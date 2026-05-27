PSG taraftarları tutkulu bir hayran kitlesine sahip ve kulübün ultrasları bu yorumcuyu öncelikle eski bir Marsilya oyuncusu olarak görüyor. Premier Lig’deki önemli transferlerinden önce, bu Fransız takımında 166 maça çıkmıştı. Bu köklü rekabet, Münih’te sürekli bir düşmanlığa yol açtı; ultraslar canlı yayın sırasında ona hakaretler yağdırdı. Yayın ekibine gösterilen muamelenin keskin kontrastı, gerginliği daha da belirgin hale getirdi; çünkü seyirciler, eski PSG kanat oyuncusu David Ginola'yı sıcak bir şekilde alkışlarken, meslektaşına ise iğrenç hakaretler yağdırıyordu. Son düdük çaldıktan sonra da durmak bilmeyen hakaretler devam etti ve bu da onun çekilme kararını almasına neden oldu.

Nasri, L’Equipe’e verdiği demeçte haberleri doğrulayarak şöyle dedi: “Evet, doğru. Ancak eski bir Marsilya oyuncusu olarak Parisli taraftarlar tarafından hakaret edilmek oyunun bir parçası… Her ne kadar finalde yer almayı kutlamak gibi yapacak başka işleri olduğunu düşünsem de (gülümser).”

Nasri sözlerine şöyle devam etti: "Beni rahatsız eden şey, anneme hakaret etmeleriydi... Final için Budapeşte'ye gitmememin sebebi bu değil.

"Stadyumda hakarete uğramam ilk kez olmuyor ve kesinlikle son da olmayacak. Eğer bunu kafama takarsam, televizyon programlarına çıkmayı ve maçlara gitmeyi bırakırım," diye yanıtladı. "PSG-Arsenal maçı var, panelde benim gibi tarafsız birinin yerine, Arsenal'in koyu bir taraftarı olan Robert Pires ve PSG'nin koyu bir taraftarı olan David Ginola'nın olması daha iyi. Arsenal benim eski kulübüm de, ama taraftarlarıyla olağanüstü bir ilişkim yok."