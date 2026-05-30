Anthony Gordon artık bir Barcelona oyuncusu! La Liga şampiyonu, Bayern'i geride bırakarak Newcastle'ın kanat oyuncusunu 80 milyon avroya transfer etti
Barcelona, Gordon'un transferini doğruladı
İngiltere milli takım oyuncusunu Camp Nou'ya getirecek anlaşma kapsamında Barça'nın 70 milyon avroyu peşin, 10 milyon avroyu ise ek ödemeler şeklinde ödeyeceği bildiriliyor. 25 yaşındaki oyuncu, 2031 yılına kadar sürecek sözleşmeyi imzalamadan önce sağlık kontrolünü tamamlamak üzere Perşembe günü Barselona'ya uçtu. Evrak işlemlerindeki aksaklıklar nedeniyle dört saatlik bir gecikmenin ardından, Barcelona Cuma öğleden sonra transferi resmen duyurdu.
Gordon'un Barça'yı tercih etmesiyle Bayern şansını kaçırdı
Sadece birkaç gün önce Gordon, İngiltere kaptanı Harry Kane ile yeniden bir araya gelmek üzere Münih'e doğru yola çıkıyor gibi görünüyordu. Bundesliga şampiyonu, Newcastle'ın istediği bedeli karşılamakta isteksiz davranırken, Gordon'un bu transferi gerçekleştirmek için istekli olduğu bildirildiğinden, bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik devam ediyordu.
Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, geçen hafta Stuttgart'a karşı kazanılan DFB-Pokal finali öncesinde, "Uygun fiyatlı bir hücum oyuncusu bulursak onu transfer edeceğimiz konusunda anlaştık" demişti. "Çok iyi bir görüşme yaptık ve ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz."
Ancak Barça'nın sportif direktörü Deco'nun görüşmeler için İngiltere'ye yaptığı seyahat çok önemli oldu. Mundo Deportivo, Lamine Yamal ve Hansi Flick'in varlığının Gordon'un fikrini değiştirmesine yardımcı olduğunu bildirdi.
Akıllı sözleşme maddeleri Magpies'in kârını en üst düzeye çıkarıyor
ChronicleLive’ın haberine göre, Newcastle’ın sportif direktörü Ross Wilson, forvet oyuncusundan önemli bir kâr elde etmek amacıyla transferi kararlı bir şekilde sonuçlandırdı. Anlaşmanın şartlarına göre, Gordon maçların yüzde 60’ında forma giyerse Newcastle sezon başına 1 milyon avroya kadar gelir elde edebilecek ve bu da anlaşmadan toplamda 5 milyon avro ek gelir anlamına geliyor. Ayrıca, forvetin Barça'nın kupa ve şampiyonluk kazanmasına katkıda bulunması halinde 5 milyon euro daha ödenecek, eski kulübü Everton ise %15'lik satış payı maddesi sayesinde gelir elde edecek.
Dünya Kupası macerası yıldızı bekliyor
Anlaşmanın hızla sonuçlanması, Merseyside doğumlu kanat oyuncusunun tüm formaliteleri zamanında hallederek Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımına yetişmesini sağladı. Bu erken transfer, Newcastle’ın transfer çalışmalarına daha erken başlamasına imkân tanırken, milli maçlarda yaşanabilecek sakatlıkların yaratacağı stresi de ortadan kaldırıyor.