Anthony Elanga sakatlık güncellemesi: Matthias Jaissle, Hull City maçı öncesi Newcastle kadro kriziyle karşı karşıya

Newcastle United, Elanga'nın yaşadığı sakatlığın boyutunu öğrenmek için endişeli bir bekleyiş içinde. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta iki gol atan 24 yaşındaki oyuncu, sezonun başından bu yana Jaissle'ın taktik düzeninin odak noktalarından biri haline geldi. Pazartesi günü Newcastle United'ın Elland Road'da 4-1'lik ağır bir yenilgi almasıyla yokluğu fazlasıyla hissedildi.

Kanat oyuncusunun durumuyla ilgili medyaya konuşan Jaissle, son durumu paylaştı. "Anthony konusunda hâlâ net bir güncelleme yok. Az önce kendisiyle konuştum. Sanırım önümüzdeki 30 dakika içinde MR'a girecek, bu yüzden daha sonra durum daha netleşecek ve umarız çok ciddi değildir" dedi Jaissle. "O yaptığı harika başlangıcın ardından bu gerçekten üzücü, takım için de öyle. Kesinlikle ona güveniyorduk ve oynamak istediğimiz oyunda bu, kadromuzdaki kilit güçlerden biri. Ama o yokken de pozitif kalmak istiyoruz."