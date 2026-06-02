Ansu Fati, Monako'ya kalıcı transferini tamamlarken Barcelona 17 milyon avroluk gelir elde etti

Transfer ücretinin yanı sıra, Katalanlar maaş yükümlülüklerinde de önemli bir azalma elde edecek. Fati, ayrılmadan önce sözleşmesini yeniden düzenlemiş, kalan gelirini daha uzun bir süreye yaymış ve kulübe 2028 yılına kadar yıllık yaklaşık 8,6 milyon avroluk brüt maliyet yüklemişti.

Bu yükümlülüklerin ortadan kalkmasıyla, Barcelona'nın önümüzdeki iki sezon boyunca brüt maaş giderlerinde yaklaşık 17,2 milyon avro tasarruf etmesi bekleniyor. Bu tasarruf, kulübün mali durumunu güçlendiriyor ve kadro planlamasında daha fazla esneklik sağlıyor.