Kuzey Afrikalıların Brezilya ile oynayacağı ilk grup maçı öncesinde, eski Alman milli futbolcu MagentaTV'de yorumcu olarak şunları söyledi: "O muhteşem bir oyuncu, bir bek olarak çok hücumcu bir oyun stiline sahip. Hatta serbest vuruşları da atabiliyor, ki bu onun şut tekniğine bakıldığında bana mantıklı gelmiyor. Ama topu duvarın üzerinden geçip kaleye sokuyor, bu gerçekten inanılmaz."
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"Anlayamıyorum": Mats Hummels'in PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi hakkındaki şaşırtıcı yorumu
Hummels'in bu yorumu boşuna değil. 2019/20 sezonunda ikisi de BVB'de forma giyiyordu, yani birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Hakimi o dönemde Real Madrid'den Borussia Dortmund'a bir yıllığına kiralanmıştı.
Ancak Faslı oyuncu, BVB formasıyla gösterdiği güçlü performanslara rağmen Real Madrid'de şansını bulamadı. 27 yaşındaki oyuncu, Inter Milan'dan geçerek 2021'de PSG'ye transfer oldu. Burada yıllar içinde kendini sürekli geliştiren Hakimi, bugün dünyanın en iyi beklerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Hummels, Hakimi'ye övgü yağdırıyor: "Kesin bir silah"
"En büyük özelliği inanılmaz hızıdır. O, şimdiye kadar gördüğüm en hızlı oyunculardan biri. Bu, tam anlamıyla bir silah," diyerek Hummels, eski takım arkadaşının olağanüstü niteliklerinden övgüyle bahsetti. Bu durum istatistiklerine de yansıyor. Geçtiğimiz sezonda Hakimi, PSG formasıyla üç gol attı ve dokuz asist yaptı.
Hafif favori olan Brezilya'ya karşı Fas ve Hakimi, sonunda 1-1 (1-1) berabere kaldı. Özellikle ilk yarıda, Afrika şampiyonu güçlü bir performans sergiledi ve bazı durumlarda en iyi fırsatları kaçırdı.
C Grubu'nda Fas, Selecao'nun yanı sıra İskoçya ve Haiti ile de karşılaşacak. Bu iki takımın daha önce oynadığı maçta İskoçya, 1-0'lık skorla galip gelmişti.