"Anlayamıyorum": Mats Hummels'in PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi hakkındaki şaşırtıcı yorumu

Hummels'in bu yorumu boşuna değil. 2019/20 sezonunda ikisi de BVB'de forma giyiyordu, yani birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Hakimi o dönemde Real Madrid'den Borussia Dortmund'a bir yıllığına kiralanmıştı.

Ancak Faslı oyuncu, BVB formasıyla gösterdiği güçlü performanslara rağmen Real Madrid'de şansını bulamadı. 27 yaşındaki oyuncu, Inter Milan'dan geçerek 2021'de PSG'ye transfer oldu. Burada yıllar içinde kendini sürekli geliştiren Hakimi, bugün dünyanın en iyi beklerinden biri olarak kabul ediliyor.