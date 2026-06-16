Anlaşmazlıkların ardından sözleşme pazarlıkları sona erdi! FC Bayern, görünüşe göre kulüp içinden önemli bir transferi tamamladı

Laimer ile Bayern arasındaki görüşmeler sekiz aydır sürüyor; 29 yaşındaki oyuncunun maaş beklentileri nedeniyle görüşmeler bir ara askıya bile alınmıştı.

kicker dergisinin yazdığına göre, o dönemde çift kupa şampiyonu kulüp, “şüpheye düşülmesi halinde” Laimer’i “elinden çıkarmaya” da hazırdı. Avusturyalı oyuncunun yıllık 15 milyon Euro civarında bir maaş talep ettiği söyleniyor. Daha sonra oyuncunun kendisi tarafından uydurma olarak nitelendirilen bu rakamlar kamuoyuna sızdığında, Onursal Başkan Uli Hoeneß, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanacak yarı final rövanş maçı öncesinde kamuoyu önünde sert bir şekilde tepki gösterdi.

"Maaşı ve talepleri hakkında iddia edilen haberleri okuduğunuzda, bunu doğru bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi Hoeneß o zamanlar DAZN’de: "Şu anda kazandığı parayı Avrupa’da çok az sayıda kulüp sunabilir. Max (Eberl, editör notu) ve Christoph (Freund, editör notu)’un ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri miktar olmamıştır."