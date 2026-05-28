Anthony Gordon, 69 milyon sterlinlik transfer öncesinde haftalık maaşını 300 bin sterline ikiye katlayacak olan Newcastle kanat oyuncusu olarak Barcelona'da sağlık kontrolünden geçecek

Barcelona, Gordon'un transferi için Newcastle ile yaklaşık 69 milyon sterlin (92 milyon dolar) değerinde bir anlaşmaya vardı. La Liga devi, Çarşamba gecesi müzakereleri sonuçlandırmak için hızlı hareket ederek, Premier Lig'in en verimli kanat oyuncularından birini kadrosuna katmak için Avrupa'nın dört bir yanından gelen yoğun rekabeti geride bıraktı.

25 yaşındaki oyuncu daha önce Liverpool ve Bayern Münih'in de hedefindeydi; Alman kulübü, transferi son anda engellemek için başarısız bir teklifte bile bulunmuştu. Ancak Gordon'un kalbi Camp Nou'ya gitmeye kararlıydı ve kişisel şartlar hızla kararlaştırıldı. Kanat oyuncusu şimdi Katalonya'ya uçarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Thomas Tuchel'in yönetimindeki İngiltere milli takımına katılarak Florida'da yapılacak Dünya Kupası hazırlıklarına katılacak.