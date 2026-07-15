ANSA - Hakem skandalı: Rocchi ve Inter aleyhindeki soruşturma düşürüldü, dosya şimdi spor mahkemesine sevk edildi

Birkaç saat öncesine kadar savcı, Milano Savcılığı üst yönetiminin izlediği çizgiye karşı çıkıyordu. Dolayısıyla soruşturmanın bu kısmı dosyanın kapatılmasına doğru ilerlerken, Lissone’deki VAR odasına yönelik iddia edilen darp olaylarına ilişkin dosyalar ise yetki alanı nedeniyle Monza’ya gönderiliyor.





Ayrıca, bu konuyla ilgili dosyalar, olası ihlallerin değerlendirilmesi amacıyla spor mahkemesine de gönderilecek.



