ANSA - Hakem skandalı: Rocchi ve Inter aleyhindeki soruşturma düşürüldü, dosya şimdi spor mahkemesine sevk edildi

"Atamalara müdahale etmek amacıyla oluşturulmuş yapılandırılmış bir sistem tespit edilememiştir" Milano Savcılığı tarafından hakem atamalarıyla ilgili soruşturma kolunun dosyalanması talebinde, "varsayılan tek tek müdahale olaylarının tarihsel olarak var olduğu" yeniden ortaya konmuş, ancak "atamalara müdahale etmek amacıyla oluşturulmuş yapılandırılmış bir sistem tespit edilememiştir". Bu durum, Savcı Marcello Viola’nın açıklamasında yer almaktadır. Açıklamada, davanın düşürülmesi talebinin “tek bir maçın düzenliliğini etkilemeyi amaçlayan ve bu amaca uygun olabilecek dolandırıcılık davranışlarını içeren, cezai açıdan önemli spor dolandırıcılığı ile, nesnel olarak bu özellikleri taşımayan müdahale davranışları arasında ayrım yaptığı” vurgulanmaktadır.
Milano Savcılığı, hakemlik sistemine ilişkin soruşturma kapsamında, Inter kulübü için de davanın düşürülmesine karar verdi. Kulübün, yöneticiler, çalışanlar veya işbirlikçiler tarafından kurumun menfaati veya yararına işlenen suçlara ilişkin 2001 tarihli 231 sayılı Kurumların İdari Sorumluluğu Kanunu uyarınca – bu durumun ancak bugün ortaya çıktığı öğrenildi – yakın zamanda kayıt altına alındığı belirtildi. Şu anda düşürülmesi talep edilen spor dolandırıcılığı suçlamalarında savcılar, dönemin hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi’yi, kimliği tespit edilemeyen “Inter spor kulübünün temsilcileriyle işbirliği içinde” hakem atamalarını “yönlendirmekle” suçluyorlardı. Bilindiği üzere bu iddia, eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi’nin yaptığı atamalarla ilgiliydi.