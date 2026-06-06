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MatthäusGetty
Oliver Maywurm

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"Annemle babam 50 ya da 60 yıl önce böyle yapardı": Lothar Matthäus, Dünya Kupası ev sahibi ABD'yi alaycı bir şekilde eleştiriyor

Hazırlık Maçları
ABD - Almanya
ABD
Almanya
Dünya Kupası

Rekor sayıda milli forma giyen Lothar Matthäus, Cumartesi akşamı DFB takımının Dünya Kupası hazırlık maçı sonrasında ABD'deki genel koşulları esprili bir şekilde yorumladı.

Bunun arka planında, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ortak ev sahibi ABD'yi 2-1 (1-1) mağlup ettiği Chicago'daki Soldier Field'daki çok sert çim zemin yatıyordu.

  • Matthäus'un RTL'deki maç sonrası yorumunda belirttiği gibi, galibiyet golünü atan Leroy Sané, birkaç dakika önce kısa bir sohbet sırasında zeminin sertliğinden şikayet etmişti. Matthäus, sorunu şöyle açıkladı: "Top daha yavaş, çim üzerinde iyi kaymıyor."

    1990 Dünya Kupası şampiyonu, maçtan önce sahanın "bahçe hortumu" ile sulandığını bir türlü inanamadı. "Bunu 50 ya da 60 yıl önce annemler yapardı. Burada bugün hala öyle yapıyorlar," diye alay etti Matthäus. "Bu durum maçı yavaşlatıyor, paslar yavaşlıyor. Takım, bu Dünya Kupası'nda farklı zeminlere uyum sağlamak için buna hazırlıklı olmalı."

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  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    "Çok uzundu": Kai Havertz'in Dünya Kupası ile ilgili bir endişesi var

    Cumartesi akşamı (Almanya saatiyle), Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'in forveti Kai Havertz, Joshua Kimmich'in serbest vuruşundan gelen ortayı kafayla ağlara göndererek DFB takımını daha ikinci dakikada öne geçirdi.

    Maç öncesinde ABD'nin Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun her birinin ayrıntılı olarak tanıtıldığı tören, Havertz'in hoşuna gitmemişti. 26 yaşındaki oyuncu RTL'ye "Dürüst olmak gerekirse, biraz fazla uzundu" diye şikayet etti. "Dünya Kupası maçlarında da böyle olacak mı bilmiyorum. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor."

    Havertz ve arkadaşlarının maça hakim başladığı ilk yarıda, ABD ilk yarının ortasından itibaren daha fazla top hakimiyeti elde etti ve 37. dakikada Antonee Robinson'un attığı güzel golle skoru eşitledi. İkinci yarıda Almanya tekrar kontrolü ele geçirdi ve maçın 60. dakikasında Sane'nin golüyle skor 2-1 oldu.

  • DFB takımı, 2026 Dünya Kupası'na Houston'da başlıyor

    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın takımının Dünya Kupası macerası, 14 Haziran'da Houston'da Curacao ile oynanacak açılış maçıyla başlayacak. İkinci grup maçı, 20 Haziran'da Kanada'nın Toronto kentinde Fildişi Sahili ile oynanacak; ardından 25 Haziran'da New York/New Jersey'de Ekvador ile oynanacak maçla grup aşaması sona erecek.

    Finlandiya (4:0) ve ABD (2:1) ile oynanan iki hazırlık maçının aksine, Curacao karşısında Alman kalesinde Oliver Baumann değil, Manuel Neuer yer alacak. FC Bayern'in kalecisi, bilindiği üzere yaklaşan Dünya Kupası finalleri için milli takıma geri dönmüştü, ancak baldırındaki sakatlık nedeniyle şu ana kadar oynayamadı.

    Nagelsmann, Pazartesi günü Winston-Salem'deki Dünya Kupası kampına taşındıktan sonra Neuer'in "takım antrenmanlarına katılacağını, planın bu olduğunu ve ardından Curacao maçında da oynayacağını" vurguladı.

  • USMNT-Germany fightGetty

    Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu

    Pozisyon

    Oyuncular

    Kulüp

    Forma numarası

    Kaleci

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Kaleci

    Manuel Neuer

    FC Bayern Münih

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defans

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defans

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defans

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defans

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Münih

    6

    Defans

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defans

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern Münih

    5

    Defans

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defans

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defans

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defans

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defans

    Jonathan Tah

    FC Bayern Münih

    4

    Defans

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofansif

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Hücum

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Hücum

    Leon Goretzka

    FC Bayern Münih

    8

    Hücum

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Hücum

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Hücum

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Hücum

    Jamal Musiala

    FC Bayern Münih

    10

    Hücum

    Leroy Sané

    Galatasaray İstanbul

    19

    Hücum

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Hücum

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Hücum

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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