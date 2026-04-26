Ansu Fati, “Lionel Messi’ye karşı oynamak çılgınca bir deneyimdi” diye itiraf ediyor ve sahada birlikte oynadığı en parlak yıldızları sayarken Lamine Yamal ile Kylian Mbappé’nin de adını anıyor
Futbol efsaneleriyle karşı karşıya
Ansu, Monaco tarafından yayınlanan "A day with Ansu" başlıklı yeni bir belgeselde bu düşüncelerini paylaştı. Şimdiye kadar sahayı paylaştığı en iyi oyuncuları sayması istendiğinde, 23 yaşındaki oyuncu hemen sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'yi akla getirdi. Forvet, özellikle Barcelona antrenmanlarında yaşadıkları yoğun mücadelelerden bahsediyordu. "Leo Messi'ye karşı oynamak çılgınca bir şeydi. Ayrıca antrenmanlarda Mbappe, Lamine, [Ousmane] Dembele, şimdi de Paul Pogba... çok var," diye itiraf etti Ansu.
Barselona'dan unutulmaz anılar
Ansu şu anda Fransa’da kiralık olarak geçirdiği günlerin tadını çıkarırken, kalbi hâlâ Katalonya’ya derinden bağlı. Taraftarların sorularını yanıtlarken, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarını değerlendirdi. Beklenildiği üzere, profesyonel futbola adım attığı an en sevdiği an. “Camp Nou’da Betis’e karşı oynadığım profesyonel ilk maçım, her zaman hatırlayacağım bir an. Hem ailem hem de bu hayali gerçekleştirmeme yardım eden insanlar için de inanılmaz bir gündü. Başka anlar da var ama ben bunu seçiyorum," dedi. En sevdiği golü sorulduğunda ise şunları ekledi: "Ben de onu seçerdim, Barça formasıyla Osasuna'ya attığım ilk gol. Her şeyin başlangıcıydı."
Monako'da formunu bulmak
Forvet, bu sezon 26 maçta 10 gol atarak Ligue 1'de kariyerine yeniden can verdi. Monaco, onun yeniden parlaması için ideal ortamı sağladı ve kulübün kalıcı bir transferi değerlendirdiği bildiriliyor. Transferiyle ilgili olarak Ansu şunları söyledi: "Kolay oldu. Beni uzun süredir takip ediyorlardı ve ailemle bir görüşme yaptık. Bana projeyi sundular ve çok beğendim, bu yüzden buradayım." Ansu, sıcak karşılamadan övgüyle bahsederek şunları söyledi: "Evet, uyum sağlamak kolay oldu. Takım arkadaşlarıma, teknik direktöre, taraftarlara... Kulüpte çalışan herkese teşekkür ederim. İşimi çok kolaylaştırdılar. Geldiğimden beri kendimi evimde hissediyorum."
En büyük zaferin peşinde
Ansu hâlâ son derece hırslı. Şu anki önceliği mevcut sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak olsa da, spor alanındaki nihai hedefleri çok daha ötesine uzanıyor. İspanya milli takım oyuncusu, "Gerçekleştirmem gereken pek çok hedefim var, ancak Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak en büyük hayallerimden bazıları olurdu" diyerek sözlerini tamamladı.