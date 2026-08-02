Anlaşmazlık ve sözleşme ihlali: FIFA, Diomande transferini tehdit ediyor

Leipzig'in yıldızı Fildişi Sahilili Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferinin son rötuşları, oyuncunun menajerleri arasındaki bir anlaşmazlık nedeniyle gecikiyor.

AS gazetesi, Roc Nation ajansının şu anda Diomande'nin işlerini yürüttüğünü, ancak Maxidel ajansının, Real Madrid'in transferi tamamlamak için Roc Nation ile görüşmesi sebebiyle sözleşmenin ihlal edildiği iddiasıyla FIFA nezdinde dava açtığını aktardı.

Gazete, Maxidel ajansının, geçen yıl Fildişi Sahilili oyuncunun Leganés'ten Leipzig'e transferini yürüten şirket olduğunu, bu nedenle meselenin iki şirket arasında sadece bir iç anlaşmazlık ya da basit bir konu olmadığını, aksine oyuncunun Madrid'e transferini doğrudan etkilediğini belirtti.

FIFA'nın düzenlemelerine göre, bu anlaşmazlığın Fildişi Sahilili kanat oyuncusunun tesciline doğrudan etkisi olabilir.

AS, Real Madrid'in bu durumdan haberdar olmadığını ve doğal olarak bu meselenin bir tarafı olmadığını belirtti; bu nedenle Kraliyet Kulübü içinde, sonunda kararın kendi lehine çıkacağına inanılıyor.

Ancak şu an itibarıyla Real'in krizin sonuçlarıyla başa çıkması gerekiyor. Çözüm, transferin toplam bedelinin mali bir yönüyle ilgili olan davanın karara bağlanmasına kadar Diomande'ye geçici bir lisans almasına imkân tanıyacak bir izin verilmesi olabilir.

Transferin geri kalan detaylarına gelince; ister Real Madrid'in Leipzig'e ödeyeceği tutarlar ve ödeme yöntemi olsun, ister gerekli belgeler ya da oyuncunun Kraliyet Kulübü ile imzalayacağı yeni sözleşme olsun, bunlar neredeyse tamamlanmış durumda.