'Annem aşık oldu!' - Kylian Mbappe, Jurgen Klopp ile yaptığı gizli görüşmenin ardından Liverpool'a transfer olmaya ne kadar yaklaştığını açıkladı

Mbappe, 2017'de Liverpool'a katılmaya ne kadar yaklaştığını anlattı. Fransız forvet, o dönemde Monaco'da parlayan ve imzası için Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ciddi şekilde ilgisini çeken, çok aranan bir genç yetenekti.

Müzakere sürecinde Merseyside, ailesi için kısa sürede öne çıkan bir destinasyon oldu. Eski Liverpool menajeri Jurgen Klopp, genç hücum oyuncusuna sportif projesini anlatmak için lüks, beş odalı özel bir jette son derece gizli bir görüşme bile ayarladı.

Premier League kulübü bu flaş transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber etse de, bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi. Mbappe sonunda PSG'ye ses getiren bir transfer yaptı ve Liverpool yönetiminin aklında "ya olsaydı" sorusunu bıraktı.