AFP
Anthony Gordon, Barcelona'nın yeni transferinin "harika bir adam" olan Hansi Flick ile tanıştıktan sonra Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkça ortaya koydu
Gordon, Avrupa'da zafer peşinde
Gordon'un gelişi, Barcelona taraftarları arasında bir iyimserlik dalgası yarattı ve 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Spotify Camp Nou'da üzerine yüklenen beklentilerin ağırlığını kısa sürede kabullendi. 80 milyon avro (69 milyon sterlin) değerinde olduğu bildirilen bir anlaşma ile La Liga şampiyonuna beş yıllık sözleşmeyle katılan eski Newcastle oyuncusu, yeni evinin tarihini özümsemek için kulübün resmi müzesini ziyaret ettiğinde İspanya'daki kariyerinin ana hedefini gizlemedi.
Erkekler A Takımı'nın kazandığı beş Şampiyonlar Ligi kupasının sergilendiği bölümü incelerken Gordon, gelecek için bir hedef belirledi. Kulüp tarafından paylaşılan bir videoda forvet, "Altıncıya ihtiyacımız var" dedi. Ardından, Blaugrana'da geçireceği süre boyunca takımın Avrupa'nın en prestijli turnuvasını kazanmasına yardımcı olmayı umduğunu da sözlerine ekledi.
Gordon, Flick ile tanışmaktan memnun
Kıtasal hedeflerinin ötesinde, Gordon şimdiden Barcelona'daki yapıya uyum sağlamaya başladı; bu süreç, teknik direktör Hansi Flick ile ilk görüşmesini de içeriyor. İngiliz milli oyuncu, Alman teknik direktöre övgüler yağdırdı ve La Liga'daki hayatına hazırlanırken aralarındaki ilk görüşmelerin çok cesaret verici geçtiğini belirtti.
Flick ile ilk görüşmesi hakkında Gordon şunları söyledi: "Çok iyi, çok olumluydu. Harika bir insan ve beni çok rahat hissettirdi."
Kanat oyuncusu, diğer takım arkadaşlarıyla tanışmak için sabırsızlandığını itiraf etti ve asıl odak noktasının "öncelikle taraftarlarla tanışmak ve stadyumda oynamak, ama en önemlisi birçok şampiyonluk kazanmak" olduğunu ekledi.
Soyunma odası kültürü ve takım ruhu
Gordon ayrıca, edebiyata olan sevgisi de dahil olmak üzere kişiliğinin daha kişisel yönlerini ortaya koyduğu hızlı soru-cevap oturumuna katıldı. Takımın en deneyimli oyuncularından biri olmasıyla ilgili şaka yapan Gordon, okuma tutkusunu paylaşmak için soyunma odasında bir “Katalonya Kitap Kulübü” kurabileceğini ima etti.
Forvet oyuncusu ayrıca, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ve genç yıldız Lamine Yamal dahil olmak üzere bazı yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığını da doğruladı. Takımdaki moda anlayışı sorulduğunda Gordon, genç İspanyol oyuncuyu hemen öne çıkardı ve Yamal'ı mevcut Barcelona kadrosundaki en stil sahibi oyuncu olarak gösterdi.
Bir hayalin gerçekleşmesi
Bu transfer için bir süredir hazırlanan Gordon – haberlere göre Newcastle’da bir fizyoterapist eşliğinde iki yıl boyunca İspanyolca çalışmış – kalıcı bir etki bırakmaya kararlı. Hatta yeni sezon başladığında, o meşhur mavi-kırmızı formayla attığı ilk golleri kutlamak için yepyeni bir gol sevinci icat edeceğini ima etti.
Gordon, Barcelona taraftarlarına yönelik son mesajında, şehre geldiğinden beri kendisine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. "Sevginiz için teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlı ve gururluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesi. Barcelona, dünyanın en iyi takımı," diyerek, kulübün prestijli statüsüne olan bağlılığını vurguladı.