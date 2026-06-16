kicker dergisi, iki taraf arasında verimli bir görüşme yapıldığını ve geniş kapsamlı bir uzlaşmaya varıldığını bildiriyor.
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Anlaşmazlıkların ardından sözleşme pazarlıkları sona erdi! FC Bayern, görünüşe göre kulüp içinden önemli bir transferi tamamladı
Son aylarda yeni bir sözleşme için yürütülen pazarlıklarda mali beklentiler oldukça uzak olduğundan, Almanya’nın rekor şampiyonu ile Avusturya’nın Yılın Futbolcusu arasındaki işbirliğinin devamı son zamanlarda ciddi bir soru işareti haline gelmişti.
Ancak kicker dergisine göre, iki taraf artık birbirine önemli ölçüde yaklaşmış durumda – Münihli yetkililer, “kulüp için ekonomik açıdan makul şartlar” olarak nitelendiriyor.
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Uli Hoeneß, Laimer’e sert çıktı: “O, Maradona değil işte”
Laimer ile Bayern arasındaki görüşmeler sekiz aydır sürüyor; 29 yaşındaki oyuncunun maaş beklentileri nedeniyle görüşmeler bir ara askıya bile alınmıştı.
kicker dergisinin yazdığına göre, o dönemde çift kupa şampiyonu kulüp, “şüpheye düşülmesi halinde” Laimer’i “elinden çıkarmaya” da hazırdı. Avusturyalı oyuncunun yıllık 15 milyon Euro civarında bir maaş talep ettiği söyleniyor. Daha sonra oyuncunun kendisi tarafından uydurma olarak nitelendirilen bu rakamlar kamuoyuna sızdığında, Onursal Başkan Uli Hoeneß, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanacak yarı final rövanş maçı öncesinde kamuoyu önünde sert bir şekilde tepki gösterdi.
"Maaşı ve talepleri hakkında iddia edilen haberleri okuduğunuzda, bunu doğru bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi Hoeneß o zamanlar DAZN’de: "Şu anda kazandığı parayı Avrupa’da çok az sayıda kulüp sunabilir. Max (Eberl, editör notu) ve Christoph (Freund, editör notu)’un ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri miktar olmamıştır."
- AFP
Uli Hoeneß’in FC Bayern’deki Laimer meselesine bizzat müdahale ettiği iddia ediliyor
Laimer, 2023 yılında RB Leipzig’den bedelsiz olarak Münih’e gelmişti. Orada orta sahanın alternatif oyuncusu olarak düşünülmüştü, ancak bu arada sağ bek pozisyonunda ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdı; gerektiğinde sol tarafta da görev alabiliyor. Gösterdiği çaba ve koşu gücüyle Bayern teknik direktörü Vincent Kompany için her zaman vazgeçilmez bir isim oldu.
Yine de Hoeneß için durum netti: “Bu, temel politikamızla ilgisi yok; onun sportif ve ekonomik değerine dair gerçekçi bir değerlendirme. Değeri yüksek – ama Harry Kane değil.” Laimer ise Nisan başında vurguladığı gibi, müzakerelerde “değerinin takdir edilmesi”ni önemsemişti.
Sport1’e göre, Mayıs sonunda Hoeneß sözleşme pazarlıklarına bizzat müdahil olmuş – ve görünüşe göre başarılı olmuş. Laimer’in danışmanlarıyla yapılan görüşmelerde, kulüp patronu, Avusturyalı oyuncunun ekibine yeni bir sözleşme konusunda rekor şampiyonun net mali sınırlarını göstermiş. Böylece, Münih’te kendini iyi hissettiğini ve kalmak istediğini defalarca vurgulayan Laimer, yalnızca makul bir maaş artışı alacak.
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Laimer’in Bayern’e yönelik Dünya Kupası şakası: “O zaman daha da pahalıya mal olacak”
Laimer, çifte şampiyonluk kutlamaları sırasında bile uzlaşmacı bir tavır sergilemiş ve bu da sözleşme pazarlığında bir anlaşmaya varılabileceğini ima etmişti. “Uli ile ben her zaman aynı frekansta olduk. Bu zaten bir sorun değil,” diyen Laimer, bugün Hoeneß ile rakamlar hakkında konuşup konuşmayacağı sorusuna, alaycı bir ifadeyle yanıt verdi. Laimer, durumun “oldukça rahat” olduğunu neredeyse soğukkanlı bir şekilde vurguladı. “Bunu daha önce de defalarca söyledim. Burada kendimi gerçekten çok rahat hissediyorum. Takımda olmak keyifli ve şimdi nasıl devam edeceğini göreceğiz.”
Görünüşe göre Laimer, Dünya Kupası’ndan sonra da Bayern’de kalacak. Bu konuda rekor şampiyonuna küçük bir esprili uyarıda da bulunmuştu: “Belki Avusturya dünya şampiyonu olur – o zaman işler daha da pahalıya mal olur.”