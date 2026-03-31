Ansa: San Siro satıldı; Milano Belediyesi'nin eski meclis üyeleri ile Inter ve Milan yöneticileri hakkında soruşturma açıldı

Meazza Stadyumu'nun Inter ve Milan'a devredilmesiyle ilgili uzun soluklu hikayede yeni bir gelişme yaşandı.





Ansa'nın haberine göre, bugün 31 Mart 2026 Salı sabahı Milano Belediyesi'nde, Milan ve Inter'in M-I Stadyumu'nda ve iki takımın eski yöneticileri ile danışmanlarının evlerinde, Palazzo Marino genel müdürü Christiann Malangone'nin yanı sıra eski meclis üyeleri Giancarlo Tancredi ve Ada De Cesaris'in evlerinde aramalar yapıldı.





Milano Mali Polisi Ekonomi ve Finans Birimi mensupları, San Siro'nun satışıyla ilgili soruşturmanın koordinatörleri olan savcılar Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini ve Giovanni Polizzi'nin talebini kabul eden soruşturma hakimi Roberto Crepaldi'nin kararını uyguladılar.







