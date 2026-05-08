Anlaşma yakında gerçekleşecek gibi görünüyor! FC Bayern yakında önemli bir transferi tamamlayabilir

Buna göre, şu anda yaklaşık 9 milyon euro kazandığı söylenen 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maaş talepleriyle ilgili söylentiler doğru değil. Isar'daki sözleşmesini uzatırsa, Laimer gelecekte yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş alabilir.

Sky, son olarak Laimer'in 15 milyon avroya kadar maaş talep ettiğini bildirmişti - bu rakam Max Eberl ve yetkililer için açıkça çok fazla görünüyordu, hatta kısa süre önce onursal başkan Uli Hoeneß bile DAZN'e verdiği röportajda bu konuya değindi.

"Maaşı ve talepleri hakkında yazılanları okuduğunuzda, bunu bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi kulüp patronu.

"Şu anda kazandığı parayı Avrupa'da çok az kulüp sunabilir. Max (Eberl, ed. notu) ve Christoph (Freund, ed. notu) ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri şey olmamıştır" diye ekledi.