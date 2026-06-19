AFP
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Ansu Fati’den yeni bir çıkış! Eski Barcelona kanat oyuncusu, ilk müzik hitiyle hayranlarını şaşırttı
Fati müzik kariyerine başladı
Çok yönlü forvet, Afrobeats, reggaeton ve Amapiano ritimlerini dinamik bir şekilde harmanlayan iki dakika 15 saniyelik bir parça yayınladı. Bu sanatsal proje, 2020 yılında geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından uzun süren rehabilitasyon sürecinde sessizce başlayan kişisel bir yolculuğu yansıtıyor. Fati, yurt içi sezon boyunca Nice’teki profesyonel kayıt stüdyolarında, ünlü yapımcı Gambinoalaprod ve eski Fransa milli takım orta saha oyuncusu Paul Pogba ile birlikte gözlerden uzak bir şekilde çalıştı.
- AFP
Etiket, organik büyümeyi övüyor
Küresel lansmanın arkasındaki yönetim ekibi, bu projenin sadece kısa süreli bir tanıtım hilesi olduğu yönündeki görüşü kesin bir dille reddetti. Yöneticiler, forvet oyuncusunun özel seanslarda yıllarca teknik vokal yeteneklerini ve şarkı yazma becerilerini geliştirdiğini vurguluyor.
Music Brokers'ın CEO'su Federico Scialabba, Fati'nin "şarkı söyleyen futbolcu" klişesine uymadığını, aksine müzikal yönünü organik ve aşamalı bir şekilde geliştiren bir sanatçı olduğunu vurguladı.
Elit sporcular sanatla ilgileniyor
Fati’nin manşetlere taşınan bu girişimi, seçkin modern futbolcuların duygusal ifade için yaratıcı bir araç olarak kentsel müziği kullanma eğiliminin giderek yaygınlaşmasını takip ediyor. Eski Barcelona kalecisi Jose Pinto daha önce başarılı bir prodüksiyon kariyeri kurmuşken, Memphis Depay ve Neymar gibi yıldızlar ise milyonlarca dijital dinleme sayısına ulaştı. Şarkının sözlerindeki anlatı, romantik ısrara ve birini kendine kazanmaya yönelik sarsılmaz bir arzuya yoğun bir şekilde odaklanıyor; bu da en üst seviyede gerekli olan yılmaz adanmışlığı yansıtıyor.
- AFP
Kalıcı transferin gerçekleşmesi an meselesi gibi görünüyor
Forvet, Fransa’da verimli bir sezon geçirdikten sonra yakında ana odağını yeniden rekabetçi futbola kaydıracak. Ligue 1’de 25 maçta 11 gol atan oyuncunun kiralık transferini kalıcı hale getirmek için Monaco, Barcelona ile 11 milyon avroluk bir ücret üzerinde anlaşmaya vardı. Sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken bu hayati öneme sahip uzun vadeli transferi sonuçlandırmak, iki farklı profesyonel kariyeri aynı anda sürdürmeye çalışan forvet için en büyük sınav olacak.