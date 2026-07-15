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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Gianluca Minchiotti

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ANSA - Hakem skandalı: Rocchi ve Inter aleyhindeki soruşturma düşürüldü, dosya şimdi spor mahkemesine sevk edildi

Inter
Serie A

Milano Savcısı Maurizio Ascione, hakemlerle ilgili soruşturma dosyasının kapatılması talebini imzaladı

Milano Savcısı Maurizio Ascione’nin, hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi’nin soruşturma altında olduğu hakemlerle ilgili soruşturma dosyasının kapatılması talebine attığı imza nihayet geldi. ANSA bu haberi aktardı.


Dün akşam, dosyanın yardımcı savcısı ve eş sorumlusu Paolo Ielo ile savcı Marcello Viola ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve toplantıların ardından, yarından itibaren Avrupa Savcılığı'nda görev yapacak olan savcı, Rocchi aleyhine -Inter kulübünün "temsilcileriyle" işbirliği içinde hakem atamalarında hareket ettiği iddia edilen- spor dolandırıcılığı soruşturmasında yaklaşık iki yıl boyunca toplanan delillerin, olası bir davada "ayakta kalabilecek" kadar yeterli ve sağlam olmadığına ikna oldu (ya da ANSA'nın ifadesiyle ikna edildi).


  • SPOR ADALETİNE TOP

    Birkaç saat öncesine kadar savcı, Milano Savcılığı üst yönetiminin izlediği çizgiye karşı çıkıyordu. Dolayısıyla soruşturmanın bu kısmı dosyanın kapatılmasına doğru ilerlerken, Lissone’deki VAR odasına yönelik iddia edilen darp olaylarına ilişkin dosyalar ise yetki alanı nedeniyle Monza’ya gönderiliyor.


    Ayrıca, bu konuyla ilgili dosyalar, olası ihlallerin değerlendirilmesi amacıyla spor mahkemesine de gönderilecek.


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  • INTER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

    "Atamalara müdahale etmek amacıyla oluşturulmuş yapılandırılmış bir sistem tespit edilememiştir" Milano Savcılığı tarafından hakem atamalarıyla ilgili soruşturma kolunun dosyalanması talebinde, "varsayılan tek tek müdahale olaylarının tarihsel olarak var olduğu" yeniden ortaya konmuş, ancak "atamalara müdahale etmek amacıyla oluşturulmuş yapılandırılmış bir sistem tespit edilememiştir". Bu durum, Savcı Marcello Viola’nın açıklamasında yer almaktadır. Açıklamada, davanın düşürülmesi talebinin “tek bir maçın düzenliliğini etkilemeyi amaçlayan ve bu amaca uygun olabilecek dolandırıcılık davranışlarını içeren, cezai açıdan önemli spor dolandırıcılığı ile, nesnel olarak bu özellikleri taşımayan müdahale davranışları arasında ayrım yaptığı” vurgulanmaktadır.


    Milano Savcılığı, hakemlik sistemine ilişkin soruşturma kapsamında, Inter kulübü için de davanın düşürülmesine karar verdi. Kulübün, yöneticiler, çalışanlar veya işbirlikçiler tarafından kurumun menfaati veya yararına işlenen suçlara ilişkin 2001 tarihli 231 sayılı Kurumların İdari Sorumluluğu Kanunu uyarınca – bu durumun ancak bugün ortaya çıktığı öğrenildiyakın zamanda kayıt altına alındığı belirtildi. Şu anda düşürülmesi talep edilen spor dolandırıcılığı suçlamalarında savcılar, dönemin hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi’yi, kimliği tespit edilemeyen “Inter spor kulübünün temsilcileriyle işbirliği içinde” hakem atamalarını “yönlendirmekle” suçluyorlardı. Bilindiği üzere bu iddia, eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi’nin yaptığı atamalarla ilgiliydi.


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