Anthony Gordon, Barcelona'ya gitmek istiyor! Deco, Newcastle'ın kanat oyuncusu için transfer görüşmelerinde ilerleme kaydederken, Bayern Münih ise transfer teklifinin reddedilmesiyle karşı karşıya

Katalan devi Barcelona, yaz transfer çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Londra'da görüldü. İlk haberlerde, Deco'nun İngiliz başkentine gitmesinin temel amacının Chelsea'nin forveti Joao Pedro ile görüşmek olduğu belirtilse de, Mundo Deportivo'ya göre Gordon'un Blaugrana yönetimi için en önemli öncelik olduğu ortaya çıktı.

Blaugrana, Newcastle'lı oyuncuyu kulübün en iyi yıldızlarının etkisini yansıtabilecek çok yönlü bir varlık olarak görüyor. Önemli olan, Londra'da yapılan son görüşmenin oyuncunun kafasını başarıyla çevirmiş olması. Gordon, şu anda Katalonya'da Hansi Flick'in yürüttüğü projeye katılma ihtimalinden oldukça etkilenmiş durumda.



