Ansu Fati, 'olağanüstü' Lamine Yamal'ı övdü ve Monaco'daki etkileyici kiralık döneminin ardından Barcelona'daki geleceğine değindi
Barça'nın yeni 10 numarasına duyulan hayranlık
Eski bir yetenek ve Barça'nın 10 numarası olan Ansu, Yamal'ın Barcelona'daki yıldırım gibi yükselişini överek, genç oyuncunun doğuştan gelen yeteneğini ve oyuna disiplinli yaklaşımını vurguladı.
"O inanılmaz. Onda bir yetenek var. O bir yıldız," dedi Ansu, SER Catalunya'nın Què t'hi Jugues! programında. Yamal'ın teknik becerileri herkes için ortada olsa da, Ansu 18 yaşındaki oyuncunun en etkileyici özelliğinin psikolojik profili olduğunu vurguladı. "O çok odaklanmış ve zihinsel olarak güçlü. Umarım uzun yıllar böyle devam eder ve Barça taraftarlarına büyük sevinçler yaşatır," diye ekledi.
- AFP
Monako'da futbolun keyfini yeniden keşfetmek
Barcelona'da geçirdiği zorlu bir dönemin ve Brighton'da Premier Lig'de geçirdiği inişli çıkışlı kiralık döneminin ardından Ansu, nihayet Monaco'da ritmini buldu. Bu sezon Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 gol atarak her 110 dakikada bir gol ortalaması yakalayan forvet, nihayet yeniden kendinde olduğunu hissettiğini itiraf ediyor. Stade Louis II'ye transferi, tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle çaresizce özlediği istikrarı ve sahada kalma süresini ona sağladı.
"Oynamaktan keyif alıyorum ve bundan zevk alıyorum. Yıllardır bu kadar istikrarlı oynayamamıştım ya da sahada bu kadar özgür hissetmemiştim," diye açıkladı Ansu. "Şu anda keyif alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, bu da uzun zamandır aradığım şeydi. Yıllardır kendimi bu kadar özgür hissetmemiştim."
Barselona rüyası ve sakatlıkların bıraktığı izler
Yurtdışındaki başarısına rağmen, Ansu’nun kalbi adını duyurduğu kulüple hâlâ sıkı sıkıya bağlı. Camp Nou’da karşılaştığı zorluklara değinen oyuncu, sahada daha fazla süre alabilmek için verdiği mücadelenin, kamuoyunun farkında olduğundan daha karmaşık olduğunu ima etti. "Hayalim her zaman Barça'da başarılı olmak ve oynayabilmekti, ancak insanların görmediği, bilmediği ya da benim yaşadıklarımdan haberdar olmadığı pek çok şey oldu," diye açıkladı. "Çok fazla sakatlık geçirdim ve istikrarlı bir performans gösteremedim ya da fırsat bulamadım. Futbol çok hızlı akıyor ve sabır yok."
- AFP
Ansu’nun bir sonraki hamlesine dair belirsizlik
Fransa'daki kiralık döneminin sona ermesine az bir zaman kala, Ansu'nun kalıcı olarak nereye gideceğine dair sorular hâlâ cevapsız kalıyor. Uzaklardan Barcelona'yı desteklemeye devam eden oyuncu – hatta programı izin verseydi bu hafta sonu El Clásico'da takımını desteklemek için orada olacağını da itiraf ediyor – gelecek sezon için seçeneklerini açık tutuyor.
"Gelecek yıl ne olacağını hala bilmiyorum. Sezon bitene kadar bekleyeceğiz ve benim ve kariyerim için en iyi kararı vereceğiz," dedi Ansu.