Anthony Gordon, Barcelona'ya gitmek istiyor! Deco, Newcastle'ın kanat oyuncusu için transfer görüşmelerinde ilerleme kaydederken, Bayern Münih ise transfer teklifinin reddedilmesiyle karşı karşıya
Gordon için yarışta Barcelona önde
Katalan devi Barcelona, yaz transfer çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Londra'da görüldü. İlk haberlerde, Deco'nun İngiliz başkentine gitmesinin temel amacının Chelsea'nin forveti Joao Pedro ile görüşmek olduğu belirtilse de, Mundo Deportivo'ya göre Gordon'un Blaugrana yönetimi için en önemli öncelik olduğu ortaya çıktı.
Blaugrana, Newcastle'lı oyuncuyu kulübün en iyi yıldızlarının etkisini yansıtabilecek çok yönlü bir varlık olarak görüyor. Önemli olan, Londra'da yapılan son görüşmenin oyuncunun kafasını başarıyla çevirmiş olması. Gordon, şu anda Katalonya'da Hansi Flick'in yürüttüğü projeye katılma ihtimalinden oldukça etkilenmiş durumda.
Bayern Münih ve Liverpool beklemek zorunda kaldı
Bu haber, eski Everton oyuncusu için aktif olarak transfer planları yapan Bayern Münih için büyük bir darbe oldu. Bundesliga devinin, Newcastle’ı satışa ikna etmek için kaleci Alexander Nubel’i de içeren bir “oyuncu artı nakit” teklifi değerlendirildiği bildirildi.
Liverpool da, kısa süre önce takımdan ayrılan Mohamed Salah'ın yerine geçecek bir oyuncu arayışında olduğu için bu yarışa katıldı. Ancak, Merseyside'a geri dönmenin duygusal çekiciliğine rağmen, Gordon'un Anfield veya Allianz Arena'ya transfer olmaktansa Barcelona'yı tercih ettiği bildiriliyor.
Blaugrana'nın mali engelleri
Oyuncunun isteği net olsa da, mali lojistik hâlâ karmaşık bir durum arz ediyor. Newcastle, Gordon’un değerini daha önce 75 milyon sterlinin (85-90 milyon avro) üzerinde belirlemişti; ancak Barcelona şu anda bu rakamı karşılamaya istekli değil. Bununla birlikte, Mundo Deportivo, özellikle Gordon transfer için ısrarcı olmaya devam ederse ve maaş taleplerini Barça’nın katı mali kriterlerine uyacak şekilde ayarlama konusunda istekli olduğunu belirtirse, Spotify Camp Nou’da bir orta yol bulunabileceğine dair iyimserlik olduğunu belirtiyor.
İngiliz kanat oyuncusu şu anda 2030 yılına kadar Tyneside ile sözleşmeli ve bu durum Magpies'i güçlü bir pazarlık konumuna getiriyor. Ancak, Barcelona'nın cazibesi ve Flick yönetiminde büyük Avrupa kupaları için mücadele etme fırsatı, karşı konulamayacak kadar güçlü olabilir. Barça, oyuncuyu sol kanatta Raphinha'ya rekabet ve rahatlama sağlayacak ideal aday olarak görüyor ve onunla beş yıllık bir anlaşma imzalamayı umuyor.
Gordon'un çok yönlülüğü taktiksel çözümler sunuyor
Barça'nın Gordon'a bu kadar hayran olmasının başlıca nedenlerinden biri, onun hücum hattının her yerinde görev yapabilme yeteneğidir. Bu sezon ağırlıklı olarak sol kanatta forma giymiş olsa da, güvenilir bir santrfor olarak da kendini kanıtlamıştır. Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmasıyla birlikte, Gordon'un çok yönlülüğü acil bir çözüm sunuyor.
Gordon'un istatistikleri etkileyici; bu sezon tüm turnuvalarda 17 gol ve 5 asist kaydetti, buna Şampiyonlar Ligi'ndeki olağanüstü performansı da dahil. Deco anlaşmayı hızlı bir şekilde sonuçlandırırsa, bu durum Barcelona'nın Atletico Madrid'den Julian Alvarez veya Chelsea'den Pedro'yu transfer etme girişimlerinin ardından, lider bir forvet arayışını fiilen sona erdirebilir.