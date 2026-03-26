"Annem ağlıyordu" - Harry Maguire, İngiltere milli takımına geri çağrılmasını ve Manchester United'ın savunma oyuncusunun milli kariyerinin sona erdiğinden nasıl korktuğunu anlatıyor
Beklenmedik bir dönüş
Deneyimli stoper, Eylül 2024’teki İrlanda Cumhuriyeti maçından bu yana milli takımda forma giyemediği zorlu bir dönem hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 2017’deki ilk milli maçından bu yana kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri olmasına rağmen, 33 yaşındaki oyuncu Thomas Tuchel’in kusursuz Dünya Kupası eleme kampanyası sırasında kadro dışında kaldı. Maguire'nin uluslararası sahneden uzak kalması, fiziksel sorunlar ve kulüp seviyesinde düzenli olarak forma giyememesiyle aynı zamana denk geldi. Ancak, azmi karşılığını verdi ve Mart ve Nisan ayındaki maçlar için milli takıma çağrıldı. Bu durum, 2026 Dünya Kupası'nda oynayabileceğine dair umudu yeniden canlandırdı.
Habere gelen samimi tepkiler
Manchester United oyuncusu, bu kadar uzun süre ilk 11'in değişmez bir parçası olmasının, kadro dışında kaldığı süreyi kabullenmesini daha da zorlaştırdığını itiraf etti. Sonunda çağrı geldiğinde, bu an ailesi, özellikle de kariyeri boyunca yoğun bir inceleme altında kaldığı süre boyunca ona destek olan annesi için çok önemli bir an oldu.
"Bu harika. Özlediğim bir şeydi," dedi Maguire. "Altı ya da yedi yıldır düzenli olarak forma giyiyorsanız ve kadroya seçilmediğinizde, bu zor bir durum. Teknik direktörle konuştum ve bana kadroda olduğumu söyledi. Ailemi aradım. Annem tatildeydi ve ağlıyordu. Kariyerimde artık kendimden çok daha önemli bir konumdayım. 33 yaşındayım. Dünya Kupası'nda bir dakika oynarsam da her maçta oynarsam da, bu ülkenin başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım."
"Sanırım geri dönmezdim"
Eski Leicester City oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Euro 2024'ü kaçırmış ve ardından Tuchel'in İngiltere'yi Dünya Kupası elemelerinde sekiz maçı da gol yemeden kazanmasına uzaktan tanık olmuştu. Milli takımdaki günlerinin sona erdiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, savunma oyuncusu şöyle itiraf etti: "Böyle bir an vardı. Muhtemelen geçen sezonun sonunda, yaz kampına seçilmediğim zamandı.
"Kadroda olman gerektiğini hissettiğin zamanlar olur ve bu muhtemelen biraz daha acı verir. Ancak son üç kampta formda değildim, Manchester United'da her maça çıkmıyordum - bu kampa katılmasaydım, geri dönebileceğimi sanmıyorum."
Maguire, Manchester United'da kalacağından emin
Uluslararası sahneden uzak duran Maguire’ın Manchester United’daki geleceği, mevcut sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Kulübe sadık bir oyuncu olmaya devam etse de, kalma kararının duygusallıktan ziyade spor alanındaki katkısına dayandırılması gerektiği konusunda kararlı.
Sözleşmesi hakkında konuşan Maguire, "Kulüp ve benim için en iyisi olan konuda bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Bu anlaşmanın ne olacağı konusunda, önümüzdeki birkaç hafta içinde öğreneceksiniz. Ama evet, kalmam ya da gitmem konusunda, bu konunun er ya da geç çözüleceğini düşünüyorum. Bu kulübü seviyorum. Ancak duygusal nedenlerle kalmak istemiyorum. Önemli bir rolüm olduğunu hissetmek istiyorum."