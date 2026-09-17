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Anthony Elanga sakatlık güncellemesi: Matthias Jaissle, Hull City maçı öncesi Newcastle kadro kriziyle karşı karşıya
Elanga, tarama sonuçlarını bekliyor
Newcastle United, Elanga'nın yaşadığı sakatlığın boyutunu öğrenmek için endişeli bir bekleyiş içinde. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta iki gol atan 24 yaşındaki oyuncu, sezonun başından bu yana Jaissle'ın taktik düzeninin odak noktalarından biri haline geldi. Pazartesi günü Newcastle United'ın Elland Road'da 4-1'lik ağır bir yenilgi almasıyla yokluğu fazlasıyla hissedildi.
Kanat oyuncusunun durumuyla ilgili medyaya konuşan Jaissle, son durumu paylaştı. "Anthony konusunda hâlâ net bir güncelleme yok. Az önce kendisiyle konuştum. Sanırım önümüzdeki 30 dakika içinde MR'a girecek, bu yüzden daha sonra durum daha netleşecek ve umarız çok ciddi değildir" dedi Jaissle. "O yaptığı harika başlangıcın ardından bu gerçekten üzücü, takım için de öyle. Kesinlikle ona güveniyorduk ve oynamak istediğimiz oyunda bu, kadromuzdaki kilit güçlerden biri. Ama o yokken de pozitif kalmak istiyoruz."
- Getty Images Sport
Jaissle uyum sağlamak zorunda kaldı
Elanga'nın hızını ve doğrudan oyununu kaybetmek, Newcastle teknik ekibini formda Hull City karşısındaki zorlu sınav için yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Yeni yükselen ekip, Manchester United'ı 2-0 mağlup etmesi ve Stamford Bridge'de Chelsea ile 2-2 berabere kalması da dahil olmak üzere bir dizi dikkat çekici sonucun ardından sekiz puanla puan tablosunda dördüncü sırada yer alarak sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Jacob Murphy, Leeds maçında sağ kanatta görev yapmış olsa da Newcastle'ın kadro derinliği böylesine özgüvenli rakipler karşısında ciddi şekilde sınanacak.
Teknik direktör, "Maalesef bunu farklı şekilde çözmemiz gerekiyor ama kadro içinde buna göre ayarlamalar yapma kapasitemiz de var" dedi. "Oyuncularımıza inanıyoruz, diğerlerine güveniyoruz ve bu her zaman diğerleri için bir fırsat. Bununla ilgili bazı düşüncelerim var ama Jacob iyi iş çıkardı. Murphy tecrübeli bir oyuncu, o rolde birçok kez oynadı. Ayrıca hocanın ondan ne istediğini ve özellikle o pozisyonda ondan ne beklendiğini tam olarak bilecek kadar da zeki."
St James' Park'ta büyüyen eksik listesi
Sakatlık endişeleri Elanga ile sınırlı değil; Jaissle, bek oyuncusu Amar Dedic'in de bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Dedic'in, eksik İsveçli kanat oyuncusunun yokluğunu telafi etmek için daha ileri bir rolde değerlendirilebileceğine dair öneriler vardı, ancak savunmacının kendi yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle bu planlar rafa kaldırıldı. Taktik açıdan yaşanan sıkıntı, orta saha oyuncusu Jacob Ramsey'nin yokluğuyla daha da büyüyor; Jaissle, şu anda sakatlığı bulunan oyuncularından hiçbirinin Hull maçı için zamanında iyileşmesini beklemediğini doğruladı.
Sınırlı kadro seçeneklerine değinen Jaissle, durumun giderek zorlaştığını kabul etti. "Başka seçenekler var ama şu anda çok fazla değil, çünkü Amar da cumartesi oynayamayacak. Bu yüzden liste giderek daha da kısalıyor" dedi.
- Getty Images Sport
Sarsıntı protokolü Gonzalez'i devre dışı bıraktı
Seçimle ilgili sorunları daha da artıran bir diğer etken de Nico Gonzalez'in yokluğu. Orta saha oyuncusu, Leeds karşısında ilk yarının başlarında topun başına isabet ettiği talihsiz bir olayın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun forma giyemeyecek olması, şu anda Premier League puan tablosunda açılış maçlarından aldığı yalnızca beş puanla 12. sırada yer alan Newcastle için kritik bir dönemde geldi.
Jaissle, Gonzalez'in kadroya alınmamasının arkasındaki karar alma sürecini anlattı. "Sadece şanssızlıktı. Büyük bir darbe değildi ama darbe, onu bayıltacak kadar güçlü ve yeterince isabetliydi" dedi. "Maç sonrası basın toplantısında da söylediğim gibi, akıllı olmamız gerekiyor. Bu nedenle sorumluluğumuz, ligin protokolünü takip etmek. Bence bu yaklaşımda bu kadar ileri seviyede olmamız gerçekten çok iyi."
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