Anlaşmazlıklar ve gerginlik… Altılı maç gecesi, Mbappé ile Bellingham arasındaki kötü ilişkiyi ortaya çıkardı

İngiltere milli takımı, Fransa milli takımını 6-4'lük heyecan verici bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda bronz madalyayı kazandı.

Maçta, Real Madrid'de takım arkadaşı olan Jude Bellingham ve Kylian Mbappé, sahada rakip olarak karşı karşıya geldi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, geçen sezon boyunca Mbappé ile Bellingham arasında gergin bir atmosfer olduğu yönünde söylentilerin yayıldığını belirtti.

Şimdi ise Dünya Kupası maçının ardından, ikisi arasındaki ilişkinin kötü olduğuna dair söylentiler daha da arttı; bunun nedeni, maçın ardından birbirlerine selam verdiklerini gösteren herhangi bir fotoğraf veya görüntünün olmamasıdır.

Gazete, “Maç başlamadan önce, her iki takımın oyuncuları birbirleriyle tokalaşırken bu iki oyuncu da el sıkıştı; hatta o anda Mbappé, Jude Bellingham’a göz kırptı” diye yazdı.

Maçın bitiminden sonra Fransız yıldız saha kenarına yönelirken, Bellingham ise Fransız milli takım oyuncularıyla tokalaşmaya özen gösterdi; bunların arasında Real Madrid’de yeni takım arkadaşı olacak İbrahima Konaté de vardı.

Bellingham ile Mbappé arasındaki selamlaşma ise hiçbir karede görünmedi; belki de hiç gerçekleşmedi.