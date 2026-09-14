Anthony Gordon, Barcelona'nın rakiplerini, acımasız hücumlarını durdurmanın imkânsız olacağı konusunda uyardı

Önemli isimleri kaybetmesine rağmen Gordon, yeni takviyelerin tam anlamıyla bütün bir ekip oluşturduğunu düşünüyor. "Ferran, Rashford ya da Lewandowski gibi bazı harika oyuncuların ayrıldığını biliyorum ama iyi oyuncular da transfer edildi. Ve şimdi gerçekten bir takım gibi hissediyoruz," dedi.

"Farklı özelliklere sahibiz. İki tane 10 numaramız var, Fermin ve Dani Olmo, tamamen farklılar... Lamine her pozisyonda oynayabilir, Raphinha farklı bir profile sahip. Karim ve ben. Birkaç farklı merkez orta sahamızı var: her savunmanın kilidini açabiliriz. Dediğim gibi: goller her yerden gelebilir. Sol bek Xavi Espart geçen gün gol attı. Böyle bir takıma sahip olmak çok daha tehlikeli."