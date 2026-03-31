CM Grafica san siro stadio inter milan 2026
Ansa: San Siro satıldı; Milano Belediyesi'nin eski meclis üyeleri ile Inter ve Milan yöneticileri hakkında soruşturma açıldı

Milan Belediyesi ve M-I Stadyumu'nda Mali Polis.

Meazza Stadyumu'nun Inter ve Milan'a devredilmesiyle ilgili uzun soluklu hikayede yeni bir gelişme yaşandı.


Ansa'nın haberine göre, bugün 31 Mart 2026 Salı sabahı Milano Belediyesi'nde, Milan ve Inter'in M-I Stadyumu'nda ve iki takımın eski yöneticileri ile danışmanlarının evlerinde, Palazzo Marino genel müdürü Christiann Malangone'nin yanı sıra eski meclis üyeleri Giancarlo Tancredi ve Ada De Cesaris'in evlerinde aramalar yapıldı.


Milano Mali Polisi Ekonomi ve Finans Birimi mensupları, San Siro'nun satışıyla ilgili soruşturmanın koordinatörleri olan savcılar Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini ve Giovanni Polizzi'nin talebini kabul eden soruşturma hakimi Roberto Crepaldi'nin kararını uyguladılar.



  • Soruşturma kapsamında, ihaleye müdahale ve görev sırrını ifşa etme suçlamalarıyer alıyor: bu suçlamalar, eski belediye meclis üyeleri Giancarlo Tancredi ve Ada De Cesaris’e, Simona Collarini’ye (Milano Belediyesi kentsel dönüşüm bölümünün eski sorumlusu ve o dönemde stadyum ihalesinin tek sorumlusu), ayrıca sırasıyla Inter ve Milan’ın danışmanları olan Fabrizio Grena ve Marta Spaini’ye yöneltiliyor.


    Soruşturma kapsamındaki kişiler arasında Alessandro Antonello (eski Inter CEO'su, şu anda Marsilya'da), Mark Van Huukslot ve Giuseppe Bonomi de bulunuyor; ilki eski Inter menajeri, diğeri ise Milan'ın iştiraki Sport Life City'nin başkanı.


    Doğrulanması gereken hipotez, Milano Belediyesi'nin Meazza Stadyumu'nu Inter ve Milan'a 197 milyon avroya satmasının, kamu yararına değil, özel çıkarları gözeten bir işlem olduğu yönündedir.

    Şüphe, stadyumlar yasasının, bölgenin kentselleştirme projesini ve dolayısıyla belirli inşaat şirketlerini desteklemek için kullanılmış olabileceğidir.

