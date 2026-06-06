"Annemle babam 50 ya da 60 yıl önce böyle yapardı": Lothar Matthäus, Dünya Kupası ev sahibi ABD'yi alaycı bir şekilde eleştiriyor

Cumartesi akşamı (Almanya saatiyle), Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'in forveti Kai Havertz, Joshua Kimmich'in serbest vuruşundan gelen ortayı kafayla ağlara göndererek DFB takımını daha ikinci dakikada öne geçirdi.

Maç öncesinde ABD'nin Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun her birinin ayrıntılı olarak tanıtıldığı tören, Havertz'in hoşuna gitmemişti. 26 yaşındaki oyuncu RTL'ye "Dürüst olmak gerekirse, biraz fazla uzundu" diye şikayet etti. "Dünya Kupası maçlarında da böyle olacak mı bilmiyorum. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor."

Havertz ve arkadaşlarının maça hakim başladığı ilk yarıda, ABD ilk yarının ortasından itibaren daha fazla top hakimiyeti elde etti ve 37. dakikada Antonee Robinson'un attığı güzel golle skoru eşitledi. İkinci yarıda Almanya tekrar kontrolü ele geçirdi ve maçın 60. dakikasında Sane'nin golüyle skor 2-1 oldu.