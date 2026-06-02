Getty Images Sport
Çeviri:
Ansu Fati, Monako'ya kalıcı transferini tamamlarken Barcelona 17 milyon avroluk gelir elde etti
Fati'nin Barcelona'dan ayrılışı sonuçlandı
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Monaco, Fati'nin kiralama sözleşmesinde yer alan 11 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu hamle ile İspanya milli takım oyuncusu, Ligue 1 kulübünde geçirdiği sezonun ardından prenslikte kalıcı olarak kalacak.
Bu transfer, Fati'nin Barcelona kariyerinin de sonunu getiriyor. Bir zamanlar kulübün en parlak yeteneklerinden biri olarak görülen akademi mezunu oyuncu, gelişimini aksatan bir dizi sakatlık nedeniyle erken dönemdeki beklentileri karşılayamadı. Barcelona, bu anlaşma sayesinde 11 milyon avroluk transfer ücretini hemen alacak ve yaz transfer dönemi için hazırlık yaparken yeni bir kaynak elde edecek.
- AFP
Mali etkiler ön plana çıkıyor
Transfer ücretinin yanı sıra, Katalanlar maaş yükümlülüklerinde de önemli bir azalma elde edecek. Fati, ayrılmadan önce sözleşmesini yeniden düzenlemiş, kalan gelirini daha uzun bir süreye yaymış ve kulübe 2028 yılına kadar yıllık yaklaşık 8,6 milyon avroluk brüt maliyet yüklemişti.
Bu yükümlülüklerin ortadan kalkmasıyla, Barcelona'nın önümüzdeki iki sezon boyunca brüt maaş giderlerinde yaklaşık 17,2 milyon avro tasarruf etmesi bekleniyor. Bu tasarruf, kulübün mali durumunu güçlendiriyor ve kadro planlamasında daha fazla esneklik sağlıyor.
Barcelona, transfer bütçesinde esnekliğe bir adım daha yaklaştı
Fati'nin ayrılışı, basit bir transferden çok daha fazlasını ifade ediyor. Yüksek maaşlı oyuncuların ayrılması ve ek gelir kaynakları gibi diğer mali önlemlerle birleştiğinde, Barcelona La Liga'nın 1:1 harcama kuralına uymaya bir adım daha yaklaşıyor.
Son yıllarda kulüp, tasarruflarının ve transfer gelirlerinin ne kadarının kadroya yeniden yatırılabileceğini sınırlayan kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştı. 1:1 çerçevesine geri dönmek, Barça'nın oyuncu satışları ve maaş kesintilerinden elde edilen tüm parayı doğrudan takımı güçlendirmek için yeniden yatırmasına olanak tanıyacak. 11 milyon avroluk transfer ücreti ve 17,2 milyon avroluk maaş tasarrufunun birleşimi, kulübe transfer piyasasında önemli ölçüde daha fazla hareket alanı sağlıyor.
- Getty Images
Dikkatler yaz transfer dönemine çevriliyor
Fati'nin kalıcı ayrılışı resmen kesinleştiği için, Barcelona, Newcastle United'dan Anthony Gordon'u kadrosuna kattıktan sonra yaz transfer planlarına odaklanabilir. Kulüp, son birkaç sezondur mali baskıyı azaltmaya ve daha sürdürülebilir bir maaş yapısı oluşturmaya çalışıyordu. Mali durumun düzelmesi, Barcelona'nın 2026-27 sezonuna hazırlanırken hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde rekabet gücünü korumak amacıyla spor departmanının takviye çalışmalarını daha agresif bir şekilde yürütmesine olanak sağlayacaktır.