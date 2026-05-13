Anthony Gordon, Bayern Münih ile kişisel şartlarda anlaşırken Newcastle 75 milyon sterlinlik transfer ücreti talep ediyor

25 yaşındaki oyuncu, bu yaz hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen Bavyera kulübünün başlıca hedefi haline geldi. talkSPORT’a göre, Gordon kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varmış olsa da, nihai transfer bedeli konusunda iki kulüp arasında hâlâ önemli bir fark bulunuyor. Newcastle United’ın, bireysel olarak başarılı bir sezon geçiren yıldız oyuncusu için 75 milyon sterlin veya daha fazla bir bedel talep ettiği bildiriliyor.

Yüksek fiyat talebine rağmen, Almanya'da anlaşmanın sağlanabileceğine dair iyimserlik hakim. Gordon, bu sezon tüm turnuvalarda 17 gol atarak formda olduğunu gösterdi. Performansı başka kulüplerin de dikkatinden kaçmadı; Arsenal de oyuncuya ilgi gösterirken, Liverpool'un eski Everton oyuncusuna 2024 yılına kadar uzanan bir ilgisi var.