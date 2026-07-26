Lamine Yamal, dünya futbolunun en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen Barcelona'nın kanat oyuncusu, üst düzeyde sahne almaya başladığı andan itibaren birçok engeli aşmayı başardı.

"Sport" gazetesinin bir haberinde belirtildiğine göre, Yamal'ın hikâyesi, Mataró şehrinde mütevazı bir mahalle olan Rocafonda'da başladı ve bu mahalle hâlâ hayatında büyük bir yer tutuyor.

Nitekim her gol attığında Yamal, elleriyle "304" rakamını şekillendirerek köklerini hatırlatıyor; bu, büyüdüğü mahallenin posta koduydu.

Lamine Yamal'ın çevresindeki dünyada herkesin tanıdığı bir isim var: Oyuncunun babası Mounir Nasraoui. Medyada en çok yer alan kişi olan Nasraoui, güçlü kişiliğiyle ve oğlunun hiçbir maçını kaçırmamaya gösterdiği özenle öne çıkıyor.

Öte yandan, spot ışıklarından uzakta, Lamine'e destek olan ve onu ayakta tutan bir figür var: Annesi Sheila Ebana.

Sheila, Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinden geliyor. Henüz ergenlik çağındayken İspanya'ya göç etti ve Mounir Nasraoui ile ilişkisi sırasında, 11 yaşında Lamine'i dünyaya getirdi. İkili, Lamine yalnızca üç yaşındayken ayrıldı, ancak Sheila kendisinin ve oğlunun geleceği için Katalonya'da kalmaya karar verdi.

"304" adlı belgeselde çeşitli röportajlar ve dış seslerle açıklandığı gibi, annesi onun hayatındaki en önemli figürlerden biri. Lamine, 12 yaşındayken "La Masia" akademisinde yaşamaya başlamasına rağmen annesi ona koşulsuz destek verdi.

Lamine şunları söyledi: "Annem bir restoranda çalışıyordu ve sahip olduklarımız az olmasına rağmen, bayramlar ve özel günler geldiğinde çok mutlu oluyorduk. Bana bir PlayStation aldı. Ona ne versem, bana verdiklerinin karşılığı olmaz. Annem, küçükken örnek aldığım kişilerden biriydi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Eve döndüğünde oturur ve benimle konuşurdu, sonra yemeği hazırlar ve işe giderdi."

Oyuncunun annesi 39 yaşında ve oğlunun elde ettiği yıldızlığın ardındaki temel figür hâline geldi. Lamine, La Torreta kulübünde oynarken Sheila hayati bir karar aldı: Granollers'te kalmak, çok çalışmak ve hayatını oğlunun gelişimine ve ilerlemesine adamak.