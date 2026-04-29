Turingiya'nın köklü kulübü Rot-Weiß Erfurt'tan Raphael Assibey-Mensah, kişisel Instagram hesabının alçakça bir siber saldırıya uğradığını kamuoyuna açıkladı.
"Annem bile beni aradı": Profesyonel futbolcunun Instagram hesabı hacklendi ve şantaja uğradı
Her şey, takipçileri arasında büyük şaşkınlık yaratan bir paylaşımla başladı. Leipzig doğumlu bu kişi, kripto para ticareti sayesinde elde ettiği muazzam bir kazancı gururla sergilemiş gibi görünüyordu.
Bu başarı haberi, Sparkassen hesabındaki bir işlem ekran görüntüsüyle desteklenmişti. Ancak görünüş aldatıcıydı.
Hayranlar forvetlerinin ani zenginliğini merak ederken, Assibey-Mensah çoktan dijital kimliğinin kontrolünü kaybetmişti. Profesyonel futbolcu, olayın ciddiyetini ancak çevresindeki kişiler tepki gösterince fark etti.
Hack kurbanı: "Annem bile beni aradı"
"Annem bile beni aradı ve artık döviz ticareti yaptığımı sandı," diyor forvet, bu tuhaf durumu anlatırken. Ancak acı gerçek hemen ortaya çıktı: "Ama ben bir dolandırıcılığın kurbanıydım."
Hacker işini iyi yapmış ve futbolcuyu tamamen dışarıda bırakmıştı. Bir süreliğine Assibey-Mensah, kendi profilinin manipüle edilmesini sadece izleyici olarak izleyebildi.
"Ancak daha sonra tekrar giriş yapabildim - ama o zamana kadar hesabım kısıtlanmıştı," diye devam ediyor. Şüpheli içeriklerin bu kadar çabuk sahte olduğu ortaya çıkmasını, dikkatine ve ağına borçlu olduğunu söylüyor. "Birçok kişi beni aradı ve mesaj attı. Ama ben böyle işler yapmıyorum," diye açıkça belirtiyor.
Assibey-Mensah, failin telefon numarasını buldu
Özellikle dikkat çekici olan nokta: Hesabın ele geçirilmesiyle olaylar henüz sona ermemişti. Arka plandaki kişiler, RWE oyuncusunun içinde bulunduğu zor durumdan yararlanmaya çalışmış ve doğrudan şantaja başvurmuşlardı. Ancak burada suçlular, futbolcunun kararlılığını hafife almışlardı.
Çoklu kimlik doğrulama sayesinde Assibey-Mensah sonunda dijital egemenliğini geri kazanmayı başardı. Bu sırada eline önemli bir ayrıntı geçti: şüpheli failin telefon numarası. Hesabın geri yüklenmesi sırasında kaydedilmiş olan numarayı aradı. Hacker utanmadan ödeme talep etti, ancak profesyonel futbolcudan reddedildi.
"Artık bunun arkasında kimin olduğunu biliyorum. Verilen numaradan bu kişiyle iletişime geçtim - benden para istedi," diye karşı tarafla kurduğu doğrudan iletişimi anlattı. "Hesabı geri alırken numarayı gördüğümde aradım. Para istiyordu ama ben hemen reddettim. Daha sonra tekrar para isteyip istemediğini sordum ve ona güldüm," dedi Assibey-Mensah.