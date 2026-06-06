Bunun arka planında, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ortak ev sahibi ABD'yi 2-1 (1-1) mağlup ettiği Chicago'daki Soldier Field'daki çok sert çim zemin yatıyordu.
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"Annemle babam 50 ya da 60 yıl önce böyle yapardı": Lothar Matthäus, Dünya Kupası ev sahibi ABD'yi alaycı bir şekilde eleştiriyor
Matthäus'un RTL'deki maç sonrası yorumunda belirttiği gibi, galibiyet golünü atan Leroy Sané, birkaç dakika önce kısa bir sohbet sırasında zeminin sertliğinden şikayet etmişti. Matthäus, sorunu şöyle açıkladı: "Top daha yavaş, çim üzerinde iyi kaymıyor."
1990 Dünya Kupası şampiyonu, maçtan önce sahanın "bahçe hortumu" ile sulandığını bir türlü inanamadı. "Bunu 50 ya da 60 yıl önce annemler yapardı. Burada bugün hala öyle yapıyorlar," diye alay etti Matthäus. "Bu durum maçı yavaşlatıyor, paslar yavaşlıyor. Takım, bu Dünya Kupası'nda farklı zeminlere uyum sağlamak için buna hazırlıklı olmalı."
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"Çok uzundu": Kai Havertz'in Dünya Kupası ile ilgili bir endişesi var
Cumartesi akşamı (Almanya saatiyle), Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'in forveti Kai Havertz, Joshua Kimmich'in serbest vuruşundan gelen ortayı kafayla ağlara göndererek DFB takımını daha ikinci dakikada öne geçirdi.
Maç öncesinde ABD'nin Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun her birinin ayrıntılı olarak tanıtıldığı tören, Havertz'in hoşuna gitmemişti. 26 yaşındaki oyuncu RTL'ye "Dürüst olmak gerekirse, biraz fazla uzundu" diye şikayet etti. "Dünya Kupası maçlarında da böyle olacak mı bilmiyorum. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor."
Havertz ve arkadaşlarının maça hakim başladığı ilk yarıda, ABD ilk yarının ortasından itibaren daha fazla top hakimiyeti elde etti ve 37. dakikada Antonee Robinson'un attığı güzel golle skoru eşitledi. İkinci yarıda Almanya tekrar kontrolü ele geçirdi ve maçın 60. dakikasında Sane'nin golüyle skor 2-1 oldu.
DFB takımı, 2026 Dünya Kupası'na Houston'da başlıyor
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın takımının Dünya Kupası macerası, 14 Haziran'da Houston'da Curacao ile oynanacak açılış maçıyla başlayacak. İkinci grup maçı, 20 Haziran'da Kanada'nın Toronto kentinde Fildişi Sahili ile oynanacak; ardından 25 Haziran'da New York/New Jersey'de Ekvador ile oynanacak maçla grup aşaması sona erecek.
Finlandiya (4:0) ve ABD (2:1) ile oynanan iki hazırlık maçının aksine, Curacao karşısında Alman kalesinde Oliver Baumann değil, Manuel Neuer yer alacak. FC Bayern'in kalecisi, bilindiği üzere yaklaşan Dünya Kupası finalleri için milli takıma geri dönmüştü, ancak baldırındaki sakatlık nedeniyle şu ana kadar oynayamadı.
Nagelsmann, Pazartesi günü Winston-Salem'deki Dünya Kupası kampına taşındıktan sonra Neuer'in "takım antrenmanlarına katılacağını, planın bu olduğunu ve ardından Curacao maçında da oynayacağını" vurguladı.
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Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Pozisyon
Oyuncular
Kulüp
Forma numarası
Kaleci
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Kaleci
Manuel Neuer
FC Bayern Münih
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defans
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defans
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defans
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defans
Joshua Kimmich
FC Bayern Münih
6
Defans
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defans
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern Münih
5
Defans
David Raum
RB Leipzig
22
Defans
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defans
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defans
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defans
Jonathan Tah
FC Bayern Münih
4
Defans
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofansif
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Hücum
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Hücum
Leon Goretzka
FC Bayern Münih
8
Hücum
Kai Havertz
Arsenal
7
Hücum
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Hücum
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Hücum
Jamal Musiala
FC Bayern Münih
10
Hücum
Leroy Sané
Galatasaray İstanbul
19
Hücum
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Hücum
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Hücum
Nick Woltemade
Newcastle United
11