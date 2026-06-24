Anthony Elanga, Manchester United’da Cristiano Ronaldo’dan neler öğrendiğini anlattı – İsveçli kanat oyuncusu, Dünya Kupası sahnesini tüm zamanların en büyük oyuncularıyla paylaşmaktan gurur duyuyor

Genç yaşına rağmen Elanga, yaklaşık yirmi yıldır futbol dünyasına damga vuran oyuncuların uzun soluklu kariyerlerini büyük bir takdirle karşılıyor. Ronaldo şu anda 41 yaşında, Lionel Messi ise Çarşamba günü 39 yaşına bastı.

Elanga, bu kadar ileri bir yaşta rekabet edebilmek için gereken inanılmaz fiziksel kondisyona dikkat çekerek, Ronaldo'nun uluslararası sahnede hâlâ başarılı performanslar sergilemeye devam etmesine büyük saygı duyduğunu belirtti.

41 yaşına kadar oynamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda Elanga şöyle yanıt verdi: "Bakacağız. Şu anda sadece 24 yaşındayım. Kim bilir? 33 yaşında ne olacağım? Kim bilir."

Elanga ayrıca bu iki efsane arasında bir favori seçmeyi reddetti ve taraftarlara şu sözlerle onları takdir etmeleri çağrısında bulundu: "Bunun tadını çıkarmalısınız. Ronaldo mu Messi mi diye bir seçim yapamam."