Anthony Gordon artık bir Barcelona oyuncusu! La Liga şampiyonu, Bayern'i geride bırakarak Newcastle'ın kanat oyuncusunu 80 milyon avroya transfer etti

Sadece birkaç gün önce Gordon, İngiltere kaptanı Harry Kane ile yeniden bir araya gelmek üzere Münih'e doğru yola çıkıyor gibi görünüyordu. Bundesliga şampiyonu, Newcastle'ın istediği bedeli karşılamakta isteksiz davranırken, Gordon'un bu transferi gerçekleştirmek için istekli olduğu bildirildiğinden, bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik devam ediyordu.

Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, geçen hafta Stuttgart'a karşı kazanılan DFB-Pokal finali öncesinde, "Uygun fiyatlı bir hücum oyuncusu bulursak onu transfer edeceğimiz konusunda anlaştık" demişti. "Çok iyi bir görüşme yaptık ve ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz."

Ancak Barça'nın sportif direktörü Deco'nun görüşmeler için İngiltere'ye yaptığı seyahat çok önemli oldu. Mundo Deportivo, Lamine Yamal ve Hansi Flick'in varlığının Gordon'un fikrini değiştirmesine yardımcı olduğunu bildirdi.