Bu risk Fati için karşılığını verdi. İki yılı aşkın bir süre boyunca fiziksel kondisyon ve form sorunlarıyla boğuşan genç kanat oyuncusu, Monaco’ya kiralık olarak transfer olduktan sonra Ligue 1’de kariyerine yeniden hayat verdi. Brighton’da düzenli forma şansı bulamadığı zorlu bir dönemin ardından Monaco’ya transfer olan Fati, nihayet bir zamanlar Barcelona’da efsanevi 10 numaralı formayı giyen oyuncu gibi görünmeye başladı.

Adi Hutter ve daha sonra Sébastien Pocognoli'nin yönetiminde, İspanyol milli oyuncu tüm turnuvalarda 30 maçta 12 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Her zaman tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmasa da, sezona yaptığı patlayıcı başlangıç ve yedek olarak gösterdiği etkili bitiricilik, önceki sakatlık sorunlarına rağmen doğal yeteneğinin hala yerinde olduğunu kanıtladı.