"Annem ağlıyordu" - Harry Maguire, İngiltere milli takımına geri çağrılmasını ve Manchester United'ın savunma oyuncusunun milli kariyerinin sona erdiğinden nasıl korktuğunu anlatıyor

Manchester United oyuncusu, bu kadar uzun süre ilk 11'in değişmez bir parçası olmasının, kadro dışında kaldığı süreyi kabullenmesini daha da zorlaştırdığını itiraf etti. Sonunda çağrı geldiğinde, bu an ailesi, özellikle de kariyeri boyunca yoğun bir inceleme altında kaldığı süre boyunca ona destek olan annesi için çok önemli bir an oldu.

"Bu harika. Özlediğim bir şeydi," dedi Maguire. "Altı ya da yedi yıldır düzenli olarak forma giyiyorsanız ve kadroya seçilmediğinizde, bu zor bir durum. Teknik direktörle konuştum ve bana kadroda olduğumu söyledi. Ailemi aradım. Annem tatildeydi ve ağlıyordu. Kariyerimde artık kendimden çok daha önemli bir konumdayım. 33 yaşındayım. Dünya Kupası'nda bir dakika oynarsam da her maçta oynarsam da, bu ülkenin başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım."