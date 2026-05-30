Anthony Gordon, Barcelona'nın yeni transferinin "harika bir adam" olan Hansi Flick ile tanıştıktan sonra Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkça ortaya koydu

Gordon'un gelişi, Barcelona taraftarları arasında bir iyimserlik dalgası yarattı ve 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Spotify Camp Nou'da üzerine yüklenen beklentilerin ağırlığını kısa sürede kabullendi. 80 milyon avro (69 milyon sterlin) değerinde olduğu bildirilen bir anlaşma ile La Liga şampiyonuna beş yıllık sözleşmeyle katılan eski Newcastle oyuncusu, yeni evinin tarihini özümsemek için kulübün resmi müzesini ziyaret ettiğinde İspanya'daki kariyerinin ana hedefini gizlemedi.

Erkekler A Takımı'nın kazandığı beş Şampiyonlar Ligi kupasının sergilendiği bölümü incelerken Gordon, gelecek için bir hedef belirledi. Kulüp tarafından paylaşılan bir videoda forvet, "Altıncıya ihtiyacımız var" dedi. Ardından, Blaugrana'da geçireceği süre boyunca takımın Avrupa'nın en prestijli turnuvasını kazanmasına yardımcı olmayı umduğunu da sözlerine ekledi.