Ansu Fati, 'olağanüstü' Lamine Yamal'ı övdü ve Monaco'daki etkileyici kiralık döneminin ardından Barcelona'daki geleceğine değindi

Barcelona'da geçirdiği zorlu bir dönemin ve Brighton'da Premier Lig'de geçirdiği inişli çıkışlı kiralık döneminin ardından Ansu, nihayet Monaco'da ritmini buldu. Bu sezon Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 gol atarak her 110 dakikada bir gol ortalaması yakalayan forvet, nihayet yeniden kendinde olduğunu hissettiğini itiraf ediyor. Stade Louis II'ye transferi, tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle çaresizce özlediği istikrarı ve sahada kalma süresini ona sağladı.

"Oynamaktan keyif alıyorum ve bundan zevk alıyorum. Yıllardır bu kadar istikrarlı oynayamamıştım ya da sahada bu kadar özgür hissetmemiştim," diye açıkladı Ansu. "Şu anda keyif alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, bu da uzun zamandır aradığım şeydi. Yıllardır kendimi bu kadar özgür hissetmemiştim."



