Konrad Laimer ve FC Bayern München arasında işler artık hızla ilerliyor mu? 2027'de sona erecek olan sözleşmenin uzatılmasına ilişkin görüşmeler bir süredir sürse de, Avusturyalı oyuncu ile Almanya'nın rekor şampiyonu artık bir anlaşmaya varmak üzere gibi görünüyor. Bu haberi tz ve Münchner Merkur gazeteleri aktarıyor.
Anlaşma yakında gerçekleşecek gibi görünüyor! FC Bayern yakında önemli bir transferi tamamlayabilir
Buna göre, şu anda yaklaşık 9 milyon euro kazandığı söylenen 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maaş talepleriyle ilgili söylentiler doğru değil. Isar'daki sözleşmesini uzatırsa, Laimer gelecekte yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş alabilir.
Sky, son olarak Laimer'in 15 milyon avroya kadar maaş talep ettiğini bildirmişti - bu rakam Max Eberl ve yetkililer için açıkça çok fazla görünüyordu, hatta kısa süre önce onursal başkan Uli Hoeneß bile DAZN'e verdiği röportajda bu konuya değindi.
"Maaşı ve talepleri hakkında yazılanları okuduğunuzda, bunu bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi kulüp patronu.
"Şu anda kazandığı parayı Avrupa'da çok az kulüp sunabilir. Max (Eberl, ed. notu) ve Christoph (Freund, ed. notu) ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri şey olmamıştır" diye ekledi.
Laimer sözleşmesini uzatmak istiyor: "Bayern'de olmak çok keyifli!"
Laimer, Nisan ayı başında Servus TV'de "Bayern'de futbol oynamak çok keyifli" olduğunu vurgulamış, ancak "asıl önemli olanın takdir edilmek olduğunu" belirtmişti. "Son yıllarda sergilenen performansların bir yerlerde takdir görmesi" gerektiğini de eklemişti.
Sadece birkaç gün önce Eberl, "iki farklı bakış açısı" olduğunu ve "bir şekilde bir köprü kurmanın bir yolunu bulmak gerektiğini" vurgulamıştı. Sözleşmenin uzatılmaması durumunda, Laimer'i 2027'de bedelsiz kaybetmemek için satışa zorlanıp zorlanmayacağı sorulduğunda, Eberl şaşırtıcı bir şekilde sakin bir şekilde cevap verdi: "O bedelsiz geldi, bu yüzden çok fazla bir şey kaybetmeyiz."
"Sen de bir euro öde!" Kroos, Laimer'in sözleşmesinin uzatılmasını öneriyor
Eski bir Bayern oyuncusu, Toni Kroos konusunda Eberl'den biraz farklı düşünüyor; bu nedenle rekor şampiyonuna bu çok yönlü defans oyuncusuyla sözleşmesini uzatmasını tavsiye ediyor. Kroos, "Einfach mal Luppen" adlı podcast'te "O takım için önemli. Önemini kanıtladı" dedi. "40 gol atmayan oyunculara bir euro bile ödemenin önemini asla küçümsememek gerekir!"