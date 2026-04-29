"Annem bile beni aradı": Profesyonel futbolcunun Instagram hesabı hacklendi ve şantaja uğradı

"Annem bile beni aradı ve artık döviz ticareti yaptığımı sandı," diyor forvet, bu tuhaf durumu anlatırken. Ancak acı gerçek hemen ortaya çıktı: "Ama ben bir dolandırıcılığın kurbanıydım."

Hacker işini iyi yapmış ve futbolcuyu tamamen dışarıda bırakmıştı. Bir süreliğine Assibey-Mensah, kendi profilinin manipüle edilmesini sadece izleyici olarak izleyebildi.

"Ancak daha sonra tekrar giriş yapabildim - ama o zamana kadar hesabım kısıtlanmıştı," diye devam ediyor. Şüpheli içeriklerin bu kadar çabuk sahte olduğu ortaya çıkmasını, dikkatine ve ağına borçlu olduğunu söylüyor. "Birçok kişi beni aradı ve mesaj attı. Ama ben böyle işler yapmıyorum," diye açıkça belirtiyor.