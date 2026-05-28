Anthony Gordon, 69 milyon sterlinlik transfer öncesinde haftalık maaşını 300 bin sterline ikiye katlayacak olan Newcastle kanat oyuncusu olarak Barcelona'da sağlık kontrolünden geçecek
Barça, Gordon yarışını kazandı
Barcelona, Gordon'un transferi için Newcastle ile yaklaşık 69 milyon sterlin (92 milyon dolar) değerinde bir anlaşmaya vardı. La Liga devi, Çarşamba gecesi müzakereleri sonuçlandırmak için hızlı hareket ederek, Premier Lig'in en verimli kanat oyuncularından birini kadrosuna katmak için Avrupa'nın dört bir yanından gelen yoğun rekabeti geride bıraktı.
25 yaşındaki oyuncu daha önce Liverpool ve Bayern Münih'in de hedefindeydi; Alman kulübü, transferi son anda engellemek için başarısız bir teklifte bile bulunmuştu. Ancak Gordon'un kalbi Camp Nou'ya gitmeye kararlıydı ve kişisel şartlar hızla kararlaştırıldı. Kanat oyuncusu şimdi Katalonya'ya uçarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Thomas Tuchel'in yönetimindeki İngiltere milli takımına katılarak Florida'da yapılacak Dünya Kupası hazırlıklarına katılacak.
Beklenmedik mali kazanç ve taktiksel uyum
The Guardian’a göre, bu transfer eski Everton oyuncusu için büyük bir maddi sıçrama anlamına geliyor; oyuncunun haftalık 300.000 sterlin civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor. Bu önemli maaş artışı, Flick’in önümüzdeki sezon için hücum seçeneklerini güçlendirme çabası kapsamında, Barcelona’nın oyuncuya olan bağlılığını ortaya koyuyor. Gordon, Şampiyonlar Ligi’nde 10 gol atarak sadece Harry Kane ve Kylian Mbappé’nin gerisinde kaldığı muhteşem bir bireysel sezonun ardından takıma katılıyor.
Flick, Gordon'u Lamine Yamal ve Raphinha gibi oyunculara rekabet edebilecek çok yönlü bir oyuncu olarak görüyor. Gordon, Newcastle'da çoğu zaman sol kanatta oynasa da, forvet hattının her yerinde oynayabilme yeteneği Barça yönetimi için kilit bir faktör oldu. Alman teknik direktör, Marcus Rashford'un kiralık transferini 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında kalıcı hale getirip getirmeyeceğini hâlâ değerlendiriyor, ancak Gordon'un gelişi Katalan kulübüne hücumda yeni ve uzun vadeli bir çözüm sunuyor.
Newcastle’ın yaz transfer dönemi yeniden yapılanma süreci başlıyor
Newcastle için en değerli varlıklarından birinin satışı, Eddie Howe’un kadrosunu yeniden yapılandırma sürecinde atılması gereken bir adımdır. Premier Lig’de hayal kırıklığı yaratan 12. sıra sonucunun ardından, Magpies etkili transferler yapma baskısı altındadır. Genel müdür David Hopkinson, kulübün sadece “kendi şartlarına göre” satış yapacağı konusunda açıkça konuşsa da, Barcelona ile mutabık kalınan kademeli ücret yapısı, takımın yeniden yapılandırılması sürecinde daha esnek bir bütçeye imkân tanımaktadır.
Howe'un, aylar süren spekülasyonların ardından geçen yıl transfer döneminin son gününde Liverpool'a katılan Alexander Isak'ın yaşadığı serüvenin tekrarlanmasını önlemek istediği bildirildi. 15 Haziran'da transfer dönemi resmi olarak başlamadan önce Gordon'un ayrılmasını onaylayarak, Newcastle önemli bir kaynağı erkenden güvence altına aldı ve önceki sezonunu gölgeleyen dikkat dağınıklığını önledi.
Tyneside'daki sayfa kapanıyor
Bu transfer, Ocak 2023'te Everton'dan 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) karşılığında kulübe katılan Gordon'un St James' Park'taki üç yıllık serüveninin sonunu işaret ediyor. Sezonun son haftalarında kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkiler soğumuş gibi görünüyordu. Kanat oyuncusu son altı maçta kadroya alınmamıştı ve Howe, bu kararın geleceği göz önünde bulundurularak alındığını belirtmişti. Bu transfer, 2024'te Liverpool'a transferi gerçekleşmeyince "bir süredir tedirgin" olduğunu itiraf eden Gordon için de belirsizlik dönemini sona erdiriyor.