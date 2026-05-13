Getty Images
Çeviri:
Anthony Gordon, Bayern Münih ile kişisel şartlarda anlaşırken Newcastle 75 milyon sterlinlik transfer ücreti talep ediyor
Bayern, Gordon yarışında başı çekiyor
25 yaşındaki oyuncu, bu yaz hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen Bavyera kulübünün başlıca hedefi haline geldi. talkSPORT’a göre, Gordon kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varmış olsa da, nihai transfer bedeli konusunda iki kulüp arasında hâlâ önemli bir fark bulunuyor. Newcastle United’ın, bireysel olarak başarılı bir sezon geçiren yıldız oyuncusu için 75 milyon sterlin veya daha fazla bir bedel talep ettiği bildiriliyor.
Yüksek fiyat talebine rağmen, Almanya'da anlaşmanın sağlanabileceğine dair iyimserlik hakim. Gordon, bu sezon tüm turnuvalarda 17 gol atarak formda olduğunu gösterdi. Performansı başka kulüplerin de dikkatinden kaçmadı; Arsenal de oyuncuya ilgi gösterirken, Liverpool'un eski Everton oyuncusuna 2024 yılına kadar uzanan bir ilgisi var.
- Getty Images
Howe, taahhüdüne ilişkin tutumunu sürdürüyor
Gordon'un son maçlarda yedek kulübesinde kalması, oyuncunun geleceğine dair spekülasyonları alevlendirdi. Ancak teknik direktör Eddie Howe, oyuncunun Bavyera'dan gelen ilginin etkisinde kaldığına dair iddiaları hemen yalanladı. Howe, olası bir ayrılıkla ilgili söylentilere rağmen Gordon'un St James' Park'taki hedefine yüzde 100 bağlı olduğunu vurguladı.
Basın mensuplarına konuşan Howe, "Eğer durum böyle olmasaydı, o kadroda yer almazdı. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi, bunu başka yerlerden gelen haberlere göre değil, oyuncuyla olan ilişkime ve antrenmanlarda nasıl olduğunu gözlemleyerek değerlendiriyorum." dedi. Teknik direktör, son dönemdeki kadro rotasyonlarının taktiksel olduğunu da açıklayarak şunları ekledi: "Açıkçası, savunmamızı güçlendirmek için Joelinton'u kanatta ve diğer tarafta bir kanat oyuncusu oynatarak biraz daha sağlam bir yapı oluşturduk."
Rekor kıran performans, seçkin kulüplerin ilgisini çekiyor
Gordon, Newcastle'ın son 16 turuna kadar uzanan serüveninde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçta 10 gol atarak, daha önce Alan Shearer'a ait olan kulüp rekorunu kırdı. Bu çarpıcı gelişme, onun Three Lions'ın düzenli bir oyuncusu haline gelmesini sağladı; 17 kez milli formayı giyen Gordon, Premier Lig'in en tehlikeli kanat oyuncularından biri olarak adını duyurdu.
Bayern'e transfer olması halinde Gordon, kulüp düzeyinde İngiltere kaptanı Harry Kane ile bir araya gelecek. Alman ekibi, ligdeki hakimiyetini sürdürmek ve Avrupa'daki başarı şansını artırmak için yeni bir kanat oyuncusuna öncelik veriyor. Magpies formasıyla toplam 152 maçta 39 gol ve 28 asist kaydeden Gordon'un istatistikleri, Bayern yönetimini onun Vincent Kompany'nin sistemine uygun bir profil olduğuna ikna etti.
- Getty Images Sport
St. James' Park'ın geleceğine ilişkin belirsizlik artıyor
Newcastle, değerli oyuncusunu kadroda tutmayı tercih etse de, devasa bir teklif karşısında elini kolunu bağlayabilir. Söylentilere göre, tüm taraflar, uzun süren bir transfer serüveninden kaçınmak için, muhtemelen yaklaşan Dünya Kupası başlamadan önce bu konuyu bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor.
Gordon'un Newcastle'ın West Ham ve Fulham ile oynayacağı son iki Premier Lig maçında forma giyip giymeyeceği ise henüz belli değil.