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Anthony Elanga, Manchester United’da Cristiano Ronaldo’dan neler öğrendiğini anlattı – İsveçli kanat oyuncusu, Dünya Kupası sahnesini tüm zamanların en büyük oyuncularıyla paylaşmaktan gurur duyuyor
Ronaldo’dan ders almak
Ronaldo, Salı günü Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta iki gol attı. Sweden Herald'a konuşan Elanga, eski Manchester United takım arkadaşı için duyduğu sevinci dile getirdi.
Elanga, Ronaldo'nun adanmışlığını övdü ve birlikte geçirdikleri zamandan ne kadar faydalandığını açıkladı. Ronaldo ile aynı Dünya Kupası'nda oynamakla ilgili soruya Elanga şöyle cevap verdi: "Onlardan çok şey öğrenebilirim. Özellikle de Manchester United'da birlikte oynadığım Ronaldo'dan. Ondan saha içinde ve dışında çok şey öğrendim. Onunla oynamış olmak büyük bir onur. Keşke böyle devam etse." Elanga, öğrendiği bazı derslere özellikle dikkat çekti: "Antrenman sonrası nasıl davrandığı gibi şeyler. Dinlenmesini nasıl yönettiği. Bir sürü şey."
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Büyük isimlere saygı göstermek
Genç yaşına rağmen Elanga, yaklaşık yirmi yıldır futbol dünyasına damga vuran oyuncuların uzun soluklu kariyerlerini büyük bir takdirle karşılıyor. Ronaldo şu anda 41 yaşında, Lionel Messi ise Çarşamba günü 39 yaşına bastı.
Elanga, bu kadar ileri bir yaşta rekabet edebilmek için gereken inanılmaz fiziksel kondisyona dikkat çekerek, Ronaldo'nun uluslararası sahnede hâlâ başarılı performanslar sergilemeye devam etmesine büyük saygı duyduğunu belirtti.
41 yaşına kadar oynamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda Elanga şöyle yanıt verdi: "Bakacağız. Şu anda sadece 24 yaşındayım. Kim bilir? 33 yaşında ne olacağım? Kim bilir."
Elanga ayrıca bu iki efsane arasında bir favori seçmeyi reddetti ve taraftarlara şu sözlerle onları takdir etmeleri çağrısında bulundu: "Bunun tadını çıkarmalısınız. Ronaldo mu Messi mi diye bir seçim yapamam."
İsveç için elinden geleni yapmak
Elanga, teknik direktör Graham Potter yönetimindeki İsveç milli takımında çok yönlü bir rol üstlendi ve Hollanda karşısında attığı muhteşem golle Zlatan Ibrahimovic’ten büyük övgüler aldı.
Övgülere yanıt veren Elanga, "Bu benim için çok anlamlı. Milli takımda onunla birlikte oynama fırsatım oldu. O konuştuğunda dinlersiniz." dedi.
Elanga, inancına güvenerek ilk 11'de yer alma fırsatını beklemekten tamamen memnun olduğunu vurguladı. Elanga şöyle açıkladı: "Hazır olmalıyım, fırsatı yakaladığımda değerlendirmeliyim. Graham'a büyük güvenim var, o ne yaptığını biliyor. Milyonlarca kişi benim konumumda, bir Dünya Kupası'nda olmak isterdi. 26 oyuncuyuz, elbette herkes oynamak istiyor. Graham'a güveniyoruz."
Günlük İncil okumalarından bahseden Elanga, şunları ekledi: "Bana huzur ve sabır veriyor. Oynamama izin verilmediğinde bana yardımcı oluyor. İncil okumak benim için çok önemli ve başkalarına da bunu yapmalarını tavsiye edebilirim."
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Şimdi ne olacak?
İsveç, şimdi dikkatini Cuma sabahı erken saatlerde Japonya ile oynayacağı kritik Dünya Kupası maçına yöneltecek. Elanga, etkileyici bir yedek performansının ardından Potter’ın takımında ilk 11’de yer almayı umuyor. Öte yandan Ronaldo ve Portekiz, K Grubu’nda birinciliği garantilemek ve eleme turlarına yükselmek amacıyla Kolombiya ile oynayacakları maça hazırlanıyor.