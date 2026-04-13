Anlaşmazlıklar giderek artıyor! Max Eberl'in FC Bayern Münih'teki geleceği görünüşe göre tamamen belirsiz

1 Temmuz'dan itibaren, spor direktörü Max Eberl, spor müdürü Christoph Freund ve CEO Jan-Christian Dreesen'in sözleşmelerinin son yılına girmesiyle birlikte, bu isimlerin geleceği hakkında somut görüşmeler yapılacak. Kicker dergisine göre, Freund'un görevine devam etmesi prensipte düşünülüyor. Kulüp, gelecekte Campus şefi Jochen Sauer ve genç yetenekler bölümünün yeni başkanı Michael Wiesinger ile birlikte NLZ'nin idaresinden sorumlu olacak Avusturyalı yöneticinin çalışmalarından memnun.

Ancak Freund'un orta ve uzun vadede Eberl'in yanında çalışmaya devam edip etmeyeceği belirsiz. İkisi arasındaki ilişkinin gergin olduğu, anlaşmazlıkların giderek arttığı belirtiliyor. İkisinin Hoeneß ve Rummenigge gibi uyumlu bir ikili oluşturması yönündeki istek, şu ana kadar gerçekleşmedi. Bunun yerine, kicker dergisi bir "zorunlu evlilik"ten bahsediyor. Perde arkasında ortalık kaynarken, takımın bundan etkilenmemesi gerekiyor. Öncelikle tüm konsantrasyon, Şampiyonlar Ligi'ndeki (Real Madrid ile çeyrek final rövanş maçı) ve DFB Kupası'ndaki (Bayer Leverkusen ile yarı final) yaklaşan maçlara odaklanmış durumda.

İki kamp oluşmuş. Bir tarafta Eberl ve yakın zamanda sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldığı söylenen scouting direktörü Nils Schmadtke; diğer tarafta ise RB Salzburg'da zaten sıkı bir işbirliği içinde olan Freund ve uzun süredir birlikte çalıştığı Sauer bulunuyor. Anlaşmazlığın nedeni: Eberl, Freund'dan altı ay sonra Bayern'e katıldıktan sonra, danışman Marc Kosicke ile yakın olduğu söylenen güvendiği kişileri yavaş yavaş göreve getirdi. Bunlar arasında Markus Weinzierl (NLZ spor direktörü, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor), Andre Hechelmann (baş scout, şu anda Mönchengladbach'ta), Christoph Kresse (scout) ve tabii ki Schmadtke yer alıyor.