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'Annem aşık oldu!' - Kylian Mbappe, Jurgen Klopp ile yaptığı gizli görüşmenin ardından Liverpool'a transfer olmaya ne kadar yaklaştığını açıkladı
Gökyüzünde gizli görüşmeler
Mbappe, 2017'de Liverpool'a katılmaya ne kadar yaklaştığını anlattı. Fransız forvet, o dönemde Monaco'da parlayan ve imzası için Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ciddi şekilde ilgisini çeken, çok aranan bir genç yetenekti.
Müzakere sürecinde Merseyside, ailesi için kısa sürede öne çıkan bir destinasyon oldu. Eski Liverpool menajeri Jurgen Klopp, genç hücum oyuncusuna sportif projesini anlatmak için lüks, beş odalı özel bir jette son derece gizli bir görüşme bile ayarladı.
Premier League kulübü bu flaş transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber etse de, bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi. Mbappe sonunda PSG'ye ses getiren bir transfer yaptı ve Liverpool yönetiminin aklında "ya olsaydı" sorusunu bıraktı.
- AFP
Bir annenin Anfield takıntısı
Premier League'e transfer için en güçlü baskı aslında Mbappe'nin annesinden geldi. Müzakerelerin kritik ilk adımları için Merseyside'a gitti; şehri gezdi ve meşhur Anfield atmosferini içine çekmek için tek başına maçlara katıldı.
Mbappe, The Athletic'in aktardığına göre, "Stadyuma gitti, insanlarla tanıştı" dedi. "Şöyleydi: 'Harika bir kulüp, herkes çok nazik, aile kulübü, büyük bir kulüp.' Anfield'a gitti ve oraya aşık oldu.
"Sürekli konuşuyorduk. 'Ne düşünüyorsun anne?' diye soruyordum. O da, 'Bana göre Liverpool'a gitmelisin' diyordu. Ben de, 'Tamam, tamam, tamam!' dedim çünkü Jurgen Klopp müthiş bir teknik direktördü. Onunla tanıştım ve aramızda harika bir ilişki vardı. Ona büyük saygı duyuyordum."
Klopp'un özel jet sunumu
Klopp da daha önce, Liverpool'un o gizli görüşmeler sırasında ne kadar detaylı ve maliyetli yollara başvurduğunu anlatmıştı. Mbappe de havada yapılan o tuhaf sunumu gülümseyerek hatırladı.
Mbappe, "Hatırlıyorum, uçaktaydık ve o projesini anlatırken havada dönüp duruyorduk" itirafında bulundu. "Ona, 'Beni ikna etmene gerek yok. Sen Jurgen Klopp'sun, burası Liverpool, büyük bir kulüp, dolayısıyla tabii ki buradaysam bir miktar ilgim var. Ama benim de başka şeylerim, iyi olan başka projelerim var' dedim.
"Ona, 'Nasıl bir karar verirsem vereyim, bu iyi bir karar olacak çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarını konuşuyoruz' dedim. Komik bir hikâye. Ama sonunda PSG'ye gitme kararı aldım çünkü benim için, Paris'te doğup büyümüş biri olarak, kendi memleketimde yıldız olabileceğimi göstermekten daha güzel bir duygu yoktu."
- (C)Getty Images
Paris'ten Madrid zaferine
Liverpool'un girişimlerini geri çeviren Mbappe, ilk etapta PSG'ye kiralık olarak katıldı. Bu transfer daha sonra dudak uçuklatan 180 milyon € karşılığında kalıcı hale getirildi ve Fransız başkentinde kupalarla dolu, baskın bir dönemin önü açıldı.
Dinamik hücum oyuncusu, uluslararası arenada da mirasını perçinledi ve 2018'de henüz genç yaşta Dünya Kupası'nı kazanarak adını tarihe yazdırdı. Ülkesi adına 2026 edisyonunda da parlamayı sürdürdü; Fransa, yarı finalde turnuvayı şampiyon tamamlayan İspanya'ya elenmeden önce, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olarak Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi geride bıraktı.
Artık daha yaşlı ve küresel bir ikon olarak kendini kabul ettiren Mbappe, sonunda yeni bir sayfa açmak için ülkesinden ayrıldı. Uzun süredir beklenen Real Madrid transferini 2024'te tamamladı.
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