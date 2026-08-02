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RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

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Anlaşmazlık ve sözleşme ihlali: FIFA, Diomande transferini tehdit ediyor

Transfers
La Liga
Real Madrid
RB Leipzig
Y. Diomande
İspanya
Almanya

Ajanlar arasındaki anlaşmazlık, Diomande'nin Real Madrid'e transferini engelliyor

Leipzig'in yıldızı Fildişi Sahilili Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferinin son rötuşları, oyuncunun menajerleri arasındaki bir anlaşmazlık nedeniyle gecikiyor. 

AS gazetesi, Roc Nation ajansının şu anda Diomande'nin işlerini yürüttüğünü, ancak Maxidel ajansının, Real Madrid'in transferi tamamlamak için Roc Nation ile görüşmesi sebebiyle sözleşmenin ihlal edildiği iddiasıyla FIFA nezdinde dava açtığını aktardı.

Gazete, Maxidel ajansının, geçen yıl Fildişi Sahilili oyuncunun Leganés'ten Leipzig'e transferini yürüten şirket olduğunu, bu nedenle meselenin iki şirket arasında sadece bir iç anlaşmazlık ya da basit bir konu olmadığını, aksine oyuncunun Madrid'e transferini doğrudan etkilediğini belirtti.

FIFA'nın düzenlemelerine göre, bu anlaşmazlığın Fildişi Sahilili kanat oyuncusunun tesciline doğrudan etkisi olabilir.

AS, Real Madrid'in bu durumdan haberdar olmadığını ve doğal olarak bu meselenin bir tarafı olmadığını belirtti; bu nedenle Kraliyet Kulübü içinde, sonunda kararın kendi lehine çıkacağına inanılıyor. 

Ancak şu an itibarıyla Real'in krizin sonuçlarıyla başa çıkması gerekiyor. Çözüm, transferin toplam bedelinin mali bir yönüyle ilgili olan davanın karara bağlanmasına kadar Diomande'ye geçici bir lisans almasına imkân tanıyacak bir izin verilmesi olabilir.

Transferin geri kalan detaylarına gelince; ister Real Madrid'in Leipzig'e ödeyeceği tutarlar ve ödeme yöntemi olsun, ister gerekli belgeler ya da oyuncunun Kraliyet Kulübü ile imzalayacağı yeni sözleşme olsun, bunlar neredeyse tamamlanmış durumda.

  • Yan Diomande Leipziggetty

    FIFA son engel

    Ancak FIFA'nın onayı gerekiyor; zira futbolun yönetim organı, oyuncu menajerlerinin ve temsil şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin sıkı düzenlemeler uyguluyor ve faaliyetlerini yakından denetim altına almaya çalışıyor. Uluslararası federasyon şikâyeti aldı ve şu anda incelemesini sürdürüyor.

    Düzenlemeler uyarınca, oyuncu menajerleri arasında bir oyuncunun temsil hakları konusunda açık bir anlaşmazlık bulunması durumunda FIFA, transferin uluslararası transfer sertifikası (ITC) verme sistemine kaydedilmesini geciktirebilir, uç durumlarda ise reddedebilir.

    Kulüpler de işlerin net olmasına özen gösteriyor; çünkü yetkisiz bir menajere komisyon ödemek, onları cezalara maruz bırakabilir.

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Tartışmalara yol açan değişiklik

    Diomande, menajerlik ofislerinin içinde süren bir savaşın merkezine oturdu. Zira forvetin, en önemli oyuncularından biri olarak Leipzig'e transferini yöneten şirket Maxidel'di. 

    Şirketin, Instagram hesabının en üstünde Diomande'nin Leipzig ile imza attığı fotoğrafı tutması ne bir tesadüf ne de bir ihmaldi. Söz konusu fotoğrafta oyuncu, Maxidel'in baş menajeri Jean-Marcel Loubao'nun yanında görünüyor.

    Ayrıca Leipzig kulübünün kendisi de, oyuncunun geleceği hakkında müzakere yetkisini verdiği şirket olan Maxidel ile muhatap oluyor.

    Buna karşılık Diomande, birkaç ay önce daha üst bir seviyeye geçmek istedi ve futbol piyasasında, özellikle de Brezilya'da güçlü bir varlığa sahip olan Roc Nation'ın oyuncu listesindeki en dikkat çekici yeni yüzlerden biri olmayı seçti. Bu şirket, diğerlerinin yanı sıra Vinícius Júnior ve Endrick'in işlerini de yürüten Frederico Pena aracılığıyla faaliyet gösteriyor. İşte iki taraf arasındaki anlaşmazlık da buradan doğdu.

    Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kaldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği yaz tatili sırasında, Afrikalı yetenek şirketin New York'taki ofislerini ziyaret etti.

    Real Madrid, transferi tamamlamak için tam da Roc Nation ile müzakere etti; ancak Madrid ekibi şu anda oyuncunun menajerleri arasındaki bu anlaşmazlıkla ilgili hızlı bir kararın çıkmasını bekliyor. Hâlihazırda Leipzig'de bulunan Diomande de aynı kararı beklerken, düşünceleri çoktan Madrid'e dönmeye odaklanmış durumda.

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