Ansu Fati, Barcelona'ya geri dönecek mi? La Liga şampiyonunun, Monaco'ya kiralanan yıldızın takıma yeniden katılması konusundaki tutumu ortaya çıktı
Prenslikte Kurtuluş
Bu risk Fati için karşılığını verdi. İki yılı aşkın bir süre boyunca fiziksel kondisyon ve form sorunlarıyla boğuşan genç kanat oyuncusu, Monaco’ya kiralık olarak transfer olduktan sonra Ligue 1’de kariyerine yeniden hayat verdi. Brighton’da düzenli forma şansı bulamadığı zorlu bir dönemin ardından Monaco’ya transfer olan Fati, nihayet bir zamanlar Barcelona’da efsanevi 10 numaralı formayı giyen oyuncu gibi görünmeye başladı.
Adi Hutter ve daha sonra Sébastien Pocognoli'nin yönetiminde, İspanyol milli oyuncu tüm turnuvalarda 30 maçta 12 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Her zaman tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmasa da, sezona yaptığı patlayıcı başlangıç ve yedek olarak gösterdiği etkili bitiricilik, önceki sakatlık sorunlarına rağmen doğal yeteneğinin hala yerinde olduğunu kanıtladı.
Camp Nou'ya dönüş arzusu
Özgüvenini yeniden kazanan Fati’nin öncelikli hedefi, Katalonya’ya geri dönmek yönünde değişti. Forvet, Blaugrana’nın hücum hattında oluşabilecek boşlukların farkında; özellikle Marcus Rashford’un transferi hâlâ karmaşık bir konu olarak dururken, Robert Lewandowski’nin ayrılışı da çoktan kesinleşti. Fati, değerinin artmasının kendisini ana kulübünde bir kez daha hücum hattını sürükleyecek uygun bir aday haline getirdiğine inanıyor.
Haberlere göre Fati, memleketine dönmek için Monaco'ya sırtını dönmeye bile hazır. Prenslik kulübünün 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazır olduğu bildiriliyor, ancak oyuncunun yüksek maaşını karşılayacak bir formül bulmaları gerekiyor. Ancak Fati'nin kalbi, rekor kıran bir genç yıldız olarak ortaya çıktığı Barcelona'da kalmaya devam ediyor.
Barcelona’nın mali durumu
Fati'nin isteklerine rağmen, Barcelona yönetiminin tutumu bundan tamamen farklı. Oyuncu kadroya geri dönme şansı gördüğü halde, kulüp yöneticilerinin kalıcı bir satış ihtimalinden dolayı "sevinçten ellerini ovuşturdukları" bildiriliyor. Ciutat Esportiva'daki öncelik, yaz transfer döneminde yeni transferler yapabilmek için mali dengeyi sağlamak ve maaş yükünü azaltmak olmaya devam ediyor.
Monaco'ya kalıcı bir transfer, sadece gerekli transfer ücretini getirmekle kalmayacak, daha da önemlisi, kulübe yıllık yaklaşık 12 milyon avro maaş tasarrufu sağlayacak. Hala La Liga'nın katı mali kısıtlamalarıyla boğuşan bir kulüp için, Fati'nin maaşından kurtulmak, sportif bir hayal kırıklığı olmaktan çok stratejik bir gereklilik olarak görülüyor ve bu da onun ikinci şansının kapısını fiilen kapatıyor.
Yolun sonu
Sport'un son haberlerine göre, Barcelona gelecek sezon için Fati'yi A takım kadrosuna yeniden dahil etmeyi hiçbir zaman ciddi olarak düşünmemiş. Odak noktası tamamen kulübün kasasına fayda sağlayacak kalıcı bir transfer. Bu, Barcelona formasıyla 123 maça çıkıp 29 gol atan ve kulübün diğer başarılarının yanı sıra iki La Liga şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan bir oyuncu için acı bir gerçek. Bir zamanlar Lionel Messi'nin tahtının varisi olarak selamlanan forvet, artık ihtiyaç fazlası olarak görülüyor.