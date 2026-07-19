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Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Anlaşmazlıklar ve gerginlik… Altılı maç gecesi, Mbappé ile Bellingham arasındaki kötü ilişkiyi ortaya çıkardı

Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere
Dünya Kupası
K. Mbappe
J. Bellingham
Fransa
İngiltere

İngiltere milli takımı, Fransa milli takımını 6-4'lük heyecan verici bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda bronz madalyayı kazandı.

Maçta, Real Madrid'de takım arkadaşı olan Jude Bellingham ve Kylian Mbappé, sahada rakip olarak karşı karşıya geldi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, geçen sezon boyunca Mbappé ile Bellingham arasında gergin bir atmosfer olduğu yönünde söylentilerin yayıldığını belirtti.

Şimdi ise Dünya Kupası maçının ardından, ikisi arasındaki ilişkinin kötü olduğuna dair söylentiler daha da arttı; bunun nedeni, maçın ardından birbirlerine selam verdiklerini gösteren herhangi bir fotoğraf veya görüntünün olmamasıdır.

Gazete, “Maç başlamadan önce, her iki takımın oyuncuları birbirleriyle tokalaşırken bu iki oyuncu da el sıkıştı; hatta o anda Mbappé, Jude Bellingham’a göz kırptı” diye yazdı.

Maçın bitiminden sonra Fransız yıldız saha kenarına yönelirken, Bellingham ise Fransız milli takım oyuncularıyla tokalaşmaya özen gösterdi; bunların arasında Real Madrid’de yeni takım arkadaşı olacak İbrahima Konaté de vardı. 

Bellingham ile Mbappé arasındaki selamlaşma ise hiçbir karede görünmedi; belki de hiç gerçekleşmedi.

  • mbappe bellingham(C)Getty Images

    Mbappé ile Bellingham arasındaki anlaşmazlığın kaynağı

    Dünya Kupası'nda yaşananlar yeniden gündeme geldi: Geçen sezon Santiago Bernabéu Stadyumu'nda çekilen bir videoda, Bellingham'ın Mbappé'nin yanından geçtiği görülüyordu. Mbappé, İngiliz oyuncunun kendisini selamlamak için duracağını sanmıştı, ancak Bellingham onu görmezden gelip yoluna devam etti; bu da Mbappé'yi utancını gizleyip doğal davranmaya zorladı.

    Sezon boyunca Mbappé, Chabi Alonso’ya destek vermedikleri için Real Madrid soyunma odasındaki bazı takım arkadaşlarını eleştirmekte tereddüt etmedi ve Bellingham da İspanyol teknik direktöre destek vermeyen oyuncular arasındaydı. 

    İşte aralarındaki anlaşmazlığın kaynağı da bu olabilir; son gelişmelerin de gösterdiği gibi, bu anlaşmazlık hâlâ devam ediyor gibi görünüyor.

    Şimdi ise teknik direktör José Mourinho’nun, Real Madrid soyunma odasındaki “ego” çatışmalarını sona erdirip, takımda uyumu yeniden tesis etmesi gerekecek.

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