve turnuvada şu ana kadar attığı beş golle, takım Brezilya ya da Norveç ile oynayacağı çeyrek final maçını hedeflerken onun ölümcül bitiriciliğine büyük ölçüde güvenecek. Gordon ve takımın geri kalanı, Azteca Stadyumu’nda Meksika’yı yenmek için durmak bilmeyen çalışma temposunu sürdürmek zorunda.