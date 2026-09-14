Getty Images Sport
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Anthony Gordon, Barcelona'nın rakiplerini, acımasız hücumlarını durdurmanın imkânsız olacağı konusunda uyardı
Rakip savunmaların kilidini açmak
Gordon, İspanya'daki ilk birkaç ayının tadını çıkarırken, Hansi Flick'in takıma kazandırdığı taktiksel esnekliğe hayranlık duyuyor. Kulüp medyasına konuşan Gordon, Barcelona'nın sahip olduğu bitmek bilmeyen hücum çözümleri konusunda rakiplerini uyardı.
"Çok mutluyum, neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bence gol atmamızı engellemek çok zor olacak" diyen Gordon, şöyle devam etti: "Bence bu takımın en önemli özelliği, oyunun her durumunda bir çözüm bulabilmemiz. Yani rakip takım ne yaparsa yapsın, bence bir çözüm bulabiliriz."
- Getty Images Sport
Kadro derinliği ve hücum çeşitliliği
Önemli isimleri kaybetmesine rağmen Gordon, yeni takviyelerin tam anlamıyla bütün bir ekip oluşturduğunu düşünüyor. "Ferran, Rashford ya da Lewandowski gibi bazı harika oyuncuların ayrıldığını biliyorum ama iyi oyuncular da transfer edildi. Ve şimdi gerçekten bir takım gibi hissediyoruz," dedi.
"Farklı özelliklere sahibiz. İki tane 10 numaramız var, Fermin ve Dani Olmo, tamamen farklılar... Lamine her pozisyonda oynayabilir, Raphinha farklı bir profile sahip. Karim ve ben. Birkaç farklı merkez orta sahamızı var: her savunmanın kilidini açabiliriz. Dediğim gibi: goller her yerden gelebilir. Sol bek Xavi Espart geçen gün gol attı. Böyle bir takıma sahip olmak çok daha tehlikeli."
Antrenman seanslarında yüksek tempo
Gordon, takımın baş döndürücü formunun kendisini şaşırttığını kabul etti. "Her maçı kazanmayı bekliyordum ama belki beş gol atmayı değil, bu yüzden bunu beklediğimi söylemeliyim. Bu kadar çok maçta beş gol atmamızı beklediğimi söyleseydim doğru olmazdı" itirafında bulundu. Bu üretkenliği günlük hazırlıklarına bağlıyor.
"Bence antrenman sizi maçlara hazırlar. Eğer sıkı çalışırsanız, maç çok daha kolay hâle gelir çünkü antrenmanda en iyilere karşı oynarsınız ve tempo da oradadır. Savunma yapmak zorundasınız, hücum etmek zorundasınız. Bunun gerektirdiği her şey. Sonra maç gelir ve karşılaştığınız takım o seviyede oyunculara sahip olmaz."
- Getty Images Sport
Barcelona için sırada ne var?
La Liga'da beş galibiyetten 15 puanla zirvede yer alan Barcelona, sırada Racing ve Sevilla ile karşılaşacak. Gordon, zihniyetlerinin keskin kalması gerektiğini vurguladı: "İleriye fazla bakmamak önemli. Şimdi aradan önce iki zorlu maçımız var ve ilkine odaklanmak zorundayız. Bence şu ana kadar başarılı olmamızın nedeni de bu, çünkü rehavete kapılmadık: acımasızdık, üstündük. Ve böyle devam etmeliyiz."
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