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imago-sport-1080313948.jpgZUMA Press Wire

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Annesini suçlamayı reddetti: Yamal: Ben yaratıcı ve keyifli bir oyuncuyum, en iyi çocukluğu yaşamadım

FEATURES
La Liga
L. Yamal
Barcelona
İspanya
İspanya

Lamine Yamal, dünya futbolunun en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen Barcelona'nın kanat oyuncusu, üst düzeyde sahne almaya başladığı andan itibaren birçok engeli aşmayı başardı.

"Sport" gazetesinin bir haberinde belirtildiğine göre, Yamal'ın hikâyesi, Mataró şehrinde mütevazı bir mahalle olan Rocafonda'da başladı ve bu mahalle hâlâ hayatında büyük bir yer tutuyor. 

Nitekim her gol attığında Yamal, elleriyle "304" rakamını şekillendirerek köklerini hatırlatıyor; bu, büyüdüğü mahallenin posta koduydu. 

Lamine Yamal'ın çevresindeki dünyada herkesin tanıdığı bir isim var: Oyuncunun babası Mounir Nasraoui. Medyada en çok yer alan kişi olan Nasraoui, güçlü kişiliğiyle ve oğlunun hiçbir maçını kaçırmamaya gösterdiği özenle öne çıkıyor. 

Öte yandan, spot ışıklarından uzakta, Lamine'e destek olan ve onu ayakta tutan bir figür var: Annesi Sheila Ebana.

Sheila, Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinden geliyor. Henüz ergenlik çağındayken İspanya'ya göç etti ve Mounir Nasraoui ile ilişkisi sırasında, 11 yaşında Lamine'i dünyaya getirdi. İkili, Lamine yalnızca üç yaşındayken ayrıldı, ancak Sheila kendisinin ve oğlunun geleceği için Katalonya'da kalmaya karar verdi.

"304" adlı belgeselde çeşitli röportajlar ve dış seslerle açıklandığı gibi, annesi onun hayatındaki en önemli figürlerden biri. Lamine, 12 yaşındayken "La Masia" akademisinde yaşamaya başlamasına rağmen annesi ona koşulsuz destek verdi.

Lamine şunları söyledi: "Annem bir restoranda çalışıyordu ve sahip olduklarımız az olmasına rağmen, bayramlar ve özel günler geldiğinde çok mutlu oluyorduk. Bana bir PlayStation aldı. Ona ne versem, bana verdiklerinin karşılığı olmaz. Annem, küçükken örnek aldığım kişilerden biriydi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Eve döndüğünde oturur ve benimle konuşurdu, sonra yemeği hazırlar ve işe giderdi."

Oyuncunun annesi 39 yaşında ve oğlunun elde ettiği yıldızlığın ardındaki temel figür hâline geldi. Lamine, La Torreta kulübünde oynarken Sheila hayati bir karar aldı: Granollers'te kalmak, çok çalışmak ve hayatını oğlunun gelişimine ve ilerlemesine adamak.

  • Annesinin terbiyesi ve öğütleri

    Sheila şu anda oğlu Keine ile birlikte Maresme bölgesinde yaşıyor ve bu yazı sakin bir bölgede geçiriyor; oğlunu diğer çocuklarla birlikte yaz kampına götürüyor.

    Sheila mutlu bir hayat sürüyor ve aynı zamanda sosyal medyada bir yıldız hâline geldi; Instagram'da 200 bin kişi, TikTok'ta ise yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

    Lamine'in annesi, sosyal medyada video paylaşmayı âdet edinmiş durumda; özellikle de kendisini Lamine ve diğer oğluyla bir araya getiren videolar. Ayrıca uzun yıllar ağırlama sektöründe ve zorlu işlerde çalıştıktan sonra çalışmayı bıraktı.

    Oğlunun on sekizinci yaş gününü kutlamak için bir video paylaştı ve şöyle dedi: "Yıllar ne kadar geçerse geçsin ve ne kadar büyürsen büyü, kalbimde her zaman benim küçük çocuğum olarak kalacaksın. Doğum günün kutlu olsun oğlum, her zaman mutlu olmanı diliyorum. Seni çok seviyorum."

    Lamine de, kendisini üstlendiği tasalardan korumak için gösterdiği çabalara duyduğu takdirle annesine kalıcı bir minnettarlık mesajı iletti.

    Şunları söyledi: "Anneme her zaman ona çok minnettar olduğumu söylüyorum, çünkü yaşadığı şeyler ne kadar zor olsa da, hiçbir kötü şey görmememi sağladı. Belki dünyanın en iyi çocukluğunu yaşamadım ama o bana sadece güzel yönü görmemi ve hayattan keyif almamı sağladı. Onu suçlayacağım hiçbir şey yok."

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  • Lamine Yamal, Alberto MoleiroGetty Images

    Barcelona forması giymeyi bu kadar erken beklemiyordum

    DAZN ağının yapımcılığını üstlendiği "Decoded" adlı belgesel filminde İspanyol millî oyuncu, bu kadar erken bir yaşta A takıma yükselmeyi asla beklemediğini itiraf etti.

    Genç oyuncu şöyle konuştu: "Barcelona için oynayabileceğimi hayal edebiliyordum, ama asla bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Bu bir rüya, çünkü küçük yaştan beri Şampiyonlar Ligi maçları oynamayı hayal edersiniz."

    Yaşadığı bu hızlı yükseliş, bir gecede değişen bir kariyeri özümsemesini de zorunlu kıldı. Yine de, tüm bu başardıklarının üzerinde durup düşünmek için yeterli zamanı zar zor bulabildiğini vurguluyor.

    Ve ekledi: "Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki, üzerine tam anlamıyla düşünemiyorsunuz. Çok şükür, ciddi bir sakatlık yaşamadım, ama öyle anlar oluyor ki kendinize şöyle diyorsunuz: Ne güzel bir deneyim, çünkü bu herkesin arzu ettiği bir şey."

    Yamal, La Masia akademisine gelmeden önce futboldaki ilk adımlarını La Torreta kulübünde attı; burada, bugün hâlâ en belirgin özelliklerinden biri olan oyun tarzını geliştirmeye başladı.

    Oyun tarzını şu sözlerle tanımladı: "Ben yaratıcı ve keyifli bir oyuncuyum. Belki topa dokunmadan uzun dakikalar geçirebilirim, ama tek bir dakikada size bir futbol maçı izlemenin keyfini yaşatabilirim."

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