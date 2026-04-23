AFP
Çeviri:
"Anlatabileceğimden çok daha fazla acıtıyor" - Lamine Yamal, sezonu sonlandıran sakatlığın ardından Barcelona taraftarlarına duygusal bir mesaj gönderdi
Genç süperstar için büyük bir yıkım
Yamal’ın sezonunun resmen sona erdiği haberi futbol dünyasını sarsmıştır. Barcelona, Perşembe günü yaptığı açıklamada, genç forvetin Celta Vigo karşısında penaltıdan galibiyet golünü attıktan kısa bir süre sonra sol diz arkasındaki kasında ciddi bir sakatlık geçirdiğini doğruladı.
Sosyal medyadan taraftarlara doğrudan seslenen Yamal, hayal kırıklığını gizlemedi. La Masia mezunu oyuncu bu yıl muhteşem bir formda idi ve şampiyonluk mücadelesi sürerken gelen bu talihsizlik, iyileşme sürecine başlayan genç oyuncuyu duygusal olarak derinden etkiledi.
Yamal, Instagram'da samimi bir paylaşımda bulundu
Yamal, sakatlığıyla ilgili sessizliğini bozarak resmi Instagram hesabında dokunaklı bir açıklama paylaştı. Açıklamasına şöyle başladı: "Bu sakatlık, sahada olmayı en çok istediğim anda beni sahadan uzak tutuyor ve bu acıyı kelimelerle anlatamam. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edememek, takımın bana ihtiyacı olduğunda yardımcı olamamak çok acı verici. Ama onlara güveniyorum ve her maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını biliyorum."
Saha kenarından Barcelona'ya destek vermek
Barcelona şu anda üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu garantilemek için mücadele ederken, Yamal’ın yokluğu sahada büyük bir eksiklik yaratacak. Ancak İspanyol oyuncu, tribünlerden sesini duyurmayı planlıyor. Taraftarlara yönelik mesajında, “Orada olacağım; dışarıdan da olsa, onlardan biriymişçesine destek olacak, cesaret verecek ve onları teşvik edeceğim” diye ekledi.
Yamal'ın sakatlığı, Flick'in hücum seçeneklerinde, özellikle de ikinci sıradaki Real Madrid ile oynanacak Clasico maçında önemli bir boşluk yaratıyor. Kulüp, en yaratıcı oyuncusu olmadan ivmesini korumak zorunda kalırken, Yamal da İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kampanyasına tam olarak hazır olmak için zamanla yarışıyor.
- AFP
Daha yüksek getiri hedeflemek
Durumun ciddiyetine rağmen Yamal, açıklamasını kararlı ve iyimser bir bakış açısıyla sonlandırdı. Şimdiden 2026-27 sezonuna ve Camp Nou sahasına geri dönüşüne odaklanmış durumda. "Bu bir son değil; sadece bir ara. Her zamankinden daha güçlü ve daha motive olarak geri döneceğim ve gelecek sezon daha iyi olacak. Mesajlarınız için teşekkürler ve Visca el Barca" diye söz verdi.
İyileşme süreci uzun olacak ve 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağına dair soru işaretleri hala devam ediyor, ancak Yamal'ın şu anki odak noktası rehabilitasyonuna başlamak olacak. Şimdilik, Barcelona taraftarları, bu "ara"nın gerçekten de dünyanın en heyecan verici genç yeteneğinin muzaffer bir dönüşüne yol açmasını umarak, takımlarının sembolünün sahalara geri dönmesini beklemek zorunda.