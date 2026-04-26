Ansu Fati, “Lionel Messi’ye karşı oynamak çılgınca bir deneyimdi” diye itiraf ediyor ve sahada birlikte oynadığı en parlak yıldızları sayarken Lamine Yamal ile Kylian Mbappé’nin de adını anıyor

Ansu şu anda Fransa’da kiralık olarak geçirdiği günlerin tadını çıkarırken, kalbi hâlâ Katalonya’ya derinden bağlı. Taraftarların sorularını yanıtlarken, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarını değerlendirdi. Beklenildiği üzere, profesyonel futbola adım attığı an en sevdiği an. “Camp Nou’da Betis’e karşı oynadığım profesyonel ilk maçım, her zaman hatırlayacağım bir an. Hem ailem hem de bu hayali gerçekleştirmeme yardım eden insanlar için de inanılmaz bir gündü. Başka anlar da var ama ben bunu seçiyorum," dedi. En sevdiği golü sorulduğunda ise şunları ekledi: "Ben de onu seçerdim, Barça formasıyla Osasuna'ya attığım ilk gol. Her şeyin başlangıcıydı."