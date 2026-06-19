Küresel lansmanın arkasındaki yönetim ekibi, bu projenin sadece kısa süreli bir tanıtım hilesi olduğu yönündeki görüşü kesin bir dille reddetti. Yöneticiler, forvet oyuncusunun özel seanslarda yıllarca teknik vokal yeteneklerini ve şarkı yazma becerilerini geliştirdiğini vurguluyor.

Music Brokers'ın CEO'su Federico Scialabba, Fati'nin "şarkı söyleyen futbolcu" klişesine uymadığını, aksine müzikal yönünü organik ve aşamalı bir şekilde geliştiren bir sanatçı olduğunu vurguladı.